 “乒乓外交”50周年：世乒赛纪念历史性事件 | 足坛体坛 | DW | 27.11.2021

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足坛体坛

“乒乓外交”50周年：世乒赛纪念历史性事件

半世纪前，在乒乓球的帮助下，美国和中国相互走近。本周，在休斯顿世界杯上，两个混双安排让人回忆起当年的“乒乓外交”。

07 - 60 Jahre China im Umbruch | Die Kulturrevolution | Ping-Pong-Diplomatie

1971年4月,中美两队在上海举行友谊赛

（德国之声中文网）第一次在世界杯赛上联合亮相，那位美国选手错过了能拿下全盘的那个关键球，立刻道了歉。配对的中国选手温和笑笑，打出礼貌手势，示意“没关系”。最终，卡纳克（Kanak Jha，美国）和王曼昱（中国）轻松赢得比赛。   

俗称的“乒乓外交”始于50年前，此事件将在本周休斯敦世乒赛上得到特别推崇。当年，美国和中华人民共和国在这项运动的帮助下第一次走近。纪念这一历史性事件是乒乓球世界锦标赛首次在美国举行的一大原因。   

不久前，中国人提出建议，中美两国选手组成两个男女混双合配对，他（她）们分别是：卡纳克和王曼昱、林高远（中国）和张安林（美国）。周四晚，德国一对混双组合即遭败绩。  

中国乒协主席、亚特兰大奥运会冠军刘国梁表示，现在，中美两国球迷可以共同欢呼了，“这是乒乓外交的新篇章”。

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11月23日，休斯敦世乒赛即将拉开大幕。现在，国际乒联宣布，中美两国选手将组成两对跨国组合参加混双赛事。五十年前的1971年，中美两国正是通过“乒乓外交”开启了双边关系正常化的进程。

1971年4月14日，中国总理周恩来接见了美国国家乒乓球队。这次半官方性质的访问活动使中美之间长期的敌对开始化解，并为日后的关系正常化和建立外交关系铺平了道路，史称“中美乒乓外交”。

奥地利《标准报》认为，刚刚结束的美中战略经济对话表明，中美两国关系已经从"乒乓外交"发展成为"篮球外交"，双方尽管有着共同利益，却互不示弱，为了得分时而互相冲撞，在不一致时相互扔球。

乒乓外交1.0版

故事源于1971年。当时，美中两国之间无外交关系。两国在朝鲜战争中交过手，在意识形态上充满敌意。就在这个时候，日本名古屋成为乒乓球世界锦标赛东道主。一天早上，美国选手格伦科恩（Glenn Cowan ）一不留神上了将中国队从酒店送到比赛场馆的车。

那个时代，中国人同美国公民不得有任何接触。但在这 15 分钟的巴士车程中，自称嬉皮士的科恩开始说话了。作为回应，三届中国世界冠军庄则栋送了他一条丝巾。 

在名古屋体育馆大厅里，摄影师看到一名美国球员下了中国队员乘坐的大巴，——然后，事情就真的开始了。美国人向中国人建议，举行几场友谊赛，而中方则在世界杯期间就盛邀美国队访华。在接下来的几个月里，先是国务卿基辛格访华，然后，1972 年，时任美国总统理查德·尼克松首次访问了中国。后来，好莱坞电影《阿甘正传》又使这一乒乓外交成为不朽事件。 

Staatsbesuch Richard Nixon in China 1972

1972年2月，中国总理周恩来在北京会见了到访的美国总统尼克松

传奇事件难以复刻

为致纪念，休斯顿世界杯期间举办大型晚宴。科恩和庄则栋已先后于 2004 年和 2013 年过世。不过，尼克松的孙子出现了。可能出任德国奥林匹克运动联合会下任主席的维克特（Thomas Weikert）亦在座。直到世界杯的第二天，他还是国际乒联主席。休斯顿获得主办权、中国人提出中美组成混双比赛阵容建议时，他都在场。现年 60 岁的维克特对德新社透露说：“当时，我们先须从国际乒联律师那里获得澄清，在报告截止日期和资格标准方面，这种混合组队是否可行。” 

维克特喜欢此类具有象征意义的故事。在2018年团体世界杯上，他在促成朝鲜和韩国女队组成半决赛共同球队方面发挥了关键作用。 

但魏克特也知道：乒乓外交这样的事件碍难一再复制。政治现实几乎总要更强大。 2018 年以来，南、北朝鲜关系更多地是冷却而非宽松。美中两国也不太可能以卡纳克和王曼昱在本届世界杯上的战绩来确定其地缘政治竞争。不过，2022年团体世乒赛将在成都举行。美中两国已在休斯顿一起申请。 

USA New York | Tischtennisspiel zwischen Chinas Liang Geliang und dem Amerikaner George Brathwaite

中美两国选手于乒乓外交25周年纪念时在纽约联合国大楼内举行表演赛

（德新社） 
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