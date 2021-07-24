 乔布斯传记作者将为马斯克作传  | 文化经纬 | DW | 05.08.2021

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乔布斯传记作者将为马斯克作传 

马斯克将成为美国作家艾萨克森传记作品的主人公。艾萨克森几个月前在接受雅虎财经采访时说："在某些方面，他是我们这个时代的乔布斯。" 

USA Tesla-Chef Elon Musk | SolarCity-Klage

马斯克称美国作家艾萨克森将为其写传记

（德国之声中文网）特斯拉公司（TSLA.O）首席执行官马斯克（Elon Musk）将成为美国作家艾萨克森（Walter Isaacson）传记作品的主人公，艾萨克森曾撰写过苹果公司联合创始人乔布斯的畅销传记。 

"如果你对特斯拉、SpaceX和我的一般情况感到好奇，@WalterIsaacson正在写一本传记。"马斯克周三（8月5日）发表推文说。 

艾萨克森曾撰写乔布斯传记

艾萨克森曾撰写乔布斯传记

在回答社交媒体提问时，马斯克说艾萨克森已经跟了他好几天，为这本书收集材料。 

艾萨克森几个月前在接受雅虎财经采访时将马斯克与乔布斯相提并论，他说："在某些方面，他是我们这个时代的乔布斯。" 

艾萨克森也是富兰克林（Benjamin Franklin）和爱因斯坦书籍的作者，后者被拍成了一部名为《天才》（Genius）的电视剧。 

马斯克此前接受传记作家万斯 （Ashlee Vance）的采访，万斯撰写的传记于2015年出版，当时特斯拉还没有成为世界上价值最高的汽车公司，SpaceX也没有成为第一家将人类送入太空轨道的私人公司。 

有推特用户问马斯克，这是否意味着他不再自己写传记了。马斯克回答说："也许有一天吧。" 

"终于......有人会穿透那个承载着特定主题的沉默、神秘、不可知的面孔....."，另一位推特用户说，马斯克用一个笑的表情符号作答。 

观看视频 02:08

SpaceX原型艦成功著陸後……原地爆炸

 

（路透社） 

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