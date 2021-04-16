乔治·弗洛伊德审判案："这是谋杀"

（德国之声中文网）在非裔美国人乔治·弗洛伊德（ George Floyd）暴力死亡审判案所做的最后陈词中，检方要求裁定现年45岁的前白人警察德里克·肖万（Derek Chauvin）有罪。检察官施莱克尔（Steve Schleicher ）在明尼阿波利斯（Minneapolis）法院称，被告在所有控点上都有罪。

这名检察官指出，肖万用膝盖跪压弗洛伊德颈项9分29秒，致其死亡，而弗洛伊德只是因涉嫌用20美元假钞支付而被捕。他强调，"这不是警察工作。这是谋杀。肖万背离了警徽及其所代表的一切"。

检察官施莱克尔

施莱克尔检察官生动描述了2020年5月底弗洛伊德生命的最后几分钟呈现的情景：当时，这位46岁的受害人 "一直在哀求，直到无法再出声。" 他指出，受害人用尽了最后一口气求救，但警察置若罔闻。他表示，当时所需要的不过是 "一点点同情心，而那天没有任何同情心"。

施莱克尔强调，受审的不是整个警方，而是被告肖万。他表示，即使很难，陪审团成员也应摆脱警察不可能犯罪的观念。

肖万的辩护律师尼尔森（Eric Nelson）则在最后陈词中指出，检方未能不留任何疑点地证明他的当事人有罪。他提醒陪审团，哪怕只有一个合理的怀疑，就应裁定无罪。他指出，心脏问题及吸毒也可能是弗洛伊德的死因，在弗洛伊德的血液中检测到阿片类药物芬太尼和兴奋剂甲基苯丙胺。

尼尔森律师在最后陈述中表示，肖万的行动是在 "强力 "警察行动框架内的合理施暴，因此，本无罪可言，陪审员们不仅要考虑肖万跪压弗洛伊德的那几分钟，也应考虑在此之前这位非裔美国人拒捕的大约17分钟。肖万本人也称自己无罪。

发出反种族主义信号？

现在将由陪审团裁决有罪或无罪，--无时间限制。判决可能在本周晚些时候做出。

人们对此次审判期望巨大。许多人，可能是大多数黑人，都希望此次判决能发出一个信号，--反对美国的种族主义和警察暴力、反对安全力量似乎常能逍遥法外。

若肖万被判无罪释放，或因陪审团只认定他犯有过失杀人罪而只获短期徒刑，则很可能会发生大规模抗议浪潮。鉴于此，安全部队已强化在明尼阿波利斯的存在。

（德新社，美联社）

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