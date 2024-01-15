乐施会:2020年至今 全球富豪前五名身家翻倍

（德国之声中文网）从2020年至今，全球排名前五的超级富豪所拥有的总财富增长了一倍有余，而与此同时，世界上却有50亿人口变得更加贫穷。这是英国慈善组织乐施会（Oxfam）一项最新报告得出的结论。

这份报告于1月15日发表，正值全球商界精英齐聚达沃斯参加世界经济论坛之际。

这个救济组织调查发现，全球最大的十家企业当中，有七家正在由一名亿万富翁经营或担任主要股东。

世界上最富有的五个人--特斯拉创始人马斯克（Elon Musk）、LVMH集团董事长阿尔诺（Bernard Arnault）、亚马逊创始人贝索斯（Jeff Bezos）、甲骨文公司董事长埃里森（Larry Ellison）和脸书创始人扎

克伯格（Mark Zuckerberg）所拥有的财富总和，在过去一年里增长了4640亿美元，达到8690亿美元，增幅为114%。

超级富豪到底受不受欢迎？

贫富差距继续拉大

据估计，148家全球最大企业总共获取了1.8万亿美元的利润，比三年平均水平增长了52%。即使数百万工人因为通货膨胀导致的实际收入水平削减而面临生活成本危机，这些大企业的股东仍然可以获得巨额的股息分红。

国际乐施会临时执行董事贝哈尔（Amitabh Behar）表示："这种不平等现象并非偶然；亿万富豪阶层正在确保企业以牺牲他人利益为代价，来为自己提供更多的财富。"

与此同时，从2020年起，全球将近50亿人口却在变得更加贫穷，他们占到世界总人口的大约六成，但拥有的实际财富总和却减少了0.2%。

为了解决这一不平衡问题，乐施会敦促各国政府通过一系列举措来控制企业权力，包括打破垄断、对超额利润和财富进行征税以及推动员工持股等方案来替代股东控制。

该机构指出："企业权力被用来推动不平等：压榨工人、让富有的股东变得更富、逃税以及将国家私有化等。"

乐施会的分析报告也指出，企业的"避税战争"导致过去几十年中企业有效税率下降了大约三分之一。

"在世界各地，私营企业主持续不懈地推动降低利率、增加税收漏洞、降低透明度以及其它旨在尽可能减少企业为公共财政做贡献的措施"，该报告写道。

全球超级富豪最多的城市是哪些？ 冠军：香港 “超高净值资产人士”是指资产超过3000万美元的富豪。香港的这类富豪人数在去年一年内增长31%，已经超过一万人。

全球超级富豪最多的城市是哪些？ 亚军：纽约 2011年以来纽约首次被挤下冠军宝座。居住在这里的超高净值资产人士有8865人。

全球超级富豪最多的城市是哪些？ 第三名：东京 生活在东京的资产超过3000万美元的富豪有67885人。在富豪集中国家的排名中，日本名列第二。

全球超级富豪最多的城市是哪些？ 第四名：洛杉矶 美国西海岸的大都会洛杉矶是电影、娱乐产业的中心，也是文化、演艺界富豪云集之地。这里的UHNW富豪有5250人。

全球超级富豪最多的城市是哪些？ 第五名：巴黎 巴黎的UHNW富豪人数去年增加了17%，达到3950人，超过伦敦，成为排名最靠前的欧洲城市。

全球超级富豪最多的城市是哪些？ 第六名：伦敦 英国脱欧的决定做出后，不仅动摇了伦敦作为欧洲和全球金融中心的地位，富豪们对不列颠的信心似乎也受到影响。

全球超级富豪最多的城市是哪些？ 第七名：芝加哥 位于美国中西部、濒临大湖区，是美国历史悠久的工商业重镇。这里是世界上第一座钢架摩天大楼的诞生地。

全球超级富豪最多的城市是哪些？ 第八名：旧金山 旧金山所在的加州湾区气候宜人、自然风光秀美，向来是吸引文化先驱、艺术家的乐园。近几十年来又成为美国和全球IT和创新产业的中心。

全球超级富豪最多的城市是哪些？ 第九名：华盛顿 华盛顿特区不仅是美国的政治心脏，也是全美财富集中的地区。这里的人均GDP在美国名列前茅。

全球超级富豪最多的城市是哪些？ 第十名：大阪 大阪是日本重要港口和第二大城市，既有繁华的商业，也有历史古迹。在富豪集中的国家排行榜上，日本排名第二，仅次于美国。中国和德国列第三、第四位。 作者: 叶宣



（法新社、路透社）



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