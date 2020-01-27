乔丹“扣碎篮板”球鞋拍出创纪录天价

（德国之声中文网）佳士得拍卖行宣布，一双曾被迈克尔·乔丹穿上场比赛的球鞋以61.5万美元价格售出，打破数月前另一双乔丹球鞋的成交价。

乔丹在1985年意大利的一场表演赛中，曾穿着这双红白黑相间的Air Jordan 1代高邦球鞋上场。这场比赛最为人津津乐道之处是乔丹灌篮时用力过猛，灌碎了篮板玻璃。

负责组织运动场配饰拍卖会的佳士得手袋及配饰专家多诺万（Caitlin Donovan）表示："这是原版的球鞋，鞋底还有一块被砸破的篮板玻璃碎片。"

当年乔丹穿着这双13.5码的球鞋在场上得到30分。

价格创纪录的球鞋

此次的拍卖价格打破了5月另一双乔丹Air Jordan 1代球鞋创下的56万美元记录。事实上，佳士得此前为这双"破碎的篮板"球鞋估价65万到85万美元，实际成交价格略低于估价。

美国国家篮球协会（NBA）形容2003年退役的乔丹是"史上最伟大的篮球员"。自ESPN体育频道与Netflix合作推出乔丹纪录片《最后之舞》（The Last Dance）后，与这名超级球星有关的物品价格纷纷飙涨。该纪录片记录了乔丹与芝加哥公牛队的故事。

张筠青/达扬（路透社，德新社等）

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