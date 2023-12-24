九年也门内战有望终结 红海航道仍吃紧

（德国之声中文网）也门的内战已经持续了约9年，造成了致数十万人身亡的人道主义灾难。反叛的胡塞武装受到伊朗的支持，自2014年起就控制了首都萨那；邻国沙特则支持也门政府军，并且在2015年起组织多国军队予以干涉。联合国去年4月曾经成功斡旋了一份为期半年的停火协议，大幅减少了也门境内的敌对行动。尽管停火协议在去年10月到期，但是此后也门的战事基本处于平息状态。

联合国也门问题特使办公室的一份声明指出，格伦德贝里(Hans Grundberg)现在将"与各方合作，在联合国主导下制定路线图"从而结束战争。除了停火，这份路线图还包括承诺支付公务员工资、开放通往被胡塞武装封锁地区的道路、恢复石油出口等。格伦德贝里表示，也门人正在关注并等待这一机会，以取得切实的成果，并在实现持久和平方面取得进展。"各方已经迈出了重要一步。他们的承诺首先是对也门人民的义务。"

沙特也想脱身

持续干预也门内战的邻国沙特如今也试图从这场冲突中脱身。就在今年早些时候，这个坐拥丰富油气资源的君主专制国与同样为产油大国的世仇伊朗发出了和解信号，两国在中国斡旋下宣布恢复外交关系。在也门内战中，沙特支持也门政府军打击胡塞武装，后者则得到伊朗的支持。

沙特阿拉伯官方一直表示，干预也门内战是为了保护平民免受胡塞武装的袭击，恢复也门合法政府，并阻止也门成为伊朗势力的避风港。但是干预八年后，胡塞武装已经掌控了大片地区，拥有强大的军事实力，甚至还对沙特及其盟友阿联酋发动袭击。

不过，也有不少分析人士担心，沙特试图减少军事干预无助于也门缓和局势。后者国内依然存在着严重的宗教、政治、地域分裂。

胡塞武装频频袭击红海船只

就在最近几个星期，胡塞武装对红海这一重要国际航运通道发动了一系列武装袭击，以声援加沙地带的哈马斯。胡塞武装称，除非以色列停止针对哈马斯的战争，否则将持续攻击与以色列有关的船只或者前往以色列港口的船只。

根据美国国防部的说法，胡塞武装几个星期以来已经对35个不同国家的10艘商船发动了百余次无人机以及导弹袭击。美国已经牵头成立了一支多国海军特遣部队来保护红海航道，这一路线牵涉全球12%的贸易量。五角大楼称，就在12月23日，美国海军"拉布恩号"驱逐舰击落了四架来自胡塞武装控制地区的攻击型无人机，后者没能造成任何人员伤亡或财产损失；此外，胡塞武装当天还向红海航道发射了两枚反舰弹道导弹，"但没有船只报告受到影响。"

因应胡塞武装的威胁，众多大型跨国航运企业已经改变货船航线，避开红海，转而绕道非洲好望角，大幅增加了航运成本。

（法新社、路透社）

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