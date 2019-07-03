 九龙遊行再爆衝突 防暴警未戴证惹议 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 08.07.2019

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时政风云

九龙遊行再爆衝突 防暴警未戴证惹议

示威者入夜不散沿弥敦道前行。警民再次爆发冲突。防暴警驱散并拘捕多人，有示威者头部受伤，有人当场被捕。其中有警员称「执行职务毋须戴委任证」，引发民众挞伐。

China Proteste gegen die Regierung in Hongkong (picture-alliance/AP Photo/A. Wong)

警民对峙间，逾百名持圆盾、长盾与警棍等装备的防暴警陆续到场，筑成多排人墙，示威者张伞应对。部分警员包抄时以警棍挥向示威者，数名示威者被按在地上制伏。

（德国之声中文网）根據多家港媒報導，反修订《逃犯条例》示威者部分人晚上「转战」旺角至油麻地一带，触发多次警民冲突，直至8日凌晨才告一段落。

政府發言人回覆，下午遊行大致以和平理性方式進行，政府部門和港鐵提供協助及維持秩序，盡量減低對使用西九龍站的市民及旅客的影響；但對晚上有示威者佔據旺角一帶馬路表示遺憾，呼籲盡快和平散去。

报导内容提到，警方凌晨发出新闻稿，强烈谴责示威者堵塞道路，表示全日共有6人被捕，当中1人涉嫌「未能出示身分证明文件」。另外5人则在晚上冲突中，涉嫌「袭警」及「妨碍警务人员执行职务」。

香港示威者7日首次举行「九龙大游行」，除了「反送中」，也持续坚持林郑月娥下台和香港真普选等诉求，下午沿尖沙咀游行至西九龙高铁站。主办方称逾23万人参与，警方则称最高峰有5.6万人。

根据《香港明报》，防暴警察中，「其中一组16人，至少有6人没佩戴委任证，部分则佩戴一张黄底或白底黑字、写有警员编号的纸张。」防暴警察与示威者对峙时，有示威者质疑警员没佩戴委任证，「有警员称：『警方执行职务时毋须佩戴委任证。』有警员其后再表示，执行职务时有一名警员佩戴委任证，其他就不需要。」

Hongkong Proteste (picture-alliance/AP Photo/A. Wong)

香港“七七”游行集会现场

抗议者游行至西九龙站 港铁和警方加强戒备

7月7日，香港再度举行「反送中」遊行，示威者从尖沙咀的梳士巴利花园出发行进至广深港高铁西九龙站附近。这是继7月1日冲击立法会大楼之后，香港示威者重新发起的第一次大规模抗议活动。

据香港媒体报道，游行集会原计划是当地时间下午3点半集合，4点钟队伍出发。但是由于参与者众多，梳士巴利花园早已爆满，同时还有大量市民前来加入，因此游行发起方决定在3点35分提前出发。梳士巴利花园位于尖沙咀区，是一个颇受内地遊客欢迎的景点。

一名18岁名叫Eddison的示威者对法新社记者表示："我们希望能让旅遊者，包括来自中国内地的遊客，了解到香港发生了什么，我们希望他们能把我们的理念带回中国。"

示威者们大多身穿黑色T恤衫，游行队伍举着黑色横幅，写着香港民众五大诉求，齐喊「没有暴动，只有暴政」口号。游行队头行进大约45分钟便到达终点西九龙站。

Hongkong Proteste (Reuters/T. Siu)

香港警方和铁路方面早已严阵以待。据悉港铁已经宣布停售周日所有高铁车票，关闭西九龙站的大部分出入口。仅仅各留一个出口和入口，并且严加管制，无车票和证件者一律不得进出。警方也在西九龙站外架设了俗称「水马」的充水式塑胶护栏，镇暴警察也进入西九龙站站内戒备。

不过从目前媒体报道的情况来看，游行整体秩序良好，没有发生冲击车站或冲突事件。此前遊行发起人之一也呼吁市民，秉持「和平、理性、优雅」原则，不要冲击西九龙站。

法新社报道称，示威者尝试通过蓝牙向周边智能手机发送普通话传单，希望能够通过数字渠道将「反送中」理念传递给大陆游客。

「为什么还有那么多人出来抗议？」一名男子通过扩音器用普通话对着人群喊话，「因为香港特区政府不愿意听我的诉求。」很多示威者手持的抗议标语也是用大陆通用的简体中文书写，而不是用繁体。

香港抗议游行至西九龙站的新闻在新浪微博引起热议。在关于港铁停售周日高铁车票的消息贴文之下，有不少网友展开了激烈的讨论。其中一位写道：「香港坏了，不要去了。」还有一位写道：「再这样闹下去香港的经济能变好就见鬼了。」另外一位则讽刺道：「一帮港独分子把一级政府部门折腾成这样子，香港创造了奇迹。」

一位26岁来自内地的女游客接受香港立场新闻采访时，从遊行者那里接过了一份传单，表示「从未见过这样的场面，心里慌乱」，但是她会把传单看完，「想了解香港发生了什么事」。

China Eisenbahn neue Züge Vibrant Express Zugpersonal (Getty Images/AFP/P. Fong)

