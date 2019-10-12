九段线惹祸！越南叫停好莱坞动画片

(德国之声中文网)因动画片《坏坏萌雪怪》（Abominable）中出现南中国海九段线的地图画面，越南电影局做出下架这部片子的决定。南海九段线将大部分资源丰富南海海域划入中国境内，而越南也对部分海域声称有领土主权。

"九段线"最初在1947年由中华民国政府公布，当时称"十一段线"，即在地图上用11段虚线将南中国海约90%的面积划入中国版图。这一地图划界，也基本为之后的中华人民共和国政府所继承。

在美国梦工厂与中国东方梦工厂（Pearl Studio）联合制作的《坏坏萌雪怪》中出现了画有九段线的地图，不过整个片子讲述的是一名中国少年帮助雪人返回其珠峰家乡的故事。

越南国家媒体称，这部刚刚在10月4日上线的影片将不再放映。越南电影局局长对媒体表态，"对这个错误承担责任"并指示电影局今后保持更高的警觉。

在越南，所有公开放映的电影必须经过电影局的审批，他们尤其将审查的力度对准暴力、色情以及政治敏感话题。

周一（10月14日）有关电影中九段线的片段截图在越南社交媒体上不胫而走，许多人留下愤怒的评论。

一名叫Pham Tan Phong的用户在脸书上写道，"请罢免责任者的官职。"

另一名用户："不能接受这些粗暴的做法，尤其事关当前领海主权纠纷的敏感议题上"

周一，越南电影局拒绝法新社记者的质询，美国梦工厂也不理会记者的提问。

在越南，言论受到严格控制，因此影片没有通过审查的事件时有发生。一些片子通过第一轮审查后，还要再经过特别的修改后才能上映。

2018年十分叫座的电影《摘金奇缘》（Crazy Rich Asians）在越南放映时被删除了个别镜头，其中有一个镜头里一只品牌包上印有的南中国海地图，恰恰是中国控制的那部分。

今年由菲尼克斯（ Joaquin Phoenix）主演的好莱坞大制作《小丑》（Joker）也不得不删掉一个人们在DC Comics公司附近聚众闹事的场景，估计是想避免受到聚众示威或者个人崇拜的启发。

李鱼/洪沙（法新社）