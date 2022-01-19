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也门位于阿拉伯海和红海边缘，与阿曼和沙特阿拉伯接壤，国土面积53万平方公里，人口逾2600万。
位于阿拉伯半岛的也门，在《圣经旧约》中已有记载。7世纪成为阿拉伯帝国的一部分。冷战时期曾南北分治，九十年代重新统一。"阿拉伯之春"浪潮后，也门发生内战，沙特阿拉伯等周边国家也介入了战场。
随着胡塞族武装使用无人机袭击阿布扎比，也门冲突再度激化。沙特阿拉伯为首的军事联盟实施报复性打击。阿联酋吁请安理会举行特别会议。
沙特海港城市吉达一艘运油船被击中后起火。目前事件背景尚不明确。
全球的新冠确诊人数於周三突破1200万人，而路透社的数据统计显示，在过去39天，全球新增了600万起新冠确诊案例。除了美国新冠确诊案例突破300万之外，联合国也警告新冠疫情可能迫使也门超过240万名儿童面临营养不良的情况。
德国以其限制武器出口的政策为荣，禁止向卷入武装冲突的国家出售军火。但德国之声参与其中的一项研究结果表明，沙特领导的武装联盟在也门战争中大量使用出自德国的武器和技术。
阿拉伯调查新闻记者协会在德国之声的委托下，调查也门战争中使用的武器来源。结果显示，许多武器是“欧洲制造”。
沙特异议记者卡舒吉在土耳其沙特大使馆惨遭分尸后，特朗普一再表示支持沙特皇室。此举连共和党参议员都看不下去，在参院通过谴责沙特的决议。
美国停止了对沙特领导的在也门军事联盟战机的空中加油支持。一段时间以来，利雅得不仅因其战争行为，而且也因记者卡舒吉被杀事件挨批。
美国国务卿蓬佩奥及美国国防部长马蒂斯週二呼吁参与也门内战的各方停火，并盼能在11月于瑞典进行会谈。也门内战自2015年开打至今，将近万人失去性命，超过两百万人需物资补给，整个国家濒临飢荒边缘。
情况不能更紧急了！联合国警告说，极端贫穷的也门可能面临全球几十年来最大的饥荒。
没有转帐帐户的生活难以想象。在德国，每个人都有权开设转帐帐号。然而，数十名在德也门人的转帐帐号目前被取消了。甚至也门大使亦未幸免。
交战各方达成停火协议，并将举行和平谈判。不过，也门停火协议生效前夕，依然发生激战。无辜平民是主要受害人。
沙特阿拉伯领导的联军空袭也门叛军，30多人死亡，其中大部分为平民。
在也门塔伊兹市（Tais）的激烈战斗中，1200名囚犯从中央监狱逃亡，其中包括基地恐怖组织的追随者。
逊尼派恐怖民兵组织"伊斯兰国"表示对新近在也门首都萨那发生的汽车炸弹袭击案负责。这起袭击案针对的是胡塞反叛武装的两名头目。
纳赛尔·武海希是也门“基地”组织的最高头目，在很长时间里是本·拉登的左膀右臂。如今，他在美军空袭中丧生。
不顾国际社会呼吁，也门冲突各方未延长人道停火，所达成的5天停火期限刚过，沙特阿拉伯为首的联军立即恢复了对胡塞民兵及其武装同盟的空袭，联合国此前要求冲突方延长停火的呼吁落空。
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