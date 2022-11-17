九合一选举：蔡英文的期中考

（德国之声中文网）台湾总统蔡英文的第二次任期将在2024年届满，并因为任期限制将无法再连任。2020年她以压倒性的得票率再次当选总统后，誓言抗中保台，保护台湾的民主自由。
本周六，台湾将举行2022年县市长九合一选举。这场选举表面上更攸关台湾国内议题，例如新冠疫情、犯罪率等，而且当选者对中国政策没有直接发言权，但蔡英文选战期间将两岸问题作为关注重点。
蔡英文在拜票影片中表示，投给民进党的县市首长，就是投给蔡英文。 「如果你还没决定要投给哪一位县市长候选人，那我要拜托你，请你把这票投给我，投给我推荐的候选人，因为他会协助我，完成我对大家的承诺。」
「谢谢你上一次选择蔡英文，相信我能够顾好台湾，我也很认真、负责地让台湾在国际上站稳脚步，也致力于维持台海的和平稳定」，蔡英文说。
「这次更不只是一次地方选举，也会决定我们要向世界传递什么样的讯息。」
台湾九合一选举的一个月前，中国刚召开二十大。中国领导人习近平打破惯例取得第三次任期，蔡英文在竞选活动中也多次强调了这一点。
今年八月美国众议院议长佩洛西执意访台令中国感到愤怒，随后在台湾周围举行大规模军演。习近平在二十大期间重申不会放弃武统选项。
马英九：票投民進黨，青年上戰場
曾在2018年九合一选举中重挫民进党的台湾最大在野党国民党，传统上倾向与中国保持密切联系。国民党强调该党也致力于保护台湾的民主自由，并批评民进党与中国过度对抗。
国民党籍的台湾前总统马英九周四在脸书上批评蔡英文政府「执着于『抗中保台』路线，期望再次热卖『芒果干』，以谋取政治利益」。马英九称，台湾的国家安全与台湾民众福祉「似乎不是蔡政府最重要考量」。 他还提到「兩句流傳甚廣的順口溜」：「票投民進黨，青年上戰場，票投國民黨，兩岸無戰場。」
他最后写道：「选择和平，拒绝战争！」
蔡英文曾多次提出在对等尊严原则下与北京进行有意义的对话，但遭到北京拒绝。
（路透社）
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你需要知道的：台湾2022九合一选举
时间地点人物事件
2022年台湾“九合一”选举的日期是11月26日。这一天的上午8点至下午4点，从理论上来说，全台湾17600多处的近1930万选民将选出9种地方公职人员，包市、区、里、县、乡、镇、村的最高行政长官和民众代表。 “合一”指的是这些公职人员合并于同一天选出。
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“六都”为上
九合一是台湾每四年的总统任期中间举行的地方选举。最重要的关注点是“六都”的市长选举。这“六都”是指台湾的六个直辖市，分别为台北、新北、桃园、台中、高雄和台南。因为这些地方聚集着大量的选民，所以其选举动向也能够从很大的程度上反映出台湾社会整体的政治光谱。
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台北重镇
“六都”选举中，最受关注的莫过于台北市长的选举。因为自从台北1994年举行首次直辖市长选举后，四名出任台北市长的两人后来都成为台湾总统。他们分别是陈水扁（左一）和马英九（右一）。但从历史来看，台北市是国民党（蓝营）的“票仓”，具有稳定的民众支持率。民进党（绿营）的候选人（陈水扁）则只赢得过一次台北市长选举。
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文哲Bye Bye
而对于现任台北市长柯文哲来说，他已经通过4年前的连任走到了台北市长法定最长任期的尽头。这位台湾民众党的创始人曾经支持民进党籍的蔡英文竞选总统，也曾表示过自己持“深绿”立场，呼吁“台湾人要做台湾这片土地的主人”。但后来以“无党派人士”的身份参选并成功出任台北市市长。
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台北第一？
任期满的政治人物为各自阵营的新选手摇旗呐喊助威，是台湾地方选举中的传统。在任市长柯文哲的副手——台北前副市长黄珊珊（右二）代以无党籍身份出选，需要面对的对手是国民党的蒋万安和民进党的陈时中。如果她能当选，将是台北市的第一位女性市长。
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蒋家后代
陈时钟和蒋万安，也属于此次台湾地方九合一大选中最受关注的候选人。两位分别代表蓝绿两党的政治人物各有特色。蒋万安是蒋家后代，蒋经国的孙子，蒋介石的曾孙。父亲蒋孝严曾任国民党副主席，行政院副院长，外交部部长等职。蒋万安本人2015年放弃美国绿卡，投入台湾政治。被视为国民党内朝气蓬勃的青年骨干。
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防疫模范
和台北现任市长柯文哲一样，民进党候选人陈时中也有从医背景，曾任卫生福利部部长。在新冠期间兼任中央流行疫情指挥中心指挥官，为疫情初期和中期的台湾在全球范围内一度树立了“防疫模范生”的形象。陈时中的父亲陈棋炎为国立台湾大学法律学者，曾教导过现任总统蔡英文。
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18岁平权
除了台北市长的人选以外，此次台湾“九合一选举”的重点议题之一当属18岁公民权修宪的复决投票。根据台湾现行法律，年满20岁的公民才有选举权。支持声音指出，包括中国在内的全球近9成国家都将投票法定年龄定为18岁，台湾与此存在明显落差。反对声音则表示，18岁的年轻人许多人不懂政治，也不知道该如何正确行使投票权。
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青年谋独？
针对18岁公民权的投票，中国大陆方面认为这暴露了民进党当局的“谋独本性”。背景是近几年大部分民调显示，台湾社会青少年的五至六成支持台湾独立成为一个国家。从身份认同上来说鲜有人认为自己是中国人。如果修宪通过将新增约41万余人青年选民，占台湾约1930万选民的2%。
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耀眼女性
此次台湾地方九合一选举的另外一个亮点是县市长、议员女性候选人数创纪录。直辖市及县市长候选人有四分之一是女性，创下自1980年代台湾民主化以来的最高纪录；而县市长议员女性参选率也超过三分之一，是近13年来最高。
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指向意义
大多评论认为，此次台湾九合一地方选举的结果，对2024年总统大选的指向性意义不大。因为地方选举更多关注经济和民生议题，而总统选举的政党色彩更浓，关注的焦点更加集中在两岸和国际议题。所以，尽管国民党在目前的九合一选举中占据上风，但这并不代表着2024年台湾下一届总统更可能是国民党人。 2018年的九合一选举中，国民党虽然胜出，但却在2020年总统选举中大败，更是证明了这一点。
作者: 闫骏