西九龙站之前就成为争议的标志性地点。高铁香港段的起点位于香港西九龙站，止于与深圳市的边界，连接深圳市福田站，总长26公里26公里，可直达44个内地站点，包括北京、上海、郑州、武汉、长沙、杭州、南昌、福州、厦门、汕头等城市。除了造价高昂、破坏环境农地、实用性等争议外，最大的争议可谓是在西九站实施「一地两检」。 

所谓「一地两检」，即是在西九龙站的底下两层及月台设「内地口岸区」，中国大陆的执法人员在区内执行大陆法律。这个措施受到泛民阵营的强烈反对，声称此举将使中国大陆执法人员在香港市区心脏位置执行内地法律，破坏一国两制和香港《基本法》。尽管争议重重，该线路还是在2018年9月23日通车。

  • Hongkong Miete Wohnen (Reuters/T. Peter)

    香港年轻人为何投入「反送中」行列

    「政治局势不断恶化」

    22岁的泽琳娜刚从电影学院毕业。 对她来说，香港的政治情势不断恶化，而她与身边的朋友都很努力尽一己之力维护香港所拥有的一切。 她告诉路透社:「我有美国护照，所以照理来说，我随时都能选择离开香港。 但我仍希望我们能促成一些改变。 如果情况持续恶化，我会选择离开香港，但目前为止，我仍在这里持续替香港奋斗。 」

  • Hongkong Miete Wohnen (Reuters/T. Peter)

    香港年轻人为何投入「反送中」行列

    「我们愿意为信念挺身而出」

    23岁的林先生与母亲与四位姊妹同住一个屋檐下。 他向路透社表示，即便明知会失败，许多香港年轻人仍选择为信念挺身而出，而非眼睁睁看着香港的情况继续恶化。 他说，虽然香港年轻人愿意为理念奋斗，但有时也很难保持正面乐观的态度。 他表示:「我有时候也想或许应该赶快放弃抵抗，选择移民到别的国家。 」

  • Hongkong Miete Wohnen (Reuters/T. Peter)

    香港年轻人为何投入「反送中」行列

    「高房价迫使我考虑移民」

    26岁的约翰是从顶尖大学毕业的高材生，但毕业两年的他，却因为得偿还学贷与供养父母，导致他无多余的钱去买属于自己的公寓。 他告诉路透社:「令我气愤的是香港政府准许中国投资客买走有限的土地，而房仲也把房价调涨到一般香港人无法负担的程度。 我目前很认真的在考虑移民新加坡或泰国的可能性，因为我对香港的未来已感到十分失望。 」

  • Hongkong Miete Wohnen (Reuters/T. Peter)

    香港年轻人为何投入「反送中」行列

    「我们需要有个民选的特首」

    23岁的彼得是名创业家，而他与父亲同住一间仅5平方米的房间。 他认为香港政府近年来推动的许多政策让越来越多中国人能移居香港。 他告诉路透社:「如同中国政府在西藏、广东或新疆推动的移民政策，香港政府正试图透过推动大湾区来强制推行香港与中国之间的文化融合。 我觉得，香港需要一个真正民选的特首，因为这是中国在香港主权移交前向国际社会做出的承诺。 如果没有真正民选的特首，香港政府将永远推出符合中国利益的政策。 」

  • Hongkong Miete Wohnen (Reuters/T. Peter)

    香港年轻人为何投入「反送中」行列

    「我需要赚更多钱」

    21岁的鲁卡还是名学生，但她目前已展开一周工作七天的生活。 她告诉路透社:「我不断工作是为了能存钱买属于自己的公寓。 我除了有份固定的办公室工作外，也兼差家教。 我必须赚更多钱来付学费及支持我的家人。 我们这个世代的香港人每天面临各种不同的压力，而我希望香港的下一代不需要面对这样的压力。 」

  • Hongkong Miete Wohnen (Reuters/T. Peter)

    香港年轻人为何投入「反送中」行列

    「集结力量才能改变现状」

    29岁的李先生是名音乐家，而对他而言，雨伞运动让他理解单纯透过一场社会运动，无法改变香港的现状。 他告诉路透社:「唯有集结许多人的力量与努力，才能改变香港的现状。 我很怕有一天我无法再阅读某些书籍或是唱特定的歌曲。 然而，我同时又认为艺术与音乐比很多东西来的更强大。 如果我透过音乐来表达香港的现状以及我们该奋斗的目标，那么音乐对香港来说就会变得十分重要。 」

  • Hongkong Miete Wohnen (Reuters/T. Peter)

    香港年轻人为何投入「反送中」行列

    「28年后的香港会是什么样的面貌?」

    22岁的梁小姐目前是名仍在就学的法学院学生。 她认为，不少香港人因为一国两制的50年期限而对香港的未来感到担忧。 她说:「中国会让香港维持现状，还是他们会试图把香港变成另一个中国城市? 对我们来说，预测香港的未来是令人害怕的一件事。 原先我们期望能获得真普选，但现在香港的政治情势不断恶化。 我们现在不但没有真普选的权利，中国在香港的政治影响力也越来越强。 」

    作者: William Yang


雨涵/夏立民/羅法 (綜合報導)

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