九七後首例 譚得志煽惑罪判囚40個月

（德國之聲中文網）香港知名社運人士譚得志，因為發表煽動文字、煽惑他人參與未經批准集結等罪名，週三（4月20日）被法庭判入獄40個月，罰款5000港元。

49歲的譚得志是民主派政團人民力量前副主席，長年活躍於社會運動和示威，也曾參選立法會和區議會選舉。他的臉書專頁發文指會提出上訴，因為其判罪影響香港人的言論自由。

控方控罪指他在2020年1月至7月期間，多次在香港各區設置街站和舉辦抗疫講座，叫喊或展示「光復香港、時代革命」「五大訴求」「解散警隊」等口號，以言語辱罵警察，手持印有批評港區國安法、警察濫捕、限聚令字眼的單張。他在同年被捕，一年多以來一直被拒絕保釋還柙至今。

譚得志本身被起訴14項控罪，最終其中11項控罪罪名成立，包括：7項發表煽動文字罪、1項煽惑他人參與未經批准集結、1項公眾地方作出擾亂秩序行為、1項拒絕遵從獲授權人員作出的命令罪。相關罪名指譚得志意圖引起對中國及特區政府的憎恨或藐視，或慫恿他人不守法。

審訊期間，辯方提出《基本法》保障言論自由作為抗辯理由，爭論煽動罪在現今時化下的合憲性；並指譚得志只是作出言語批評，沒有暴力元素。而控方則在庭上表示，不承認中國共產黨為最高領導地位的言論，即否定一國兩制的建制根基，可被視作挑戰憲制秩序，屬於違法。

案件由區域法院法官陳廣池審理，他本身亦是國安法指定法官。他在判詞中反駁辯方有關自由和人權保障的理據，稱譚得志所言是「巿井之徒的無邊謾罵」。法官批評，譚得志稱要打擊建制派是為了私利，即參選進入立法會，讓他「用政府錢打擊政府」，加強一己政治勢力。法官在裁決時指，譚得志在民主派初選期間，發表藐視國安法及謾罵親中人士的言論，都構成定罪元素。

法官裁定他11項罪名都沒有減刑因素，而部分罪行在港區國安法實施後，以及被告保釋期間發生，屬於加刑因素，須判處具阻嚇力的刑罰。

被指「口袋罪」 學者：定義較國安法更闊

煽動罪由港英殖民政府在1938年訂立，上年紀中葉曾用於控告《大公報》導致其短暫停刊，六七暴動時亦有人因派反英傳單而被囚。但是自七十年代起，港英政府再沒有使用煽動罪。直至2020年，港府相隔半世紀後重用煽動罪，至今起碼25人因此被捕或起訴。當中包括區議員、社運人士、新聞工作者、工會，涉案言論除了有關政治和時事評論，也有食店店主和個別民眾因為批評防疫政策而被控。譚得志案是主權移交後，首宗被定罪的案例。

譚得志在2020年的一场集会上被捕

美國喬治城大學法學院亞洲法中心香港法學人黎恩灝指，譚得志單就煽動文字控罪已獲刑21個月，接近該罪行的最高刑期，反映量刑相當嚴苛。他向德國之聲表示：「從人權角度來說，完全違反了保障言論自由的原意和規範。」他分析判詞，指很多判刑理由都十分主觀，反映煽動罪的定義模糊和寬闊，入罪機會門檻低。「例如譚得志部分言論只是批評香港警隊，不直接涉及國家安全問題，也同樣用以入罪，會令定義愈來愈寬，甚至任何批評政府的言論都可構成危害國安。」

香港在九十年代通過人權法案，主權移交前，法律界曾經提出廢除煽動罪。而聯合國人權事務委員會在香港主權移交後，多次關注煽動罪定義過份籠統，促請港府修例以符合《公民權利及政治權利國際公約》。聯合國特別報告員於2020年致函中國政府，指煽動罪引發以言入罪的問題。港府則反駁，否認該罪壓制公民權利。

黎恩灝指，煽動罪在英殖時代已經是「口袋罪名」，用來針對反導英政府的言論；但隨著社會發展和人權保障增強，當局顧忌該罪行可能受司法覆核挑戰而不再使用。可是，港區國安法改變了這個制衡機制。終審法院已經裁定，即使不屬國安法範圍的刑事罪行，只要其涉及「危害國安」元素，都照樣適用國安法各項原則。

黎恩灝認為，這個缺口導致言論自由的憲制保障，難以在庭上成為凌駕「國安」的抗辯理據。而相比國安法罪行，煽動罪是更易把異議人士定罪的工具，令它的使用頻密有增加趨勢，也會加劇社會的寒蟬效應。他認為：「無論你認為香港法庭是否獨立，實際上，法庭以刑事監禁懲罰純粹的表達自由，反映香港司法系統已經無法保障市民的基本人權和政治自由。」

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。