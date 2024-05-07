“习大哥来了”——塞尔维亚为何频繁向中国“送秋波”

在塞尔维亚，习近平的国事访问被视为对 “铁钢友谊 ”的确认。中国已成为巴尔干地区重要的经济和政治参与者。不过欧盟对此表示不快。

（德国之声中文网）中国国家主席习近平对塞尔维亚展开国事访问的这一天对于中国而言是具有特殊意义的一天。25年前的这一天，中国驻南联盟的大使馆被北约的导弹击中，当时造成3名中国公民死亡，20多人受伤。

1999年，南联盟对科索沃解放军和科索沃阿尔巴尼亚族进行屠杀。随后北约介入。在最后的外交努力失败之后，北约决定对南联盟进行大规模空袭。

迄今为止，北约坚称轰炸中国驻贝尔格莱德大使馆是一场意外。但是北京却对此不以为然。而塞尔维亚反正是将北约的干预看作是对该国实施的暴行。

25年前，北约轰炸南联盟 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

所以全世界最有权势的人物之一的来访刚好恰如其分。塞尔维亚亲政府报纸《信使报》（ Kurir）将习近平的访问称作是“强有力印证了塞尔维亚和中国之间的铁杆友谊”。

小国塞尔维亚和大国中国多年来一直保持着友好务实的关系。两国之间的合作从基础设施项目到警务合作。但欧盟内部并不是所有人都喜欢这样的合作。

因为塞尔维亚这个巴尔干国家有意正式加入欧盟，所以许多人担心它会成为中国或者俄罗斯的“特洛伊木马”，亦或者是中俄两国的“特洛伊木马”。

塞尔维亚是中国投资的重要目标

先放下宏大的政治不谈，光谈一谈污水处理。借助中国32亿欧元的巨额贷款，塞尔维亚正在建设5000公里的污水处理系统和159座污水处理厂。

即便是在首都贝尔格莱德，废水在排入宽广的萨瓦河和多瑙河之前也没有经过处理。

贷款、基础设施、工厂……中国人在塞尔维亚中部经营一家大型钢铁厂，在该国东部经营一家冶炼厂和铜矿，在北部经营一家轮胎厂。

塞尔维亚是中国投资的重要目标。该国与布鲁塞尔签订了广泛的贸易协定，但由于不是欧盟成员国，因此不受严格的标准规则的约束。

坐镇贝尔格莱德的总统武契奇（Aleksandar Vučić）是一位务实的独裁者，他严格控制媒体并持续打压反对派。他所在的前进党的统治甚至触及到最小的村庄。

无论是贝尔格莱德一座中国建造的桥梁的开通，还是一段高速公路和火车路线的开通，武契奇和他的电视团队都会出现在那里。

智库贝尔格莱德政治卓越基金会(BFPE)的中国问题专家弗拉迪萨夫列夫(Stefan Vladisavljev)说：“在过去的15年里，中国的确已经成为塞尔维亚基础设施和经济发展的支柱之一。”

这非常符合塞尔维亚政府的主要叙事方式：进步、就业、更高的工资。

中国人不太重视环境标准并不重要，塞尔维亚当权者觉得创造就业岗位更重要。在一个大多数人每月生活费不足 500欧元、许多工作都要靠党的恩惠才能维持的国家，这是一个充满希望的故事。

批评者认为，中国人根本没有投资，他们只是为建设项目提供资金。 最终拿到招标合同的还是中国企业，在建筑工地劳作的是中国工人。不久后这些中国工人还会在地下工地工作。因为，除了法国企业，中国企业也会在贝尔格莱德修建地铁。贝尔格莱德是欧洲最后一批既没有污水处理厂，也没有地铁的大城市中的一座。

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“特洛伊木马”

中国是塞尔维亚第二大贸易伙伴，仅次于德国。然而去年塞尔维亚对德国的贸易逆差仅为5亿欧元，对华贸易逆差却高达34亿欧元。

随着贝尔格莱德和北京之间的自由贸易协定将于7月生效，情况会发生改变。总统武契奇表示，塞尔维亚的主要目标是向中国出售更多蔬菜、水果、烈酒和葡萄酒。

中国问题专家弗拉迪萨夫列夫说，塞中之间的“铁杆友谊”尤其是在新冠疫情爆发之初得到了加强。当时，中国人送来了大量疫苗和口罩。这件事留在了塞尔维亚的记忆里。但正相反，欧盟给与的价值上亿欧元的抗疫援助却很少被塞尔维亚媒体提及。

因为这也涉及更大的政治。虽然武契奇希望带领塞尔维亚加入欧盟，但进展却非常缓慢，此时的他正在与传统的东正教盟友俄罗斯眉来眼去，与中国的“调情”也变得越来越多。

在联合国安理会拥有否决权的两个大国在科索沃问题上都支持塞尔维亚。贝尔格莱德直到今天都不承认科索沃独立。

但有一点不同：俄罗斯的支持也有政治代价——尤其是在袭击乌克兰之后，但北京的支持似乎不附带任何政治条件。

弗拉迪萨夫列夫指出，中国具有塞尔维亚理想中的朋友形象。这关系到经济和政治支持、以及对中国作为最终对抗西方的大国的看法。而这正是欧盟和美国所疑心的。“巴尔干地区一直主要是西方势力范围的一部分，”弗拉迪萨夫列夫说：“因此人们担心，如果塞尔维亚加入欧盟，那么中国的利益交叉点也将随之而来。”

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来自中国的防空系统

塞尔维亚在政治上有多个支柱，但该国在军事上宣称实行“中立”。 在武契奇时代，这意味着主要与北约进行军事演习，但在乌克兰战争之前也与俄罗斯联合军演。

而且塞尔维亚也从各方购买武器。塞尔维亚的军武库现在是一个大杂烩：从苏联时期的武器系统到最近订购的法国战斗机，应有尽有。

塞尔维亚军队也拥有中国的CH-95无人机。专家们说，这款无人机在塞尔维亚发展自己的无人机系统过程中发挥了关键作用。但真正的瑰宝是中国的红旗防空导弹系统FK3。

军事专家拉杜洛维奇(Vlade Radulović)对德国之声表示：“FK3非常重要，因为塞尔维亚军队以前没有这样的防空系统。该系统的射程约为100公里，与之前构成我们防空系统的前苏联时期的涅瓦河系统（Newa）相比，射程显著增加。”

此外塞尔维亚和中国也在警务方面进行合作。人们曾多次在贝尔格莱德街头看到正在巡逻的中国警察，据说目的是为了向中国游客提供帮助。在塞尔维亚的很多电视新闻中对这一现象进行了正面的报道。

不过，让人不太愉快的是，在塞尔维亚首都已经安装了一千多台中国华为公司生产的具有人脸识别功能的摄像头。警方对具体安装地点保持沉默，但这些摄像头到处可见。

根据法律，塞尔维亚警方不得使用人脸识别软件。但政府试图多次修改法律。

可以肯定的是：贝尔格莱德是欧洲第一个随处可见“智能”摄像头的城市，而且自称“安全城市”，这也是为中国监控技术打广告。

武契奇总统对华友好路线受到民众好评。所有民意调查都显示，中国是塞尔维亚第二重要的朋友和第二重要的盟友。俄罗斯仍然是最受欢迎的盟友。欧盟和美国则远远落后。

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