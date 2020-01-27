乔丹“扣碎篮板”球鞋拍出创纪录天价

（德国之声中文网）佳士得拍卖行宣布，一双曾被迈克尔·乔丹穿上场比赛的球鞋以61.5万美元价格售出，打破数月前另一双乔丹球鞋的成交价。
乔丹在1985年意大利的一场表演赛中，曾穿着这双红白黑相间的Air Jordan 1代高邦球鞋上场。这场比赛最为人津津乐道之处是乔丹灌篮时用力过猛，灌碎了篮板玻璃。
负责组织运动场配饰拍卖会的佳士得手袋及配饰专家多诺万（Caitlin Donovan）表示："这是原版的球鞋，鞋底还有一块被砸破的篮板玻璃碎片。"
当年乔丹穿着这双13.5码的球鞋在场上得到30分。
价格创纪录的球鞋
此次的拍卖价格打破了5月另一双乔丹Air Jordan 1代球鞋创下的56万美元记录。事实上，佳士得此前为这双"破碎的篮板"球鞋估价65万到85万美元，实际成交价格略低于估价。
美国国家篮球协会（NBA）形容2003年退役的乔丹是"史上最伟大的篮球员"。自ESPN体育频道与Netflix合作推出乔丹纪录片《最后之舞》（The Last Dance）后，与这名超级球星有关的物品价格纷纷飙涨。该纪录片记录了乔丹与芝加哥公牛队的故事。
张筠青/达扬（路透社，德新社等）
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向天才们致敬！NBA史上十大得分手
第一名：卡里姆·阿卜杜勒-贾巴尔(38387分)
没有人比他更牛：贾巴尔具有传奇色彩的“天钩”投篮与他的名字一同载入篮球史册。贾巴尔在1969年到1989年间先后效力密尔沃基雄鹿和洛杉矶湖人。这位身高2米18的中锋曾获六次NBA总冠军，19次入选全明星阵容。此外，贾巴尔原名费迪南德·刘易斯·阿尔辛多（Ferdinand Lewis Alcindor），1971年皈依伊斯兰教后才改名。
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第二名：卡尔·马龙 (36928分)
“邮差”马龙，使命必达。这位强力中锋职业生涯一共砍下36928分，为犹他爵士效力18个赛季，还为湖人打过一年。不过，马龙从未获得NBA总冠军，只是在1992年随“梦之队”拿下巴塞罗那奥运金牌。爵士主场门前现在树立着马龙和最佳搭档斯托克顿的铜制塑像。
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第三名：科比·布莱恩特(33643分)
能像科比那样在NBA赛场上闲庭信步的球员并不多。这位湖人队的得分后卫出生在意大利，父亲也是职业篮球运动员。1996年加入NBA后，始终在湖人队打球，并率队五次夺冠。20年过后，深受背伤困扰的科比终于宣布在本赛季后退役。
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第四名：迈克尔·乔丹(32292分)
早在北卡大学篮球队效力时，乔丹就身穿23号战袍。加入芝加哥公牛后，这个号码成为乔丹传奇的一部分。擅长压哨绝杀的他曾六次夺冠。尽管在总得分榜上被科比超出，退出前三，但乔丹依然被誉为“NBA史上最佳球员”。
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第五名：威尔特·张伯伦(31419分)
在1959年成为NBA职业球员之前，张伯伦曾在以娱乐表演为主的哈林篮球队打过一年。但进入职业赛场的他，打破无数记录，其中有一项很可能无人能够超越。1962年，张伯伦代表费城76人应战纽约尼克，独自拿下100分，创造单场得分纪录。他职业生涯118次单场得分超过50。1999年，63岁的张伯伦死于心脏衰竭。
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第六名：德克·诺维茨基（30808分*）
沉着冷静、谦虚低调，在场上并不显山露水，但总能把球稳稳地投进篮筐—这就是被称为“诺天王”的德国球员诺维茨基。1998年他就开始为达拉斯小牛队效力，并在2011年获得NBA总冠军。他是NBA历史上第一个总得分突破2万分的欧洲人，也是第六名超过3万分门槛的NBA职业球员。（*数据截止至2018年1月17日）
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第七名：勒布朗·詹姆斯（29959分*）
很少有现役NBA球员能够像克利夫兰骑士队的这名强力前锋那样荣誉满身。他已经四次当选联盟最有价值球员（MVP）可，三次总决赛MVP。总冠军他也拿了三次，2012年和2013年在迈阿密热火，2016年率领克利夫兰骑士。而20003年，他正是在克利夫兰开始NBA职业生涯。（*数据截止至2018年1月17日）
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第八名：沙奎尔·奥尼尔 (28596分)
膀大腰圆、力量惊人：这是“大鲨鱼”奥尼尔在NBA成功的秘诀。身高2米16的他几乎只依靠短投得分，而罚球则是差的惊人。因此许多球队采取“砍鲨战术”对付他：犯规，让他罚球。不过在1992年到2011年的职业生涯里，奥尼尔还是常常笑到最后。
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第九名：摩西·马龙(27409分)
1974年，摩西·马龙成为第一个高中毕业便加入NBA的球员。他在费城76人迎来职业高峰，1983年拿下唯一一次总冠军。在21年的职业球员生涯里，马龙曾效力多达9家俱乐部。2015年，60岁的摩西·马龙因心脏病发离世。
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第十名：埃尔文·海耶斯(27313分)
海耶斯（左）是上世纪70年代NBA最佳球员之一。这位球风优雅的中锋经常凭借转身跳投得分。海耶斯率领华盛顿子弹队三次杀入总决赛，并在1978年夺冠。在1303场职业比赛中，海耶斯的出场时间恰巧为5万分钟整。
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德特勒夫·施伦普夫（15761分）
NBA历史得分榜上排名第二的德国球员是施伦普夫，他在1985年到2001年间分别在达拉斯、印第安纳、西雅图和波特兰打球。他的NBA职业生涯总得分为15761分，距离史上前一百只差了一点点。
作者: Andreas Sten-Ziemons