 九二共识30年 30位台湾人这样看“统一” | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 26.11.2022

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时政风云

九二共识30年 30位台湾人这样看“统一”

三十年前，两岸之间高层非官方的“九二共识”为之后台湾与大陆的高度经济融合提供了政治基础。三十年后，台湾民众认为两岸有任何统一的可能性吗？DW德国之声街访了三十位台湾民众。

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台湾地方选举中的女性候选人

台湾地方选举中的女性候选人 25.11.2022

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Eine Teilnehmerin hält während einer Demonstration gegen das Regime im Iran eine Flagge mit der Aufschrift «Women - Life - Freedom» (dt. Frauen - Leben - Freiheit). Weltweit finden seit dem Tod von Mahsa Amini in Haft der berüchtigten «Sittenpolizei» Demonstrationen gegen die iranische Regierung statt. +++ dpa-Bildfunk +++

抗議運動是否給伊朗帶來了改變？ 24.11.2022

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