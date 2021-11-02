 “九段线”又惹祸了！好莱坞新片在越南被禁 | 文化经纬 | DW | 13.03.2022

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“九段线”又惹祸了！好莱坞新片在越南被禁

由“荷兰弟”汤姆·霍兰德主演的好莱坞动作冒险片《神秘海域》在越南遭禁，原因是影片中出现了南中国海“九段线”的地图。之前已经有多部影视作品出于同样的原因被越南当局禁止。

Film Tom Holland Uncharted

《神秘海域》剧照

DW.COM

好莱坞动画片《坏坏萌雪怪》里出现了中国官方标示南中国海主权范围的“九段线”，这招致越南影迷不满。越南宣传部门急忙做出下架的决定。

据越南青年线上报报道，大众公司在越南2019汽车展展示的两辆途锐车配置的地图标有中国宣示对南海拥有主权的“九段线”，大众公司方面表示，参展的途锐车是从中国分部借来的。越南方面对此表示不满。

菲律宾官方因影集Pine Gap中出现中国「九段线」地图的场景，要求Netflix下架该影集的部分片段，而後Netflix宣布将该影集的第二集与第三集从菲律宾的服务中下架。

（德国之声中文网）据法新社报道，好莱坞电影《神秘海域》（Uncharted，又译《秘境探险》）在越南被禁止放映，原因是该影片中有一个场景显示了一幅显示南中国海中国划定“九段线”的地图。

索尼影视娱乐发行的这部动作冒险片由美国导演弗雷斯彻（Ruben Samuel Fleischer）执导，主演阵容包括曾因饰演“蜘蛛侠”出名的英国演员霍兰德（Tom Holland）以及曾主演过《变形金刚》系列电影的马克·沃尔伯格（Mark Walhberg）。该片原定于3月18日在越南全国首映。

越南国家媒体引述该国电影局局长Vi Kien Thanh指出：“在对该片进行审查的过程中，国家评估和分级委员会发现影片中出现了九段线的图像。……因此这部电影将被禁止放映。”

在《神秘海域》的官方宣传脸书主页上，不少越南网友在评论中表达了对相关地图影像的批评。其中一位网友写道：“黄沙长沙属于越南！”指的是越南和中国存在领土争议的西沙群岛（越称黄沙群岛）和南沙群岛（越称长沙群岛）。

Hollywood-Film Crazy Rich Asians

《摘金奇缘》剧照

这已经不是越南第一次因为地图争议而对好莱坞电影进行审查或封杀。2018年的美国浪漫喜剧片《摘金奇缘》（Crazy Rich Asians，又译《疯狂亚洲富豪》）在越南放映的时候就被删除了部分镜头，因为其中出现的一只名牌手提包上印有的南中国海地区，恰恰是中国实际控制的那部分。

2019年，梦工厂出品的动画面《坏坏萌雪怪》（Abominable）也因为出现九段线的地图而被下架。2021年，串流影视平台网飞（Netflix）播出的剧集《松树谷》（Pine Gap）也面临同样问题，后来平台删除了部分剧集之后才得以在越南播放。


 
“九段线”最初在1947年由中华民国政府公布，当时称"十一段线"，即在地图上用11段虚线将南中国海约90%的面积划入中国版图。这一地图划界，也基本为之后的中华人民共和国政府所继承。

现行的中华人民共和国地图上，在南中国海里有9条断续线组成的U形线，通常也称为九段线。该线将大部分资源丰富的南海海域都划入中国境内，与中国存在领土争议的菲律宾和越南等国，都反对该线的划定。
 

（法新社）

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