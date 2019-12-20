乐观情绪蔓延：美股创新高 港股收高点

(德国之声中文网) 周五，恒生指数飙升，收报28225点，创五个月来最高。普遍认为，这是受到l中国11月份工业利润增速转正以及中美即将签署第一阶段贸易协议这些利好消息的影响。

中国A股两市则依旧表现疲软，上证综指和深成指小幅下跌，两市成交额则较上日增加约27%。

纳指突破9千点

美国纳斯达克指数周四首次收盘突破9千点，纳斯达克指数上涨0.8％，以9,022.39点的价格收盘。其中，亚马逊和其他科技巨头的收益连续十次创纪录。亚马逊在本季再创纪录，大涨4.5％。其他大多数零售商也有所上涨，Gap上涨了1.7％，Target上涨了0.3％，Walmart上涨了0.1％。

其他两个主要指数在圣诞节也创下了纪录。道琼斯工业平均指数上涨0.4％，收于28,621.39点。标准普尔500指数上涨0.5％，收于3,230.91点。

根据万事达卡消费支出公司（Mastercard Spending Plus）的一份报告估计，今年假日购物销售额增长3.4％，比预期的更好。特别是线上购物刺激假日销售，提振了亚马逊(Amazon.com)和大型百货连锁店的股票指数。

夏立民/杨威廉 (美联社、法新社等)