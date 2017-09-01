九七后首例 港府倡禁港独政党运作

(德国之声中文网) 香港保安局周二(7月17日)致函香港民族党召集人陈浩天，指警方助理社团事务主任建议引用《社团条例》禁止民族党运作，理由是当局合理地相信有"维护国家安全或公共安全、公共秩序或保护他人的权利和自由"的需要。

港府﹕不能触碰红线

港府依例给予陈浩天21天时间提出申述，然后会作最终决定。民族党一旦被禁就会成为"非法社团"，届时任何人营运甚至捐款都属于违法，最高刑罚入狱2年及罚款5万港元。

保安局局长李家超表示，这次是回归后首例。他在记者会上被多次追问是否受到政治压力，他并未正面回应，仅称社团主任做法谨慎合理，这是香港特区事务。他也没有交代民族党做了甚麽违例的行为，称不想影响陈浩天的申述。

不过他说，任何破坏国家主权及分裂国家行为都是"红线"，不能触碰，港府有责任维护国家安全。

"任何破坏国家安全的行为，不符合国家及香港利益，可为社会带来动盪，破坏公共安全、社会安宁及秩序，可能引起严重治安及民生问题。"

香港民族党召集人陈浩天

信件记录创党后所有言论活动

陈浩天接受《德国之声》采访时表示，香港警方早上派出一名督察和一名高级督察，到其府上送递信函，只是着他依信中指示回复保安局。政府以往从未就此事与他沟通。

他透露，信中附件列出他在民族党创立两年多以来的一举一动，包括他发表过的所有言论，网上言论、接受访问或在集会发表的演说等，全部打印为文字腾本。另外，他出席过的所有本地和海外公开活动，民族党的刊物和印刷品，都罗列在文件中。

陈浩天﹕个人立场不变

香港民族党在2016年3月成立，自称是"香港首个主张香港独立的政党"，宗旨之一是废除基本法、"建立自由而独立的香港共和国"。党召集人陈浩天曾经报名参选立法会但被港府禁止。

今天他仍然坚持港独主张﹕"我个人的立场不会变。"他不相信今天发生的事情是警方社团事务主任的独立决定。他说，"回首以往的事，民族党一直都是首当其冲，因为我们主张鲜明、比较强硬和进步，之后可能很快影响到其他民主派别。"

他说曾于7月1日到台湾，与当地政党开联合记者会讲述香港人权问题，认为此事与港府行动"有点关系"。对于民族党会否解散或暂停运作，他称不便评论，会与律师研究后再决定是否提出申述或採取法律行动。民族党的脸书专页则发文，批评政府以法律作掩饰打压港独运动，是"纯粹的政治决定"。

法律界忧以言入罪 变相实施23条

《社团条例》早在英殖时代订立，赋权政府解散被指危害秩序的团体。前大律师公会主席梁家杰接受《德国之声》访问时说，港府此举抵触基本法保障的结社自由﹕"这次是以言入罪的典型示范，开先例非常危险，只要中共觉得任何东西不顺耳，就可以把整个组织取缔。"

他称，虽不同意陈的政治立场，但认为港府此举欠缺理据："陈浩天明显只是发言，他没有行动，这是香港所容许的。他不是买枪枝革命，你如何从他的论述推论到危害国家安全？我无法用逻辑想通。"

梁家杰指，《社团条例》原意是对付黑社会，当中八成条文都与黑社会相关。回归后临时立法会加入新条文，列明政治性团体与外国或台湾政治组织有联系，当局也有权禁止运作。当年以大律师公会主席身份反对订立23条的他忧虑，政治审查会陆续有来。

"今天是民族党，明天可以是众志，后天可以是公民党。我当年担心订立23条的事，现在已经在发生了"，他说。