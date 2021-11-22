“乒乓外交”50周年：世乒赛纪念历史性事件

（德国之声中文网）第一次在世界杯赛上联合亮相，那位美国选手错过了能拿下全盘的那个关键球，立刻道了歉。配对的中国选手温和笑笑，打出礼貌手势，示意“没关系”。最终，卡纳克（Kanak Jha，美国）和王曼昱（中国）轻松赢得比赛。

俗称的“乒乓外交”始于50年前，此事件将在本周休斯敦世乒赛上得到特别推崇。当年，美国和中华人民共和国在这项运动的帮助下第一次走近。纪念这一历史性事件是乒乓球世界锦标赛首次在美国举行的一大原因。

不久前，中国人提出建议，中美两国选手组成两个男女混双合配对，他（她）们分别是：卡纳克和王曼昱、林高远（中国）和张安林（美国）。周四晚，德国一对混双组合即遭败绩。

中国乒协主席、亚特兰大奥运会冠军刘国梁表示，现在，中美两国球迷可以共同欢呼了，“这是乒乓外交的新篇章”。

乒乓外交1.0版

故事源于1971年。当时，美中两国之间无外交关系。两国在朝鲜战争中交过手，在意识形态上充满敌意。就在这个时候，日本名古屋成为乒乓球世界锦标赛东道主。一天早上，美国选手格伦科恩（Glenn Cowan ）一不留神上了将中国队从酒店送到比赛场馆的车。

那个时代，中国人同美国公民不得有任何接触。但在这 15 分钟的巴士车程中，自称嬉皮士的科恩开始说话了。作为回应，三届中国世界冠军庄则栋送了他一条丝巾。

在名古屋体育馆大厅里，摄影师看到一名美国球员下了中国队员乘坐的大巴，——然后，事情就真的开始了。美国人向中国人建议，举行几场友谊赛，而中方则在世界杯期间就盛邀美国队访华。在接下来的几个月里，先是国务卿基辛格访华，然后，1972 年，时任美国总统理查德·尼克松首次访问了中国。后来，好莱坞电影《阿甘正传》又使这一乒乓外交成为不朽事件。

传奇事件难以复刻

为致纪念，休斯顿世界杯期间举办大型晚宴。科恩和庄则栋已先后于 2004 年和 2013 年过世。不过，尼克松的孙子出现了。可能出任德国奥林匹克运动联合会下任主席的维克特（Thomas Weikert）亦在座。直到世界杯的第二天，他还是国际乒联主席。休斯顿获得主办权、中国人提出中美组成混双比赛阵容建议时，他都在场。现年 60 岁的维克特对德新社透露说：“当时，我们先须从国际乒联律师那里获得澄清，在报告截止日期和资格标准方面，这种混合组队是否可行。”

维克特喜欢此类具有象征意义的故事。在2018年团体世界杯上，他在促成朝鲜和韩国女队组成半决赛共同球队方面发挥了关键作用。

但魏克特也知道：乒乓外交这样的事件碍难一再复制。政治现实几乎总要更强大。 2018 年以来，南、北朝鲜关系更多地是冷却而非宽松。美中两国也不太可能以卡纳克和王曼昱在本届世界杯上的战绩来确定其地缘政治竞争。不过，2022年团体世乒赛将在成都举行。美中两国已在休斯顿一起申请。

中美两国选手于乒乓外交25周年纪念时在纽约联合国大楼内举行表演赛

（德新社）

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