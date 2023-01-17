乘私人飞机前往达沃斯？抗议你没商量

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世界在燃烧，私人飞机依旧频繁起落，前往达沃斯世界经济论坛也不例外。气候活动人士要求1%的最富者为气候债务买单。
随着中国防疫政策的大幅放宽，德国经济界也重新充满乐观的情绪，德国企业纷纷要求德国经理人们返回中国。《法兰克福汇报》观察到，德国经理人返回中国的过程并不是那么顺畅。德国航空业内媒体分析认为，中国航空市场恢复的速度会和外界的期待有所差距。
继欧委会主席冯德莱恩之后，英国首相约翰逊也因在短途旅行中乘坐私人飞机而备受批评。媒体还爆料，约翰逊在格拉斯哥峰会后立刻就乘飞机前往伦敦的一个男士俱乐部参加晚宴，当晚在场的还有一位气候怀疑论者。对此，英国政府方面则给出了自己的说法。
周二中国将发布去年GDP数据。分析人士认为，在经历了新冠疫情和房地产困境的双重危机之后，中国2022年的经济增长预计将跌至四十年来最低水平。
在下周的达沃斯在线论坛上，习近平将如何展示中国的全球野心？福奇将对新冠疫情发表什么意见？比尔·盖茨和克里又将怎样讨论气候问题？
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