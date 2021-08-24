 九段线地图再引争议 Netflix下架澳影集片段 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 02.11.2021

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九段线地图再引争议 Netflix下架澳影集片段

菲律宾官方因影集Pine Gap中出现中国「九段线」地图的场景，要求Netflix下架该影集的部分片段，而後Netflix宣布将该影集的第二集与第三集从菲律宾的服务中下架。

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菲律宾在当地时间周一 (11月1日) 要求Netflix删除这部总共六集的澳大利亚戏剧当中的某些情节，称剧中描绘的地图侵犯了菲律宾的主权。

(德国之声中文网) 美国影音串流平台Netflix已经从其在菲律宾的服务中删除了两集间谍剧Pine Gap的内容，因为菲律宾拒绝接受涉及中国用来宣称其对南中国海主权地图的场景。

菲律宾在当地时间周一 (11月1日) 要求Netflix删除这部总共六集的澳大利亚戏剧当中的某些情节，称剧中描绘的地图侵犯了菲律宾的主权。同日稍晚，Netflix停止在菲律宾提供该剧的第二集和第三集的放映，该平台表示，这些剧集已被「政府要求删除」，但Netflix并没有提供详细说明，也没有回应路透社的提问。

中国在所谓的九段线内大部分的南海水域声张主权，但菲律宾丶文莱丶马来西亚丶台湾和越南也对这片资源丰富的水域的部分地区有主权声张。

菲律宾外交部在一份声明中说，经过彻底审查，菲律宾的电影委员会裁定Pine Gap的某些情节「不适合公开放映」。菲律宾电影委员会根据该国外交部的投诉，于9月28日作出了裁决。目前不清楚为何该决定直到现在才被公开。

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中国在所谓的九段线内大部分的南海水域声张主权，但菲律宾丶文莱丶马来西亚丶台湾和越南也对这片资源丰富的水域的部分地区有主权声张。

根据菲律宾外交部的说法，电影委员会指出，该地图的出现「不是偶然的」，因为它是有意识地设计和策划的，专门传达中国所谓的九段线主权声张是合法存在的信息。菲律宾外交部认为，「这种描述是一种狡猾的尝试，目的是在当代观众和未来几代人的意识中延续和纪念非法的九段线」。

事实上，菲律宾与中国近期持续因南海领土争议而发生争端。上个月，菲律宾外交部曾抗议中国船只在南海以警报器丶喇叭和无线电通讯挑战菲律宾船只，菲律宾为此提出外交抗议。菲律宾外交部在一则推文中写道：「这些挑衅的行为对南海的和平丶良好秩序以及安全构成威胁，也违背中国在国际法中应守的义务。」

这并非Netflix第一次必须从特定国家的服务中将Pine Gap移除。今年7月，在越南广播当局提出类似投诉后，Netflix将Pine Gap从其服务中删除。当时，越南广播与电子讯息管理局在官网的一个声明中表示，Netflix的「侵犯行为」让所有越南人民愤怒，也伤害了所有越南人民的感情。越南政府在该声明中还强调，该行为已是Netflix第三次被发现在它们上架的电影或影集中，含有侵犯越南主权的内容。

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美国流媒体服务巨头Netflix的电视剧《松树谷》中出现中国标示南中国海主权范围的“九段线”，引发越南方面的不满，目前该剧已在越南下架。

据越南青年线上报报道，大众公司在越南2019汽车展展示的两辆途锐车配置的地图标有中国宣示对南海拥有主权的“九段线”，大众公司方面表示，参展的途锐车是从中国分部借来的。越南方面对此表示不满。

好莱坞动画片《坏坏萌雪怪》里出现了中国官方标示南中国海主权范围的“九段线”，这招致越南影迷不满。越南宣传部门急忙做出下架的决定。

事发後，Netflix也证实Pine Gap在越南已被下架，但在全球其他地区仍能点选该影集。Netflix一名发言人当时表示：「在越南监管单位提出书面法律要求後，我们已将拥有播映许可的影集Pine Gap从越南的Netflix移除，以遵守越南的法律。」

在那之前，越南政府也曾在2019年10月要求美国制片公司梦工厂 (DreamWorks)的一部动画片Abominable从电影院撤映，因为该片中有一幕出现类似九段线的南海地图。

(综合报导) 

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