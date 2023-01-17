 乘私人飞机前往达沃斯？抗议你没商量 | 科技环境 | DW | 17.01.2023

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科技环境

乘私人飞机前往达沃斯？抗议你没商量

世界在燃烧，私人飞机依旧频繁起落，前往达沃斯世界经济论坛也不例外。气候活动人士要求1%的最富者为气候债务买单。

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