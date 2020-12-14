也门位于阿拉伯海和红海边缘，与阿曼和沙特阿拉伯接壤，国土面积53万平方公里，人口逾2600万。

位于阿拉伯半岛的也门，在《圣经旧约》中已有记载。7世纪成为阿拉伯帝国的一部分。冷战时期曾南北分治，九十年代重新统一。"阿拉伯之春"浪潮后，也门发生内战，沙特阿拉伯等周边国家也介入了战场。