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也门

也门位于阿拉伯海和红海边缘，与阿曼和沙特阿拉伯接壤，国土面积53万平方公里，人口逾2600万。

位于阿拉伯半岛的也门，在《圣经旧约》中已有记载。7世纪成为阿拉伯帝国的一部分。冷战时期曾南北分治，九十年代重新统一。"阿拉伯之春"浪潮后，也门发生内战，沙特阿拉伯等周边国家也介入了战场。

This undated photo released by AERIAL PHOTOGRAPHER SG shows the Singapore-flagged oil tanker BW Rhine. The BW Rhine suffered an explosion early Monday, Dec. 14, 2020 after being hit by an external source, off Saudi Arabia's port city of Jiddah, a shipping company said. The apparent attack on the oil tanker marks the fourth assault targeting Saudi energy infrastructure in a month. (Tommy Chia/AERIAL PHOTOGRAPHER SG via AP)

沙特吉达一艘运油船爆炸 14.12.2020

沙特海港城市吉达一艘运油船被击中后起火。目前事件背景尚不明确。
Mia Mason, Demokratin, die im 1. Distrikt in Maryland für den Kongress kandidiert. DW, Carla Bleiker, 1. Juli 2020

全球新冠确诊破1200万 联合国：也门孩童恐营养不良 09.07.2020

全球的新冠确诊人数於周三突破1200万人，而路透社的数据统计显示，在过去39天，全球新增了600万起新冠确诊案例。除了美国新冠确诊案例突破300万之外，联合国也警告新冠疫情可能迫使也门超过240万名儿童面临营养不良的情况。
NEW YORK, USA - APRIL 12 : UN Ambassador for Germany Christoph Heusgen attends the Security Council meeting on Sudan at the UN's New York headquarters in New York, United States on April 12, 2019. Atilgan Ozdil / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

安理会停火协议折衷方案 中国态度成通过关键 13.05.2020

联合国秘书古特雷斯3月23日呼吁应在疫情间停火。虽有国家响应，但此后暴力事件再度加剧，尤其是在阿富汗、也门和利比亚等国。而安理会因为中美角力至今尚无法通过这项停火协议。
Das am 21.2.2001 von der US Air Force herausgegebene Foto zeigt ein unbemanntes bewaffnetes Aufklärungsflugzeug vom Typ Predator mit einer Hellfire-Rakete. Der US-Geheimdienst CIA hat nach Angaben amerikanischer Regierungsbeamter im Jemen am 3.11.2002 sechs mutmaßliche El-Kaida-Terroristen gezielt mit dieser ferngesteuerten Rakete getötet. Danach spürte die mit zwei Hellfire-Raketen bestückte Drohne rund 160 Kilometer von Sanaa entfernt auf einer Straße einen Geländewagen mit den als Terroristen verdächtigten Männern auf. Zu den Insassen gehörte der vom US-Bundeskriminalamt FBI seit Monaten als Topterrorist gesuchte Kaid Sinian el Harithi. |

美国要“定点清除”的不仅仅是苏莱曼尼 11.01.2020

据美国媒体报道，美国在实施“定点清除”伊朗高级将领苏莱曼尼的当天晚上，还计划在也门同时采取另一个属于高度机密的行动，但是没有成功。
14.09.2019 Smoke is seen following a fire at Aramco facility in the eastern city of Abqaiq, Saudi Arabia, September 14, 2019. REUTERS/Stringer

沙特遭袭油量减半 油价预计飙升 15.09.2019

沙特阿拉伯的两处石油设施9月14日遭到无人机袭击。美国国务卿蓬佩奥指责伊朗应为此负责，德黑兰立刻做出强烈反击。原油主要产地遭到攻击也动摇全球石油市场。

****Bitte Sperrfrist beachten!!!!**** epa05015144 A handout picture made available by the Emirates News Agency (WAM) shows citizens greeting a convoy of UAE military vehicles and personnel as it travels from Al Hamra Military Base to Zayed Military City, marking the return of the first batch of UAE Armed Forces military personnel from Yemen, at Marfa, western region of Abu Dhabi, UAE, 07 November 2015. According to official news sources, the first batch of UAE Armed Forces returned from Yemen after handing over responsibilities to the second batch stationed in Yemen as part of the Saudi-lead operation in Yemen. EPA/EMIRATES NEWS AGENCY/HANDOUT HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES |

也门战争：联军依靠德国武器与技术 28.02.2019

德国以其限制武器出口的政策为荣，禁止向卷入武装冲突的国家出售军火。但德国之声参与其中的一项研究结果表明，沙特领导的武装联盟在也门战争中大量使用出自德国的武器和技术。
Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) geht am 30.04.2017 in Dschidda (Saudi-Arabien) neben König Salman (r) durch den Königspalast. Bei ihrem eintägigen Besuch in der Hafenstadt will sie den Gipfel der 20 Industrie- und Schwellenländer im Juli in Hamburg vorbereiten. Foto: Kay Nietfeld/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

德国与沙特：军火生意的“战略伙伴” 16.12.2018

尽管参与也门战事饱受批评，沙特阿拉伯仍是德国军火业的头号客户。在沙特记者卡舒吉遭到暗杀后，德国宣布冻结对沙特军售，不过只是“暂时”而已。
Tribal gunmen loyal to the Huthi movement brandish their weapons during a gathering in Sanaa to show support to the Shiite Huthi militia against the Saudi-led intervention i in the capital Sanaa on September 27, 2018. (Photo by Mohammed HUWAIS / AFP) (Photo credit should read MOHAMMED HUWAIS/AFP/Getty Images)

