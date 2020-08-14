也门冲突激化 阿联酋呼吁安理会干预

（德国之声中文网）对也门胡塞叛军的攻击，阿拉伯联合酋长国驻联合国大使努塞贝赫（Lana Nusseibeh）明确表示，联合国安理会应"以一种声音说话"，"强烈谴责这一完全无视国际法准则的恐怖袭击"。她并呼吁联合国最高权威机构立即召开紧急会议。这位阿联酋代表指出，对阿布扎比的袭击标志着胡塞叛军启动了一个"新阶段"，试图"在地区传播恐怖主义和混乱"。她称，叛乱武装正"使用其规避联合国制裁非法获得的手段"危害地区和平与安全。

数人丧生

在对沙特阿拉伯发动多次袭击后，胡塞武装本周一（1月17日）首次使用无人机向阿拉伯联合酋长国发射火箭弹。警方称，阿联酋首都阿布扎比油罐爆炸，机场发生大火，导致至少３人死亡。胡塞武装宣布，国际机场和一处石油设施为攻击目标。联合国秘书长古特雷斯和欧盟强烈谴责袭击阿布扎比行为。

阿布扎比石油设施成为胡塞叛军袭击目标

当晚，与胡塞武装作战的军事联盟（含阿联酋）在也门实施了首次报复性打击。据医生报告，在对胡塞控制的首都萨那的空袭中，至少有 14 人丧生。据靠近胡塞武装的萨那新闻部国务秘书称，死者中包括医务人员，另有 11 人受伤。他称， "找寻行动在继续，因为还有人被掩埋在瓦砾中。" 他指出，有５栋住宅楼被夷为平地，而相关地区并无军事设施。沙特领导的军事联盟一再被指控在也门杀害平民。该联盟则称，它只攻击军事目标。

联合国担心暴力升级

联合国人权事务高级专员办公室警告也门暴力冲突加剧，呼吁冲突各方避免军事行动升级，要求保护平民。该机构指出，年初以来，也门交战方无视平民生命安全，相互间武力攻击升级。联合国调查人员此前已指控各方犯有战争罪。除了暴力行为外，也门人民还遭受赤贫、饥饿以及新冠大流行瘟疫的折磨。

自2015 年以来，也门总统哈迪（ Abd Rabbo Mansur Hadi ）的政府军与得到伊朗支持的胡塞叛军之间一直处于交战状态。政府军得到沙特、阿联酋和其他阿拉伯国家的支持。迄今，这一血腥冲突已夺走 37万人的生命，迫使数百万人离乡背井。联合国已将这场战争及其后果定义为目前世界上最严重的人道危机。

（德新社，法新社）

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