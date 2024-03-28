乘搭中国发展快车的信心从何而来？

（德国之声中文网）中国全国人大委员长赵乐际周四（3月28日）在博鳌亚洲论坛年会开幕式上发表主旨演讲，他强调，中国将为世界经济复苏注入强大动力，并扩大对外开放力度。“投资中国就是投资未来”，他欢迎各国乘搭中国发展快车。

他说，中国愿与各国加强在科技创新方面的合作，培育经济新增长点，中国开放的大门只会越开越大，永远不会关上。

赵乐际还说，中国的货物进出口额预计在未来五年超过32万亿美元。14亿多的人口是超大规模市场，其潜力将不断释放。

中国最新的经济数据显示，今年的开端表现不错，根据国家统计局周三（3月27日）公布的数据，今年1至2月规模以上工业企业利润累计同比增长10.2%，增速较2023年全年加快12.5个百分点，当月利润增速自2023年8月以来持续为正。

路透社认为，在房地产疲软和地方政府债务难题尚未解决的背景下，以上良好数据为中国决策者支撑经济增长提供了一些空间。不久前人大制定的今年中国经济增长预期目标是5%左右。

不过，一段时间来，许多外国企业在寻求去风险，从中国撤资，很多外国投资人绕开中国。2023年外国对华直接投资降至三十年来的最低点，今年1、2两月，外国直接投资同比再萎缩近两成。

桥水基金创始人达利欧

达利欧：去杠杆、宽松货币

美国桥水基金创始人达利欧（Ray Dalio）在领英发表长文，借用习近平“百年之未有大变局”的表述写道，当巨额债务和严重的贫富差距增加时，又伴随了尖锐的地缘政治冲突，再加上气候变化的破坏以及技术创新带来革命性变化，这一复杂背景下，发生“百年之大风暴”的概率直线上升。

达利欧指出，目前中国的金融形势非常严峻，因为很多人都在承受着 a) 房地产价格下降、b) 股票和其他资产价格下降、c) 就业率下降、d) 员工薪酬下降所带来的负面财富效应。这些问题如果得不到妥善处理，将导致人们的情绪更加低落。

为解决债务和通缩问题，达利欧开出以下药方：去杠杆化，同时放松货币政策，使通货紧缩和通货膨胀达到平衡。他写道，“在我看来，两年前就应该这样做了，如果不这样做，很可能会导致失去十年。”

他还写道，中美紧张关系的一个主要结果是，外国投资者因担心受到影响从而分散投资或离开中国。这使中国在获得外国投资方面面临困难。

达利欧认为，在可预见的未来，自由开放的市场和政府不该干预市场的观念将一去不复返。这将对中国产生影响，因为中国产能过剩，出口被指责倾销，导致第三国大幅提高关税，而保护主义和民族主义已像20世纪30年代那样重新抬头。

在他眼里，如果中美经济和文化冲突得不到调和，未来十年发生战争的可能性将很大。

达利欧长期与中国高层打交道，在中国发展自己的业务。多年来，他一直在警告中美两国发生冲突的风险。

危机四伏的中国经济 房企爆雷 8月初，中国又一家房地产开发商巨头碧桂园面临违约风险。该公司有2笔美元计价的债务8月8日逾期未支付利息。作为少数尚未出现违约的中国大型房企之一，碧桂园的“爆雷”是对本已脆弱的中国房地产市场的又一打击。在本次房地产危机中首先触礁的恒大集团则于8月17日依美国《破产法》，向美国法院申请破产保护。恒大的负债高达3300亿美元。其在2021年底发生违约，导致中国各地出现大批未完工的烂尾楼。大多数分析师认为，未来几个月内，中国的房产价格和销量仍将进一步下滑。

危机四伏的中国经济 信托失信 与房地产密切相关的金融信托行业也出现危机。在7月底传出中融国际信托集团无法按时支付票息和本金消息后，中国媒体8月中旬报道，数十种中融信托产品出现逾期兑付。该集团北京总部前发生投资者要求还钱的抗议（图）。中融管理着约1380亿美元资产。许多中国房地产开发商通过信托公司进行项目融资。控制中融的中植集团管理着超过一万亿元人民币的资产，也承认有流动性困难。路透社报道指出，中国影子银行的资金总量大约为3万亿美元，相当于英国国民经济的总体量。影子银行的一系列支付违约行为可能会引发广泛的连带效应。

危机四伏的中国经济 生产、零售数据低迷，通缩风险上升 中国国家统计局公布的7月经济数据显示，社会消费品零售、工业产出和投资增速都低于预期。这显示出中国作为全球第二大经济体商业和消费引擎动力严重不足，通货紧缩风险上升。同时，7月份中国银行新增贷款和社会融资规模增量双降，其中信贷增量比六月份骤减了89%，是2009年11月来的最低的新增贷款量。

危机四伏的中国经济 进出口双降、外商投资滑坡 中国海关数据显示，七月份中国外贸数据远低于预期，进口同比下降了12.4%，出口则萎缩了14.5%。根据中国商务部7月发布的数据，今年上半年的外国对华直接投資（FDI）较去年同期下降2.7%；二季度实际利用外资规模同比下降20%。而彭博社根据中国外汇管理局所公布数据的计算则显示，今年第二季度外商直接投资负债同比暴跌87%。尽管有中国专家在财经媒体分析称，上述数据差别源于统计口径不一致，但外资流入明显减少已是不争的事实。

危机四伏的中国经济 青年失业率创新高 今年以来，中国的青年失业率持续上升，4月份突破20%，6月份已升至21.3%。各项经济数据低迷让民众对经济前景和就业形势的焦虑增加。而国家统计局8月却宣布，全国青年人等分年龄段的城镇调查失业率将暂停发布。这一消息引来民众的广泛批评和嘲讽，有网民戏称当局这次从工具箱中拿出的是“眼罩”。

危机四伏的中国经济 外银下调对中国经济增长预期 根据路透社8月18日对摩根士丹利、摩根大通、巴克莱银行、德意志银行研究中心和野村证券五大券商此前以及最新对中国2023年GDP增长预期的对比，摩根士丹利将对中国2023年的GDP增长预期从此前的5%下调为4.7%；摩根大通从5%下调至4.8%；巴克莱银行从4.9%下调至4.5%；德意志银行研究中心从5.3%下调至5%；野村证券从5.1%下调至4.6%。路透社指出，主要券商下调对中国经济增长预期，背景是中国房地产市场的危机使得经济增长前景进一步恶化。



（综合报道）

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