也门冲突：武器“欧洲制造” 15.12.2018

阿拉伯调查新闻记者协会在德国之声的委托下，调查也门战争中使用的武器来源。结果显示，许多武器是“欧洲制造”。
20.03.2018 ARCHIV - 20.03.2018, USA, Washington: US-Präsident Donald Trump (r) empfängt den saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman im Weißen Haus. (zu dpa Trump und der Prinz von Riad: Fall Chaschukdschi eine Belastungsprobe am 09.10.2018) Foto: ---/SPA/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

美参院不满特朗普 两决议案谴责沙特 14.12.2018

沙特异议记者卡舒吉在土耳其沙特大使馆惨遭分尸后，特朗普一再表示支持沙特皇室。此举连共和党参议员都看不下去，在参院通过谴责沙特的决议。
A picture taken on November 16, 2015 shows Saudi F-15 fighter jets preparing to take off for operations over Yemen at the Khamis Mushayt military airbase, some 880 km from the capital Riyadh. AFP PHOTO / FAYEZ NURELDINE === PHOTO TAKEN DURING A GUIDED MILITARY TOUR (Photo credit should read FAYEZ NURELDINE/AFP/Getty Images) +++ (C) Getty Images/AFP/F. Nureldine

华盛顿不再支持在也门的空袭行动 10.11.2018

美国停止了对沙特领导的在也门军事联盟战机的空中加油支持。一段时间以来，利雅得不仅因其战争行为，而且也因记者卡舒吉被杀事件挨批。
U.S. Secretary of State Mike Pompeo speaks after his meeting with U.S. President Donald Trump at the White House in Washington, U.S., October 18, 2018. REUTERS/Kevin Lamarque

美吁也门停战 盼30日内达成协调 31.10.2018

美国国务卿蓬佩奥及美国国防部长马蒂斯週二呼吁参与也门内战的各方停火，并盼能在11月于瑞典进行会谈。也门内战自2015年开打至今，将近万人失去性命，超过两百万人需物资补给，整个国家濒临飢荒边缘。
09.11.2017 Workers hang a poster of outgoing Prime Minister Saad Hariri with Arabic words that read, We are all Saad, at a seaside street in Beirut, Lebanon, Thursday, Nov. 9, 2017. Hezbollah has called on Saudi Arabia to stay out of Lebanese affairs, saying the resignation of Prime Minister Saad Hariri, announced from Riyadh over the weekend, has raised many questions. (AP Photo/Hussein Malla) |

中东紧张升级 真主党指黎总理访沙特遭软禁 11.11.2017

黎巴嫩真主党领袖表示，沙特阿拉伯扣押了黎巴嫩政府总理哈里里，强迫其辞职，这是在向黎巴嫩“宣战”。目前，各方对中东紧张局势感到担忧。
Saida Ahmed Baghili (2nd L), 19, who is recovering from severe malnutrition, poses for a photograph with her father and her sisters Jalila (L), 12, and Amal (R), 7, and 4-year-old brother Omar (4th L) at their hut in al-Tuhaita district of the Red Sea province of Hodeidah, Yemen, October 20, 2017. REUTERS/Abduljabbar Zeyad SEARCH ZEYAD BAGHILI FOR THIS STORY. SEARCH WIDER IMAGE FOR ALL STORIES.

安理会：也门可能爆发百万人大饥荒 09.11.2017

情况不能更紧急了！联合国警告说，极端贫穷的也门可能面临全球几十年来最大的饥荒。
Titel Bild: Waffenmarkt in Erbil Stichworte: Irak, Iran, Waffe, Waffenhandel, Waffenmarkt, Waffenmärkte in Erbil, Kurdistan Beschreibung: Auf Waffenmärkten in Erbil (kurdisches Autonomiegebiet im Irak) werden u.a. auch Sturmgewehre verkauft. Diese Waffen werden zum Teil auch nach Iran geliefert. Rechteeinräumung: Lizenz: frei Quelle: Noda, Shafaf

大赦国际:非法武器交易导致大量平民丧生 11.09.2017

人权组织称，在也门和其它国家，成千上万人死亡，原因是，众多国家违反国际《武器贸易条约》。
YIWU, May 8, 2017 A working staff arranges European food imported with the London-Yiwu cargo train during the Imported Commodities Fair in Yiwu City, east China's Zhejiang Province, May 6, 2017. Yiwu City, as the world's largest small commodity market and transfer hub, saw the total import and export value of 48.88 billion yuan (7.08 billion U.S. dollars) in the first quarter of 2017, growing 23.72 percent year on year. Over 1.8 million kinds of commodities have been exported from Yiwu to 219 countries and regions in the world. ry |

从叙利亚、也门到中国：不要叫我们难民！ 28.08.2017

在接收难民方面，中国可能是世界上最严格的国家之一。不过，仍有为数不少的人从战乱的中东来到这里生活，只是，他们并不自称为难民。他们中的一些人生活在义乌。
DOHA, QATAR - FEBRUARY 20: A general view of the Qatar skyline on February 20, 2014 in Doha, Qatar. The Prince is on a three day solo visit to Qatar following a short visit to Saudi Arabia. (Photo by Chris Jackson/Getty Images)

阿拉伯6国与卡塔尔断交 05.06.2017

出于对恐怖主义的忧虑，沙特、巴林、埃及、阿联酋以及也门、利比亚等6国宣布中止与卡塔尔的外交关系。数天来，卡塔尔与其邻国的关系陡然紧张。
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