九合一选举：蔡英文的期中考

（德国之声中文网）台湾总统蔡英文的第二次任期将在2024年届满，并因为任期限制将无法再连任。2020年她以压倒性的得票率再次当选总统后，誓言抗中保台，保护台湾的民主自由。

本周六，台湾将举行2022年县市长九合一选举。这场选举表面上更攸关台湾国内议题，例如新冠疫情、犯罪率等，而且当选者对中国政策没有直接发言权，但蔡英文选战期间将两岸问题作为关注重点。

蔡英文在拜票影片中表示，投给民进党的县市首长，就是投给蔡英文。 「如果你还没决定要投给哪一位县市长候选人，那我要拜托你，请你把这票投给我，投给我推荐的候选人，因为他会协助我，完成我对大家的承诺。」

「谢谢你上一次选择蔡英文，相信我能够顾好台湾，我也很认真、负责地让台湾在国际上站稳脚步，也致力于维持台海的和平稳定」，蔡英文说。

「这次更不只是一次地方选举，也会决定我们要向世界传递什么样的讯息。」

台湾九合一选举的一个月前，中国刚召开二十大。中国领导人习近平打破惯例取得第三次任期，蔡英文在竞选活动中也多次强调了这一点。

今年八月美国众议院议长佩洛西执意访台令中国感到愤怒，随后在台湾周围举行大规模军演。习近平在二十大期间重申不会放弃武统选项。

马英九：票投民進黨，青年上戰場

曾在2018年九合一选举中重挫民进党的台湾最大在野党国民党，传统上倾向与中国保持密切联系。国民党强调该党也致力于保护台湾的民主自由，并批评民进党与中国过度对抗。

国民党籍的台湾前总统马英九周四在脸书上批评蔡英文政府「执着于『抗中保台』路线，期望再次热卖『芒果干』，以谋取政治利益」。马英九称，台湾的国家安全与台湾民众福祉「似乎不是蔡政府最重要考量」。 他还提到「兩句流傳甚廣的順口溜」：「票投民進黨，青年上戰場，票投國民黨，兩岸無戰場。」

他最后写道：「选择和平，拒绝战争！」

蔡英文曾多次提出在对等尊严原则下与北京进行有意义的对话，但遭到北京拒绝。

（路透社）

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