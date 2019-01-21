《乘风破浪》: 疫情与变革下 亿万富豪财富激增

（德国之声中文网）根据瑞银和普华永道本周三（10月7日）发布的《2020亿万富豪洞察：乘风破浪》报告：截至2020年7月底，全球近2200位最富有者所拥有的总财富，达到了10.2万亿美元的历史新高，此前的峰值是2017年的总财富8.9万亿。这些财富包含股票证券、公司股份、房地产等资产。而让富豪财富显著增长的主要是股票上涨。另外，全球亿万富豪总数仅略有增加。

前三是美中德

全球富豪总财富的增加，也要归功于中国富豪。根据该报告，在亚洲，中国亿万富豪的财富增长最快。从2019年至2020年，中国内地亿万富豪的总财富从1.19万亿增至1.68万亿美元。而在2009年，该数字仅为1349亿，还不及当今的十分之一。

在全球新冠病毒大流行期间，中国亿万富豪人数明显增加，今年4月初，中国内地共有389位亿万富豪，而截至7月底，内地亿万富豪数目已经增加至415人。

与十年前一样，当今亿万富豪及其财富最多的还是美国。亿万富豪总财富中，有三分之一都来自美国（约3.6万亿美元），其次是中国和德国。

德国目前共有119位亿万富豪，其总财富从2019年的4470亿美元，增加至目前的5949亿美国，位居世界第三。

"创新和变革的新时代"

报告也指出，在过去两年里，收益最大的是科技领域和医疗保健的富豪。而仅仅从今年4月初至7月底，这两个行业富豪的财富就分别实现了41%（科技）和36.3%（医疗保健）的增长。

值得一提的是，在过去很长时间里，几乎各行各业富豪的财富都有所增加，但在最近两年却呈现相反的趋势--财富更加青睐科技先驱，例如特斯拉的老板马斯克以及中国翰森制药的董事长钟慧娟的财富就实现了跳跃式的增长。反观房地产和原材料等创新程度较低的行业的一些富豪们最近则不得不面对财富缩水。

这份特别取名《乘风破浪》（Riding the Storm）的报告在其前言中说："战争、全球疫情这样的关键时刻趋向于加速变革，给各行各业留下印记。就像风暴过后一样，这些关键时刻过后也会有新生和重塑。……下一代的企业家们将会为这种'新常态'提供其独特视角，并以此支持创新和变革的新时代。"

全球超级富豪最多的城市是哪些？ 冠军：香港 “超高净值资产人士”是指资产超过3000万美元的富豪。香港的这类富豪人数在去年一年内增长31%，已经超过一万人。

全球超级富豪最多的城市是哪些？ 亚军：纽约 2011年以来纽约首次被挤下冠军宝座。居住在这里的超高净值资产人士有8865人。

全球超级富豪最多的城市是哪些？ 第三名：东京 生活在东京的资产超过3000万美元的富豪有67885人。在富豪集中国家的排名中，日本名列第二。

全球超级富豪最多的城市是哪些？ 第四名：洛杉矶 美国西海岸的大都会洛杉矶是电影、娱乐产业的中心，也是文化、演艺界富豪云集之地。这里的UHNW富豪有5250人。

全球超级富豪最多的城市是哪些？ 第五名：巴黎 巴黎的UHNW富豪人数去年增加了17%，达到3950人，超过伦敦，成为排名最靠前的欧洲城市。

全球超级富豪最多的城市是哪些？ 第六名：伦敦 英国脱欧的决定做出后，不仅动摇了伦敦作为欧洲和全球金融中心的地位，富豪们对不列颠的信心似乎也受到影响。

全球超级富豪最多的城市是哪些？ 第七名：芝加哥 位于美国中西部、濒临大湖区，是美国历史悠久的工商业重镇。这里是世界上第一座钢架摩天大楼的诞生地。

全球超级富豪最多的城市是哪些？ 第八名：旧金山 旧金山所在的加州湾区气候宜人、自然风光秀美，向来是吸引文化先驱、艺术家的乐园。近几十年来又成为美国和全球IT和创新产业的中心。

全球超级富豪最多的城市是哪些？ 第九名：华盛顿 华盛顿特区不仅是美国的政治心脏，也是全美财富集中的地区。这里的人均GDP在美国名列前茅。

全球超级富豪最多的城市是哪些？ 第十名：大阪 大阪是日本重要港口和第二大城市，既有繁华的商业，也有历史古迹。在富豪集中的国家排行榜上，日本排名第二，仅次于美国。中国和德国列第三、第四位。 作者: 叶宣



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