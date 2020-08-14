 也门冲突激化 阿联酋呼吁安理会干预 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 19.01.2022

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

也门冲突激化 阿联酋呼吁安理会干预

随着胡塞族武装使用无人机袭击阿布扎比，也门冲突再度激化。沙特阿拉伯为首的军事联盟实施报复性打击。阿联酋吁请安理会举行特别会议。

Jemen Luftangriff auf Sanaa

1月18日，沙特领导的军事联盟对也门萨那市进行了报复性打击

（德国之声中文网）对也门胡塞叛军的攻击，阿拉伯联合酋长国驻联合国大使努塞贝赫（Lana Nusseibeh）明确表示，联合国安理会应"以一种声音说话"，"强烈谴责这一完全无视国际法准则的恐怖袭击"。她并呼吁联合国最高权威机构立即召开紧急会议。这位阿联酋代表指出，对阿布扎比的袭击标志着胡塞叛军启动了一个"新阶段"，试图"在地区传播恐怖主义和混乱"。她称，叛乱武装正"使用其规避联合国制裁非法获得的手段"危害地区和平与安全。 

数人丧生 

在对沙特阿拉伯发动多次袭击后，胡塞武装本周一（1月17日）首次使用无人机向阿拉伯联合酋长国发射火箭弹。警方称，阿联酋首都阿布扎比油罐爆炸，机场发生大火，导致至少３人死亡。胡塞武装宣布，国际机场和一处石油设施为攻击目标。联合国秘书长古特雷斯和欧盟强烈谴责袭击阿布扎比行为。 

Abu Dhabi Symbolbild Dronenangriff

阿布扎比石油设施成为胡塞叛军袭击目标 

当晚，与胡塞武装作战的军事联盟（含阿联酋）在也门实施了首次报复性打击。据医生报告，在对胡塞控制的首都萨那的空袭中，至少有 14 人丧生。据靠近胡塞武装的萨那新闻部国务秘书称，死者中包括医务人员，另有 11 人受伤。他称， "找寻行动在继续，因为还有人被掩埋在瓦砾中。"　他指出，有５栋住宅楼被夷为平地，而相关地区并无军事设施。沙特领导的军事联盟一再被指控在也门杀害平民。该联盟则称，它只攻击军事目标。 

联合国担心暴力升级 

联合国人权事务高级专员办公室警告也门暴力冲突加剧，呼吁冲突各方避免军事行动升级，要求保护平民。该机构指出，年初以来，也门交战方无视平民生命安全，相互间武力攻击升级。联合国调查人员此前已指控各方犯有战争罪。除了暴力行为外，也门人民还遭受赤贫、饥饿以及新冠大流行瘟疫的折磨。 

自2015 年以来，也门总统哈迪（ Abd Rabbo Mansur Hadi ）的政府军与得到伊朗支持的胡塞叛军之间一直处于交战状态。政府军得到沙特、阿联酋和其他阿拉伯国家的支持。迄今，这一血腥冲突已夺走 37万人的生命，迫使数百万人离乡背井。联合国已将这场战争及其后果定义为目前世界上最严重的人道危机。

 （德新社，法新社）

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

 

DW.COM

沙特吉达一艘运油船爆炸

沙特海港城市吉达一艘运油船被击中后起火。目前事件背景尚不明确。  

相关内容

Bildkombi Fahne, Flagge, Israel, Vereinigten Arabischen Emirate, VAE ILLUSTRATION - 07.11.2018, Berlin: ARCHIV - Eine Flagge Israels steht bei einer Feierstunde in der Berliner Gedenkstätte «Stille Helden». (zu dpa «Israel-Flagge an Holocaust-Gedenktag auf Schornstein») Foto: Arne Immanuel Bänsch/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit Flagge der Vereinigten Arabischen Emirate | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

以色列和阿联酋建交 将在白宫签和平协议 14.08.2020

这是以色列建国以来，第三份与阿拉伯国家达成的和平协议，以色列总理内塔尼亚胡形容是 「历史性的一天」。美国总统特朗普则表示，期待更多阿拉伯国家效法阿联酋。

In this handout photograph released by the Taliban, former Afghan President Hamid Karzai, center left, senior Haqqani group leader Anas Haqqani, center right, Abdullah Abdullah, second right, head of Afghanistan's National Reconciliation Council and former government negotiator with the Taliban, and others in the Taliban delegation, meet in Kabul, Afghanistan, Wednesday, Aug. 18, 2021. The meeting comes after the Taliban's lightning offensive saw the militants seize the capital, Kabul. (Taliban via AP)

塔利班见前阿富汗总统 东部大城传示威者丧命 19.08.2021

塔利班高层18日会见了前总统卡尔扎伊与前首席执行官阿卜杜拉，商讨组建政府之事。目前在阿联酋避难的前总统加尼称，他支持相关谈判。但与此同时，阿富汗东部城市传出示威者死亡的消息。

Photo taken on June 14, 2016, shows the United Nations Security Council holding a meeting on Libya, at the UN headquarters in New York. The UN Security Council on Tuesday unanimously adopted a resolution to ensure the implementation of arms embargo on Libya. (Xihua/) UN-SECURITY COUNCIL-LIBYA-ARMS EMBARGO LixMuzi PUBLICATIONxNOTxINxCHN Photo Taken ON June 14 2016 Shows The United Nations Security Council Holding a Meeting ON Libya AT The UN Headquarters in New York The UN Security Council ON Tuesday unanimously adopted a Resolution to Ensure The Implementation of Arms Embargo ON Libya Xihua UN Security Council Libya Arms Embargo LiXMuzi PUBLICATIONxNOTxINxCHN

中俄反对之下 联合国的涉俄批评报告未能发布 26.09.2020

根据联合国有关利比亚局势的一份报告，对该国的武器禁运迄今“完全没能有效地实施”。而德国要求至少点明责任方的外交努力，也未能成功。

广告

媒体看中国

China Zhangye City | Geburtsstation

德语媒体：央行印钞鼓励生育？

中国国家统计局本周公布的人口和经济数据引起了德语媒体的关注：中国人口是否面临萎缩？中国经济的高增长是否走到了尽头？  