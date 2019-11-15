习惯型"背锅侠"！被炮轰后李嘉诚发声 

（德国之声中文网）被卷入香港抗议漩涡的富商李嘉诚就针对自己的种种指责发出回应。新近，在接受路透社书面采访时，这位91岁的香港名人指出"在社交媒体的世界，有些人别有用心散播恶毒猜疑和假消息，破坏互信……此时此刻要不招风雨，确实不易。"

这位香港企业家一度是受到北京欢迎的对象。但如今，随着抗议活动席卷香港，这位亿万富翁遭到中方公开批评。东森新闻指出，自香港示威浪潮爆发以来，李嘉诚因未公开力挺港府，而是呼吁双方克制，引发北京不满。

李嘉诚9月份促请政府及示威者保持克制后，中央政法委在一篇评论文章中指其"纵容犯罪"。此外，香港工联会主席更在脸书上贴文嘲讽其为"曱甴王"，即蟑螂王的意思。

这名香港富商8月曾经以"一个香港市民"的身份在报纸上发文，警示"黃台之瓜 何堪再摘"，希望市民"以爱之义，止息怒愤"。此后不久，中国大陆多家媒体报道了李嘉诚投资46亿英镑收购英国最大酒吧集团一事，有文章以"转移资产"为题。也有网友作了一首讽刺打油诗："黄台一百瓜，李摘九十八，而今瓜殆尽，劝汝莫摘瓜。汝欲另种瓜，派贼毁田洼，此时要擒贼，却求放过他。"

对于这位耄耋老人来说，与北京的紧张关系标志着一个戏剧性的转变。几十年来，在邓小平和江泽民的领导下，李嘉诚享有显赫的地位，曾是香港基本法起草委员会成员。

有商业人士和分析家表示，对香港这名资深企业家的公然开怼是北京释放的一个明确信息：李嘉诚和其他的香港大亨必须守规，要谴责抗议活动。香港中文大学中国问题专家林和立(Willy Lam Wo-lap)接受路透社采访时指出，习近平是一个"认为自己像皇帝一样"的领导人："所以，他认为香港商界人士绝对应对皇帝、对习近平永远忠诚。"

《逃犯条例》引发了抗议活动依然在继续，示威期间暴力事件不断。多名私人财富管理经理曾对路透表示，已于9月初撤回的该逃犯条例令部分客户感到担忧。被问及如何看待相关法案，以及是否认为富商成为目标时，李嘉诚的发言人回应表示，"逃犯条例已撤回，多说也无谓。"

习近平上台后北京对香港采取了更强硬的立场。在2014年发表的白皮书中，北京表示，香港的高度自治权不是完全自治，也不是分权，是中央授予的地方事务管理权。

从反修例到争普选 香港抗议冲突往何处去 11.19 理大对峙持续 数百人出校被捕 香港理工大学是示威者占据的五所大学中最后一所。警方已包围理大校园数日。11月17日（周日）夜，警方与示威者发生格外激烈的冲突。18日晚间，据称约600人离开理大校园，其中400人被立即逮捕，其余200名18岁以下未成年人则在登记身份后暂先回家。截至19日，据估计仍有约100人在理大校园内。

从反修例到争普选 香港抗议冲突往何处去 11.18 港高院判蒙面法违宪 人大次日表态 香港高等法院18日判决，港府根据紧急法制定禁蒙面法属“违宪”，即违反基本法。判决认为，港府此次动用紧急法危及立法会的立法权，此外，禁蒙面法对民众基本权利的限制“超乎合理所需”。19日，中国全国人大表态称，香港法律是否符合基本法，只能由全国人大常委会做出判断和决定。国务院港澳办称此判决“公然挑战”全国人大权威。

从反修例到争普选 香港抗议冲突往何处去 11.11 警察再开枪 路人被焚 11月11日在香港西湾河地区，一名警察在追捕示威者的过程中开枪，击中两名示威者。这是自10月1日国庆节示威中警方开枪打伤一名学生后，第三次有人在冲突中被警方开枪击中。同一天在马鞍山，一名男子疑因与政见不同者发生口角冲突，当街被人泼洒易燃液体点火烧成重伤。

