 乒乓外交2.0? 中美联合组队参加世乒赛 | 足坛体坛 | DW | 22.11.2021

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足坛体坛

乒乓外交2.0? 中美联合组队参加世乒赛

11月23日，休斯敦世乒赛即将拉开大幕。现在，国际乒联宣布，中美两国选手将组成两对跨国组合参加混双赛事。五十年前的1971年，中美两国正是通过“乒乓外交”开启了双边关系正常化的进程。

修复中美之间的裂痕？这项任务50年后又落到了乒乓球的身上（资料图片）

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(德国之声中文网) 国际乒联在11月21日晚间宣布，中国男选手林高远将搭档美国女选手张安、美国男国手卡纳克(Kanak Jha)将搭档中国女将王曼昱参加混双赛事。

中国乒协主席、世界乒坛名宿刘国梁表示，"我们一直在思考，'乒乓外交'50年后的今天，我们如何在前辈夯实的中美友谊的基础上，再深一步地通过体育赛事、体育活动、民间活动来增进两国的友谊。基于此，中国乒协联合美国乒协向国际乒联提出混双中美跨国配对的建议，让这几位原本就是朋友的运动员并肩上场，两个国家的球迷们共同为他们欢呼和呐喊，奏响新时期'乒乓外交'新篇章，这也是我们最重要的目的。"

国际乒联官网还透露，中美跨国组队的消息最初是在同一天举行的纪念"乒乓外交"50周年晚宴上宣布的。美国前总统尼克松的孙子考克斯(Christopher Nixon Cox)和前总统老布什的儿子、小布什的弟弟尼尔·布什(Neil Bush)等嘉宾参加晚宴。

乒乓一直伴随着中美关系发展：2014年3月时任美国总统奥巴马的妻子米歇尔也参与其中

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近年来，中美关系因贸易、人权、台海、南海等问题持续紧绷，因此两国乒乓选手联合组队参赛的消息引发了外界的不少遐想。

不过，不同国家选手联合组队参加世乒赛双打赛事，并非新鲜事。德国名将波尔(Timo Boll)与中国头号选手马龙就曾两次联手参加男双比赛。

(德国体育新闻社)

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