 九七后首例 港府倡禁港独政党运作 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 17.07.2018

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时政风云

九七后首例 港府倡禁港独政党运作

香港回归后首次有政党面临被政府取缔，主角是倡议港独的香港民族党。有法律界人士形容这是「以言入罪」的危险先例，忧虑基本法23条带来的祸害，正透过另一种手段在香港上演。

Hong Kong - Pro- Unabhängigkeitsprotest (Getty Images/AFP/A. Wallace)

(德国之声中文网) 香港保安局周二(7月17日)致函香港民族党召集人陈浩天，指警方助理社团事务主任建议引用《社团条例》禁止民族党运作，理由是当局合理地相信有"维护国家安全或公共安全、公共秩序或保护他人的权利和自由"的需要。

港府﹕不能触碰红线

港府依例给予陈浩天21天时间提出申述，然后会作最终决定。民族党一旦被禁就会成为"非法社团"，届时任何人营运甚至捐款都属于违法，最高刑罚入狱2年及罚款5万港元。

保安局局长李家超表示，这次是回归后首例。他在记者会上被多次追问是否受到政治压力，他并未正面回应，仅称社团主任做法谨慎合理，这是香港特区事务。他也没有交代民族党做了甚麽违例的行为，称不想影响陈浩天的申述。

不过他说，任何破坏国家主权及分裂国家行为都是"红线"，不能触碰，港府有责任维护国家安全。

"任何破坏国家安全的行为，不符合国家及香港利益，可为社会带来动盪，破坏公共安全、社会安宁及秩序，可能引起严重治安及民生问题。"

Hong Kong activist Andy Chan (picture-alliance/AP Photo/K. Cheung)

香港民族党召集人陈浩天

信件记录创党后所有言论活动

陈浩天接受《德国之声》采访时表示，香港警方早上派出一名督察和一名高级督察，到其府上送递信函，只是着他依信中指示回复保安局。政府以往从未就此事与他沟通。

他透露，信中附件列出他在民族党创立两年多以来的一举一动，包括他发表过的所有言论，网上言论、接受访问或在集会发表的演说等，全部打印为文字腾本。另外，他出席过的所有本地和海外公开活动，民族党的刊物和印刷品，都罗列在文件中。

DW.COM

两天前，香港理工大学毕业学生陈浩天与几位年轻人一起宣布成立香港民族党。其六大纲领之首为建立独立和自由的“香港共和国”。《环球时报》发表社评，抨击“‘港独’宣布建党，猖狂全球无双”。 (30.03.2016)

香港大学民意研究计划公布最新香港人身份调查， “香港人”的身分认同指数录得显著升幅，创2008年以来新高；然而，“中华人民共和国国民”身份的认同指数却最低分，不及“亚洲人”、“中国人”等身份认同。 (20.06.2018)

中共十九大下周三召开。此前，北京驻香港最高机构的中联办主任张晓明，返回北京接替退休的王光亚出任港澳办主任，王志民接任香港中联办主任。十九大后，中央对港政策是否会有改变？ (13.10.2017)

陈浩天﹕个人立场不变

香港民族党在2016年3月成立，自称是"香港首个主张香港独立的政党"，宗旨之一是废除基本法、"建立自由而独立的香港共和国"。党召集人陈浩天曾经报名参选立法会但被港府禁止

今天他仍然坚持港独主张﹕"我个人的立场不会变。"他不相信今天发生的事情是警方社团事务主任的独立决定。他说，"回首以往的事，民族党一直都是首当其冲，因为我们主张鲜明、比较强硬和进步，之后可能很快影响到其他民主派别。"

他说曾于7月1日到台湾，与当地政党开联合记者会讲述香港人权问题，认为此事与港府行动"有点关系"。对于民族党会否解散或暂停运作，他称不便评论，会与律师研究后再决定是否提出申述或採取法律行动。民族党的脸书专页则发文，批评政府以法律作掩饰打压港独运动，是"纯粹的政治决定"。

Proteste in Hong Kong (AP)

法律界忧以言入罪 变相实施23条

《社团条例》早在英殖时代订立，赋权政府解散被指危害秩序的团体。前大律师公会主席梁家杰接受《德国之声》访问时说，港府此举抵触基本法保障的结社自由﹕"这次是以言入罪的典型示范，开先例非常危险，只要中共觉得任何东西不顺耳，就可以把整个组织取缔。"

他称，虽不同意陈的政治立场，但认为港府此举欠缺理据："陈浩天明显只是发言，他没有行动，这是香港所容许的。他不是买枪枝革命，你如何从他的论述推论到危害国家安全？我无法用逻辑想通。"

梁家杰指，《社团条例》原意是对付黑社会，当中八成条文都与黑社会相关。回归后临时立法会加入新条文，列明政治性团体与外国或台湾政治组织有联系，当局也有权禁止运作。当年以大律师公会主席身份反对订立23条的他忧虑，政治审查会陆续有来。

"今天是民族党，明天可以是众志，后天可以是公民党。我当年担心订立23条的事，现在已经在发生了"，他说。

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