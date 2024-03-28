乘搭中国发展快车的信心从何而来？

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在今年的博鳌论坛上，中国人大委员长赵乐际高调欢迎外国投资、乘搭中国发展的快车。但中国的债务问题仍然积重难返，加上同美国的地缘政治冲突，怎样让投资者重拾信心？桥水基金创始人达利欧建议去杠杆和宽松货币，否则中国将失去10年。
（德国之声中文网）中国全国人大委员长赵乐际周四（3月28日）在博鳌亚洲论坛年会开幕式上发表主旨演讲，他强调，中国将为世界经济复苏注入强大动力，并扩大对外开放力度。“投资中国就是投资未来”，他欢迎各国乘搭中国发展快车。
他说，中国愿与各国加强在科技创新方面的合作，培育经济新增长点，中国开放的大门只会越开越大，永远不会关上。
赵乐际还说，中国的货物进出口额预计在未来五年超过32万亿美元。14亿多的人口是超大规模市场，其潜力将不断释放。
中国最新的经济数据显示，今年的开端表现不错，根据国家统计局周三（3月27日）公布的数据，今年1至2月规模以上工业企业利润累计同比增长10.2%，增速较2023年全年加快12.5个百分点，当月利润增速自2023年8月以来持续为正。
路透社认为，在房地产疲软和地方政府债务难题尚未解决的背景下，以上良好数据为中国决策者支撑经济增长提供了一些空间。不久前人大制定的今年中国经济增长预期目标是5%左右。
不过，一段时间来，许多外国企业在寻求去风险，从中国撤资，很多外国投资人绕开中国。2023年外国对华直接投资降至三十年来的最低点，今年1、2两月，外国直接投资同比再萎缩近两成。
美国桥水基金创始人达利欧（Ray Dalio）在领英发表长文，借用习近平“百年之未有大变局”的表述写道，当巨额债务和严重的贫富差距增加时，又伴随了尖锐的地缘政治冲突，再加上气候变化的破坏以及技术创新带来革命性变化，这一复杂背景下，发生“百年之大风暴”的概率直线上升。
达利欧指出，目前中国的金融形势非常严峻，因为很多人都在承受着 a) 房地产价格下降、b) 股票和其他资产价格下降、c) 就业率下降、d) 员工薪酬下降所带来的负面财富效应。这些问题如果得不到妥善处理，将导致人们的情绪更加低落。
为解决债务和通缩问题，达利欧开出以下药方：去杠杆化，同时放松货币政策，使通货紧缩和通货膨胀达到平衡。他写道，“在我看来，两年前就应该这样做了，如果不这样做，很可能会导致失去十年。”
他还写道，中美紧张关系的一个主要结果是，外国投资者因担心受到影响从而分散投资或离开中国。这使中国在获得外国投资方面面临困难。
达利欧认为，在可预见的未来，自由开放的市场和政府不该干预市场的观念将一去不复返。这将对中国产生影响，因为中国产能过剩，出口被指责倾销，导致第三国大幅提高关税，而保护主义和民族主义已像20世纪30年代那样重新抬头。
在他眼里，如果中美经济和文化冲突得不到调和，未来十年发生战争的可能性将很大。
达利欧长期与中国高层打交道，在中国发展自己的业务。多年来，他一直在警告中美两国发生冲突的风险。
（综合报道）
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