 "九段线"又惹祸 越南审查Blackpink音乐会公司网页 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 06.07.2023

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"九段线"又惹祸 越南审查Blackpink音乐会公司网页

《芭比娃娃》刚刚因场景出现反映中国对南海领土主张的“九段线”而在越南遭禁映，韩国当红天团Blackpink越南巡演的主办公司又因同样的问题受到越南文化当局审查。

Blackpink将于7月底举行在越南的首次演出

Blackpink将于7月底举行在越南的首次演出

（德国之声中文网）韩国K-pop女团Blackpink在越南展开巡演之前，越南当局对该乐队巡演主办公司的网页进行了检查。因为有粉丝举报该网页上有一张标记了“九段线”的南中国海地图。

此前，越南官方媒体报道称，越南禁止华纳兄弟公司备受期待的电影《芭比娃娃》在该国上映，因为其中一个场景的地图显示了中国在南中国海单方面的领土主张。中国地图上使用U形“九段线”来标示其对南海大部分地区的领土主张，其中包括越南认为属于其大陆架的大片地区。越南已经在该地区开采石油。

越南文化部本周三（7月5日）表示，已下令对该网站进行检查，“以核实对组织Blackpink演唱会的公司宣扬九段线的怀疑。”文化部没有回应路透社有关检查结果的问询。越南网民投诉称公司网页出现标有九段线的地图。

中国主张的南海“九段线”

中国主张的南海“九段线”

演唱会的主办方——中国的 iME娱乐集团和Blackpink的韩国经纪公司YG Entertainment也没有回应路透社的询问。据报道，iME娱乐的网页周四无法访问，路透社看到的最后更新于7月4日的缓存版本，显示了一条模糊的九段线。

长期以来，越南和中国对南中国海的主权存在争议。越南曾多次指责中国船只侵犯其领海。2016年7月，设在海牙的国际仲裁法院做出裁决，认为在《联合国海洋法公约》下中国对南海自然资源不享有基于“九段线”的历史性权利。中国拒绝承认该裁决。

Blackpink是目前乐坛人气最盛的女子组合之一。该乐队计划7月底在河内举行首次巡演。Blackpink看来已成为又一个因触碰了“九段线”这一敏感话题在越南遇到麻烦的娱乐企业。

2019年，越南政府禁止了梦工厂的动画电影《雪人奇缘》，去年又以同样的理由禁止了索尼的动作片《神秘海域》。Netflix还于2021年因为“九段线”争议下架了一部澳大利亚间谍剧《松树谷底》

《芭比娃娃》也因出现“九段线”在越南被禁

《芭比娃娃》也因出现“九段线”在越南被禁

（路透社）

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