《乘风破浪》: 疫情与变革下 亿万富豪财富激增

疫情让人们生活更艰辛？富豪们恐怕不这么想。瑞银和普华永道最新公布的报告显示，新冠疫情期间，亿万富豪的财富创下新纪录。这其中也有中国内地富豪的功劳。与此同时，当今的财富增长也呈现与以往不同的趋势，更加青睐特定领域的富豪。
（德国之声中文网）根据瑞银和普华永道本周三（10月7日）发布的《2020亿万富豪洞察：乘风破浪》报告：截至2020年7月底，全球近2200位最富有者所拥有的总财富，达到了10.2万亿美元的历史新高，此前的峰值是2017年的总财富8.9万亿。这些财富包含股票证券、公司股份、房地产等资产。而让富豪财富显著增长的主要是股票上涨。另外，全球亿万富豪总数仅略有增加。
全球富豪总财富的增加，也要归功于中国富豪。根据该报告，在亚洲，中国亿万富豪的财富增长最快。从2019年至2020年，中国内地亿万富豪的总财富从1.19万亿增至1.68万亿美元。而在2009年，该数字仅为1349亿，还不及当今的十分之一。
在全球新冠病毒大流行期间，中国亿万富豪人数明显增加，今年4月初，中国内地共有389位亿万富豪，而截至7月底，内地亿万富豪数目已经增加至415人。
与十年前一样，当今亿万富豪及其财富最多的还是美国。亿万富豪总财富中，有三分之一都来自美国（约3.6万亿美元），其次是中国和德国。
德国目前共有119位亿万富豪，其总财富从2019年的4470亿美元，增加至目前的5949亿美国，位居世界第三。
报告也指出，在过去两年里，收益最大的是科技领域和医疗保健的富豪。而仅仅从今年4月初至7月底，这两个行业富豪的财富就分别实现了41%（科技）和36.3%（医疗保健）的增长。
值得一提的是，在过去很长时间里，几乎各行各业富豪的财富都有所增加，但在最近两年却呈现相反的趋势--财富更加青睐科技先驱，例如特斯拉的老板马斯克以及中国翰森制药的董事长钟慧娟的财富就实现了跳跃式的增长。反观房地产和原材料等创新程度较低的行业的一些富豪们最近则不得不面对财富缩水。
这份特别取名《乘风破浪》（Riding the Storm）的报告在其前言中说："战争、全球疫情这样的关键时刻趋向于加速变革，给各行各业留下印记。就像风暴过后一样，这些关键时刻过后也会有新生和重塑。……下一代的企业家们将会为这种'新常态'提供其独特视角，并以此支持创新和变革的新时代。"
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