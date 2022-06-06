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也门位于阿拉伯海和红海边缘，与阿曼和沙特阿拉伯接壤，国土面积53万平方公里，人口逾2600万。
位于阿拉伯半岛的也门，在《圣经旧约》中已有记载。7世纪成为阿拉伯帝国的一部分。冷战时期曾南北分治，九十年代重新统一。"阿拉伯之春"浪潮后，也门发生内战，沙特阿拉伯等周边国家也介入了战场。
据德国《明镜周刊》报道，德国政府拒绝向沙特阿拉伯提供台风战斗机（Eurofighter）备件，理由是依据组阁协议条款，不得向也门战争直接参与方出口军备。
随着胡塞族武装使用无人机袭击阿布扎比，也门冲突再度激化。沙特阿拉伯为首的军事联盟实施报复性打击。阿联酋吁请安理会举行特别会议。
长年战乱、气候危机以及新冠疫情使越来越多的人陷入困境，急需救助。联合国表示，其中以埃塞俄比亚、叙利亚、缅甸、也门和阿富汗的情况最为糟糕。
沙特海港城市吉达一艘运油船被击中后起火。目前事件背景尚不明确。
全球的新冠确诊人数於周三突破1200万人，而路透社的数据统计显示，在过去39天，全球新增了600万起新冠确诊案例。除了美国新冠确诊案例突破300万之外，联合国也警告新冠疫情可能迫使也门超过240万名儿童面临营养不良的情况。
联合国秘书古特雷斯3月23日呼吁应在疫情间停火。虽有国家响应，但此后暴力事件再度加剧，尤其是在阿富汗、也门和利比亚等国。而安理会因为中美角力至今尚无法通过这项停火协议。
据美国媒体报道，美国在实施“定点清除”伊朗高级将领苏莱曼尼的当天晚上，还计划在也门同时采取另一个属于高度机密的行动，但是没有成功。
德国以其限制武器出口的政策为荣，禁止向卷入武装冲突的国家出售军火。但德国之声参与其中的一项研究结果表明，沙特领导的武装联盟在也门战争中大量使用出自德国的武器和技术。
尽管参与也门战事饱受批评，沙特阿拉伯仍是德国军火业的头号客户。在沙特记者卡舒吉遭到暗杀后，德国宣布冻结对沙特军售，不过只是“暂时”而已。
阿拉伯调查新闻记者协会在德国之声的委托下，调查也门战争中使用的武器来源。结果显示，许多武器是“欧洲制造”。
沙特异议记者卡舒吉在土耳其沙特大使馆惨遭分尸后，特朗普一再表示支持沙特皇室。此举连共和党参议员都看不下去，在参院通过谴责沙特的决议。
美国停止了对沙特领导的在也门军事联盟战机的空中加油支持。一段时间以来，利雅得不仅因其战争行为，而且也因记者卡舒吉被杀事件挨批。
美国国务卿蓬佩奥及美国国防部长马蒂斯週二呼吁参与也门内战的各方停火，并盼能在11月于瑞典进行会谈。也门内战自2015年开打至今，将近万人失去性命，超过两百万人需物资补给，整个国家濒临飢荒边缘。
情况不能更紧急了！联合国警告说，极端贫穷的也门可能面临全球几十年来最大的饥荒。
人权组织称，在也门和其它国家，成千上万人死亡，原因是，众多国家违反国际《武器贸易条约》。
出于对恐怖主义的忧虑，沙特、巴林、埃及、阿联酋以及也门、利比亚等6国宣布中止与卡塔尔的外交关系。数天来，卡塔尔与其邻国的关系陡然紧张。
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