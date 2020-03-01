乔治·格什温：蓝色狂想曲  

格什温写过大量流行歌曲和轻歌剧、音乐剧，他最大的贡献是把古典音乐与爵士乐和蓝调相结合，创立了美国民族音乐的独特风格。

蓝色狂想曲是格什温的代表作之一，这首钢琴协奏曲融合了古典音乐的原理及爵士乐的元素，1924年2月在纽约风神音乐厅的一场“现代音乐实验”音乐会中举行首演，由保罗·怀特曼（Paul Whiteman)指挥，获得巨大成功。1924年里，保罗·怀特曼和他的乐团先后演奏该曲84次， 并且卖出了百万张唱片。

蓝色狂想曲有舞曲风格和华彩乐段，变奏、转调、不和谐音、爵士音乐的切分节奏和滑音效果又好像在展示美国式的忙碌紧张的生活，富有戏剧性。蓝色狂想曲影响深远，1945年一部关于格什温的影片上映，片名就叫蓝色狂想曲。1987年，蓝色狂想曲成为联合航空的广告音乐。2013年的电影《大亨小传》，又译《了不起的盖茨比》（The Great Gatsby）的背景音乐也搭配了蓝色狂想曲。

您将听到的这首乐曲由齐格努姆萨克斯四重奏乐队（Signum Saxophone Quartet）和乌兹别克钢琴家米哈伊·利费兹（Michail Lifits）联袂演出。

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