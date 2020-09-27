 乐施会：气候变化热点地区饥饿现象急剧恶化 | 科技环境 | DW | 18.09.2022

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科技环境

乐施会：气候变化热点地区饥饿现象急剧恶化

国际人道机构乐施会周五（9月16日）公布一份报告，抨击西方富裕国家是主要污染源，使世界上较贫困国家受极端天气的影响最大，成为 "全球不平等之鲜明表现"。

阿富汗是气候变化导致最严重饥饿危机的国家之一 

阿富汗是气候变化导致最严重饥饿危机的国家之一  

（德国之声中文网）根据乐施会的这份报告，6年来，在世界气候变化热点地区，面临严重饥饿人数增加一倍以上。 

报告称，阿富汗、布基纳法索、吉布提、危地马拉、海地、肯尼亚、马达加斯加、尼日尔、索马里和津巴布韦的极端饥饿现象增加了123%，这是联合国在极端天灾背景动下发出对之提供援助呼吁数量最多的10个国家。 

根据该报告，这些国家中估计共有4800万人处于严重饥饿状态，危及生存和生命。2018年，相关数字尚为2100万人。 

乐施会国际事务负责人布赫（ Gabriela Bucher ）指出，"气候变化不再是一枚定时炸弹，而是正在我们眼前爆炸，正在使干旱、飓风和洪水等极端天气--50年来增加了4倍--更频繁，更致命。" 

呼吁国际行动  

乐施会在报告中指出，气候变化导致的饥饿现象实际是 "全球不平等之鲜明表现"，因为，恰恰是污染最少的国家受干旱、洪水和其它极端天气事件的影响最大。 

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布赫表示，西方国家应减免债务，以释放受影响国家的资源，并提供资金应对气候导致的全球饥饿问题。 

布赫说，西方发达国家应资助低收入国家采取对应措施并弥补其损失，而且应相应联合国的呼吁，立即提供资金，拯救生命，帮助受影响最严重国家。 

联合国为2022年发出的人道援助呼吁资金为490亿美元。乐施会指出，以过去50年来平均日利润为计算基础，此金额仅为全球化石燃料企业不到18天的利润。

气候变化凸显贫富差距

 （德新社，法新社）

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