从反修例到争普选 香港抗议冲突往何处去 11.08 港科大生堕楼后身亡 香港科技大学学生周梓乐11月4日在将军澳示威活动期间，从停车场堕下重创。昏迷超过四天后，22岁的周梓乐于8日不治身亡。香港各界哀悼的同时，警方被质疑阻碍救护车到达现场，导致延误救援。但警方否认阻挠救援的说法。

从反修例到争普选 香港抗议冲突往何处去 11.06 何君尧遇刺 11月6日，香港建制派立法会议员何君尧（8月12日资料图片）在进行拉票活动时，被一名男子拔出利器刺伤。事件中，何君尧的两位同事也受伤。何君尧当晚发文说，候选人竟然受到凶徒蓄意的袭击，"是香港区议会直选上黑色的一天“。

从反修例到争普选 香港抗议冲突往何处去 11.03 民主派议员被咬断耳 11月3日晚间，香港多区集会再次演变为暴力冲突。香港民主派区议员赵家贤遭一名男子咬断耳朵。赵家贤指出，当时看到有袭击者用刀砍伤市民，前往劝阻时遭对方攻击并咬断耳朵。警方指这一事件中总共有6人受伤，3人被捕。

从反修例到争普选 香港抗议冲突往何处去 11.02 新华社驻港办遭纵火 11月2日，香港的示威集会再度演变成警民冲突，超过200人被捕，不同阵营的示威者之间也发生了暴力冲突。新华社驻港机构大楼遭到袭击，建筑物玻璃墙和玻璃门被打碎，大堂则遭人纵火。这不仅引来中国官方媒体的高调声讨，香港记者协会也对针对新闻媒体的暴力行动予以谴责。

从反修例到争普选 香港抗议冲突往何处去 10.29 黄之锋被取消区议会参选资格 10月29日，香港众志秘书长黄之锋正式收到“提名无效”的通知，成为区议会选举当中唯一一名被DQ(取消资格)的候选人。黄之锋被告知因不符合参选资格提名无效，而主要原因是黄之锋并未放弃以港独作为自决前途的选项。他表示：「我强烈谴责政府的政治筛选与审查，剥夺我的参选权利，反映选举主任沦为思想警察。 」

从反修例到争普选 香港抗议冲突往何处去 10.23 《逃犯条例》修订案正式撤回 10月23日，香港立法会召开大会，保安局局长李家超正式宣布撤回《逃犯条例》修订案，为这一极具争议的草案划上句号。同一天，引发修例风波的命案当事人陈同佳刑满出狱（图）。围绕这一修例的争议在香港引发的大规模示威和骚乱已经持续了4个月，运动也从最初的“反送中”演变为港人追求“更多的民主和自由”。

从反修例到争普选 香港抗议冲突往何处去 10.04 港府推《禁蒙面法》 10月4日，特首林郑月娥宣布，引用港英时期制定的《紧急情况法》订立《禁蒙面法》，禁止公民在参与公众集会时蒙面。违例者最高可判一年监禁。这一做法被抗议运动批评是无视警方暴力执法过度、进一步限制公民自由，立即引发抗议活动及至警民冲突。一名14岁少年被警察开枪击中大腿。多个地铁站遭纵火，中国银行，中移动商店，美心集团食肆等成为袭击目标。

从反修例到争普选 香港抗议冲突往何处去 10.01 国庆日抗议 示威者中弹 10月1日中华人民共和国庆祝建国70周年之际，香港各区发生大规模抗议。警方除了使用催泪弹和水炮車驱散示威者，更多次使用实弹开枪，致一名18岁青年中弹。这是香港抗议运动以来，首次有示威者中枪受伤，引发国际层面高度担忧。欧盟也再次呼吁各方对话、避免事态升级。

