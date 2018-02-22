也门冲突：武器“欧洲制造”

阿拉伯调查新闻记者协会在德国之声的委托下，调查也门战争中使用的武器来源。结果显示，许多武器是“欧洲制造”。
（德国之声中文网）基地组织2016年1月在网上公布的视频其实旨在展示也门圣战分子的力量。这个恐怖组织系统性地利用也门内战的混乱，在这个位于阿拉伯半岛南端的国家扎根。不过影片中引起关注的还有圣战分子精良的武器装备。他们使用的是型号分别为G3、G36、MG3和MG4的机枪，由德国武器制造商黑克勒-科赫（Heckler & Koch）在沙特阿拉伯取得许可生产。
根据国际《武器贸易条约》，此类武器不得落入恐怖分子手里。阿拉伯调查新闻记者协会（ARIJ）日前接受德国之声委托，调查了究竟不法分子是如何在也门取得欧洲国家生产的武器，并制作了一支阿拉伯语纪录片。
许多进入也门的欧洲武器，最终流入了错误对象手中。国际法规严格对武器的取得方作出了规范，买家不得将武器转手给第三方。
从黑市进货
究竟武器是如何被基地组织取得？驻扎于塔伊兹的也门军队指挥官马哈默迪准将（Mohamed al-Mahmoudi）表示，武器首先是交给为也门总统哈迪（Abed Rabbo Mansur Hadi）战斗的军队。问题出在军队只不定期得到微薄的工资，所以部分军人暗中将武器和弹药出售。这些武器直接或辗转通过第三方，最终落入基地组织和其它恐怖组织手中。
阿拉伯调查新闻记者协会曾询问武器制造商黑克勒-科赫对不正常军火交易的看法，但该公司并未做出回应。德国联邦经济事务和能源部则回应称，目前没有实质证据证明德国制造的武器被用于也门冲突中，但德国非常严肃地看待相关线索。
联合国安理会委任的专家委员会协调员希米什（Ahmed Himmich）指出，武器交易在也门相当盛行，而且还存在一些不在也门政府掌控之下的团体。他在纪录片中表示："这些团体获得军事力量支持，武器最终流入黑市或被贩卖给受到制裁的团体。"
来自欧洲各地的武器
其中一个圣战团体阿巴斯旅（Liwa Abu al-Fadhal al-Abbas）是基地组织的伙伴组织。阿巴斯旅拥有的武器包括可远程操纵的RPG-32多用途火箭推进榴弹发射器，生产于约旦并由一家俄罗斯企业协作。
互联网上还流传许多主要由好战团体制作的视频。分析影片中出现的各种武器后会发现，内容简直是欧洲军火制造商的产品秀：视频里可见比利时枪械制作公司赫尔斯塔尔国营工厂（FN Herstal）的武器和军事设备，以及专为瑞士军方的HG85手榴弹。比利时政府未接受采访，而瑞士官方则表示会检视阿拉伯调查新闻记者协会所提供的信息。此外，西班牙生产的武器也在也门落入了非法团体手中。制造商和西班牙政府未对记者协会的询问做出回应。
在纪录片中，许多武器是先在阿拉伯或阿拉伯联合酋长国开始流通，另一部分则来自伊朗。"其中包括无人机和飞弹燃料，" 联合国安理会的专家团队成员希米什如是说。"这些军火被四、五个国家购得，接着出口至伊朗。"
欧洲境内的不同标准
除了西欧的武器外，塞尔维亚和保加利亚等东欧国家生产的武器也出现在也门。巴尔干调查报道网（Balkan Investigative Reporting Network）的负责人马佐克（Lawrence Marzouk）指出，如此大量的东欧武器出现在市面上，背后的原因相当简单。"当英美等国的武器落入IS等恐怖组织手中时，对这些国家而言是相当头疼的问题。但塞尔维亚、保加利亚或其它东欧国家则没有这么多顾虑。"
结论是，也门境内的冲突持续不休，欧洲制造的武器源源不绝正是原因之一。
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