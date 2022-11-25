九二共识30年 30位台湾人这样看“统一”

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三十年前，两岸之间高层非官方的“九二共识”为之后台湾与大陆的高度经济融合提供了政治基础。三十年后，台湾民众认为两岸有任何统一的可能性吗？DW德国之声街访了三十位台湾民众。
台海紧张局势的背景之下，北京会否、何时武统台湾也成了外界热议的话题。美国智库战略与国际研究中心（CSIS）发布的一份最新报告指出，中国武统台湾，即便成功，也将会是一个大伤元气、得不偿失的“惨胜”。
如果习近平如外界预测获得第三届任期，台海两岸的关系会变得更加不稳定吗？一些政界人物和学者已经开始对可能到来的台海战争发出警讯。
中国党和国家领导人习近平11月8日称，“中国安全形势不稳定性不确定性增大，军事斗争任务艰巨繁重”，强调全军要“全部精力向打仗聚焦，全部工作向打仗用劲”。在北京愈加威权、台海局势紧张的背景下，如何理解习近平这一表态？
有评论认为，的确有个独裁者统治着当代中国，但那是习近平为之服务的中共，而不是他个人。而且，他和其他人一样，以一种奇怪的方式遭到这个政党的劫持。
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