从反修例到争普选 香港抗议冲突往何处去 9.04 林郑月娥正式撤回《逃犯条例》 在「反送中」示威届满三个月之后，林郑月娥透过电视讲话，宣布正式撤回修例。虽然这是许多示威者期盼的结果，但是这却不能让示威者的怒气平息，因为众多市民关心的「成立独立调查委员会」，林郑仍然不允成立，并表示将全力支持现有的单位监警会的工作。众人批评林郑的让步来得「太小太晚」，接下来仍然会继续上街抗议。

从反修例到争普选 香港抗议冲突往何处去 9.02 开学日罢课 9月2日，中学生与大学生都在开学第一天举行罢课集会，跨界别行业则连续两天罢工集会。有的罢课学生穿校服、戴头盔与猪嘴表达抗议，有的学生在校外手拉手组成人链，还有的举标语下跪。不少学生都告诉德国之声，所属的学系并没有留难罢课同学，老师特别在罢课期间为课堂录影或豁免计算出席率，让学生可以在课外时间继续学业。然而，中国国务院港澳半则是以这个事件谴责示威者「将黑手伸进校园」。

从反修例到争普选 香港抗议冲突往何处去 8.31 太子车厢 「八三一决定」五周年当天，示威者情绪激动，警察清场也更激进。示威者在这天燃烧与投掷汽油弹，而警方也在这天首次动用颜色水。这天晚上，多个视频以不同立场呈现了太子车厢中示威者与乘客起争执的事件，虽然难以证实前因后果，但是可以确定的是，最终香港警察进入港铁太子地铁站，并对列车中携带雨伞，戴着口罩的疑似示威人群施以重暴，期间不分男女。警方在之后的记者会当中，也无法说明他们在执法当下如何区分一般乘客与示威者。

从反修例到争普选 香港抗议冲突往何处去 8.25 警方首次实弹开枪 8月25日，在香港西北部举行的荃葵青大游行中爆发激烈警民冲突，总共有22人受伤送医，36人被逮捕，其中年龄最小的为12岁。在荃湾一处抗争地点，警员与示威者发生近距离冲突，警员拔出手枪吓阻，随后开枪，打伤一名示威者。

从反修例到争普选 香港抗议冲突往何处去 8.23 香港“万人牵手” 8月23日，香港抗议活动以另一新形式发声：以当年开启了苏联解体大幕的波罗的海国家示威运动为榜样，在港铁港岛线、荃湾线和观塘线共39个港铁站组成名为“香港之路”的人链，表达政治述求。示威者同时表示，活动并非要鼓吹独立，而是要凸显和平示威民众团结的力量。



被路透社问到就内地对香港日益加强的控制有什么看法时，李嘉诚表示，他 "对于一国两制，总有意见分歧，但一路走来也还不错，"李嘉诚的发言人称，"双方须做实事，谋求制度创新，一国两制不光是一项合并。 "

中国外交部拒绝回答路透社的提问。该国国务院港澳事务办公室没有回复路透社的置评请求。《路透财经早报》在公众号发表了采访的中文版本，但文章发表不久之后即遭删除。

这并不是李嘉诚首次遭到北京点名批评。在抗议活动席卷香港之前，这位商界大亨已经在疏远与中国的经济联系。

2015年，他将在香港注册的旗舰公司和记黄埔和长江实业的注册地更改，使它们成为在开曼群岛离岸注册的公司。当时，新华社旗下智库机构"瞭望智库"发布题为"别让李嘉诚跑了"对李嘉诚发出攻击，《人民日报》在社交媒体上发表评论文章，指李嘉诚在好的时候同享福，遇到困难却不能共度难关。当时，李嘉诚以基金会名义发表声明，说自己"习惯了那些莫须有的指责"，并表示对任何暴力，包括语言暴力，都不能接受。

此次采访被路透社问到这一指责时，李嘉诚再次回应已习惯莫须有指责，他说"你到了我这个年纪，便会懂得怎样不为外界噪音所动。我不肯定那些噪音是否有计划的，但对那些莫须有的指责，我已经习惯了。"

文木 / 凝炼（路透社等）