乐玉成：中美应你追我赶 而非你死我活

（德国之声中文网）中国外交部副部长乐玉成周五（4月16日）向美联社表示：“拜登政府现在面临一些列国内问题，特别是抗击疫情和推动经济复苏。而要解决这两大问题，没有一个合作健康的（中美）关系，我觉得是难以想象的。”他接着指出：“我多次说过，中国不是美国的对手，更不是敌人。中国恰恰是美国的抗疫队友和发展伙伴。”

乐玉成另外强调：“美方把中方视为最严峻的战略竞争者，而且还用竞争、对抗和合作来定义中美关系。我们不是很赞同这样一种做法。我们认为这种做法有点太消极，而且缺乏进取精神，过于突出中美关系中的对抗和竞争，对合作轻描淡写。中美两个大国的竞争难以避免，但我们主张竞争应该是你追我赶的良性竞争，而不是你死我活的恶性竞争。” 乐玉成还提到，美国联合他国遏制中国的做法并不是真正的多边主义。

气候目标

下周，美国总统拜登将召集全球40国领导人召开气候视频峰会，包括中国。对此，乐玉成表示：“中方将在会上发出积极的合作的和负责任的信号。因为应对气候变化不是别人要我们做，而是我们自己需要做（的事）。”

中国国家主席习近平在去年的联合国大会上承诺：“中国将提高国家自主贡献力度，采取更加有力的政策和措施，二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和。”

如今，乐玉成在接受美联社采访时预计，中国不太可能在下周召开的气候变化会议上做出新的承诺。因为：“对于一个拥有14亿人口的大国来说，中方提出的自主贡献的目标还是很不容易。”他补充道：“现在一些国家让我们再提前实现、提出更高要求，这有点不太现实。因为中国和西方发达国家在应对气候变化上处在不同阶段”，“要求小学生（指中国）和中学生（指西方发达国家）同时毕业，就是拔苗助长”。

克里本周抵达上海

乐玉成做出这番表态正值美国气候特使克里访问上海之际。据白宫方面消息，克里茨次访问的重点在于“讨论气候变迁的议题，以及美国如何与亚洲地区的领导人合作控制气候变迁”。

台美互动

本周，拜登政府还派遣了一个非官方代表团出访台湾。据路透社援引美方一位高级官员报道，此行旨在纪念《台湾关系法》颁布42周年。

针对台美互动，乐玉成重申中方立场指出：“台湾是中国的核心利益。我们在台湾问题上没有任何妥协的空间和余地。我们坚决反对美台之间有任何形式的官方往来。美国也不要打台湾牌，这是一张危险的牌，这也是中国的红线，我们决不允许美台在台湾问题上越线。”

香港审判

乐玉成接受美联社采访的同一天，壹传媒创办人黎智英、香港民主党创党主席李柱铭、前立法会议员何俊仁、吴霭仪、李卓人与何秀兰等7名民主派人士被判刑。

壹传媒创办人黎智英被判入狱一年

这名中国外交部高官指出：“反中乱港分子不是所谓的反对派或民主派，他们是分裂分子和暴徒，受到审判罪有应得。香港只会按照中华民国宪法和基本法来治理，香港是中国的香港，这一点没有疑问。”

新疆问题

此外，中国和欧美日前因为新疆问题而互相制裁，乐玉成认为：“他们（欧美国家）口口声声说保护新疆人权、反动强迫劳动，但是他们制裁的结果是破毁了当地的人权，在新疆人为制造了强迫失业、强迫贫困。所以他们的意图根本不是保护人权，而是破坏新疆的稳定和安全、遏制中国的发展。”

据美联社报道，乐玉成还表示，中国欢迎联合国人权专员或西方外交官来新疆，但他认为，他们应该是以访问者的身份来，而不是进行所谓的调查，因为他们没有资格这样做。他将此比做受到邀请去别人家做客，也不可能上下搜查所谓的犯罪证据。

南海争端

在南海问题上，乐玉成提出：“希望美国能多做有助于地区稳定的事，不要挑衅、挑事。中美在南海问题上有共同利益，比如海洋安全和海洋开发的合理利用等，我们可以合作，但是千万不要军事挑衅，因为会造成擦枪走火，引发不必要的麻烦。”

另外，乐玉成特别强调要推动相互尊重和平等相待的国际关系，他说：“我们认为，在国际大家庭中，每个国家的主权都是平等的，没有任何一个国家可以高人一等、高高在上，更不应该把国家分成三六九等、贴上各种诸如民主国家，威权国家、失败国家和无赖国家的标签。”

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