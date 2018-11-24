九合一选举 北京怎么看？

（德国之声中文网）自两年前赢得选举成为台湾总统以来，蔡英文小心谨慎地处理与中国的关系，一方面维护台湾主权，获得大多台湾人的支持，同时又竭力避免被更激进的台独派挟持，正式与中国划清界限。

蔡英文政府上台后未表态支持"九二共识"让中国不满。中国加大了对台湾的压力，除军事上施压、切断官方联系之外，还透过外交方式让台湾邦交国转向。

台北市议员候选人林亮君（Lin Liang-chun）说："这两年蔡英文政府在退休金改革方面取得了突破，但劳工权益等等其他问题，许多人觉得她还是做的不够，这些都将反映到这次选举当中。"

这场地方选举被视为总统蔡英文执政两年的期中考。上个星期国台办举行的例行新闻发布会上，有记者问，民进党指大陆对台湾介入、打压，鼓吹台湾民众要对抗大陆。请问对此有何评论? 国台办发言人马晓光否认指控，认为民进党蓄意在两岸同胞之间制造隔阂，升高敌意，破坏两岸关系，以此捞取选举利益。并补充表示，我们从来不干预台湾的选举，这不光是嘴上说的，十几年来的事实也证明了这一点。

蔡英文在投票站

在此之前，台湾陆委会副主委邱垂正曾警告中国惯常在台湾选举前，借机制造事端，企图干扰、影响台湾选情，并透过网军、社群平台散布假讯息。

英文版《中国日报》周五发表的文章指出，蔡英文政府和她的民进党一直在玩政治游戏，制造混乱，以赢得选举，是民进党，而不是大陆传播假新闻："事实是，民进党在执政方面做得很糟糕。除了使两岸关系几乎停滞之外，蔡还实施了经过深思熟虑的政策，导致岛上出现动荡。例如，她积极提倡的养老金改革就引发了退休公务员和教师的愤怒抗议。"

题目为"民进党为赢得地方选举打大陆牌"的文章(DPP playing mainland card to win local polls)指出，显然，民进党想挑起两岸的敌对情绪，以获得更多选票并取得政治利益。但民进党低估了台湾同胞的智慧和判断力，他们不喜欢骗子和不诚实的政客。

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台湾选民韦奇宏（Hung Wei-chi）表示："过去这两年，人们感到中国大陆与台湾之间的敌意非常激烈，现在这种卡入瓶颈的局面不利于发展台湾经济。"

2014年的九合一选举中，当时的执政党、亲北京的国民党遭到重挫，在县市长选举中只勉强保住6席。国民党打出经济牌，希望在本次九合一选举中能从民进党手中夺回"失地"。

中国官媒《环球时报》对九合一发表评论指出："我们想对台湾那边说：你们谁当县市长，尤其是谁当村长里长，既改变不了两岸力量对比，也改变不了大陆的政策和决心。"文章还写到， 民进党这次把"反中"向基层选举推，是要推动岛内政治在两岸问题上的彻底极化。

在台湾如火如荼的九合一选举在大陆并未受到许多媒体的关注。《凤凰网》、《澎湃新闻》、《新京报》等等介绍性地解释了"九合一"选举选什么。有微博帐号的台湾媒体做出报道、上传现场照片，有许多网友跟贴发出评论。"曾嘉小文"写道："台湾人真幸福。" 网友"喜春happy"评价高雄市长候选人说："韩国瑜赢了高雄发展经济，陈其迈赢了加速统一，我感觉怎么都好！"也有网友指候选人们"很会演"，"都能当金马奖最佳影帝。"。

本次台湾地方选举大约有1900万有资格投票的选民，选举在周六结束，结果预料当晚出炉。