乐施会：气候变化热点地区饥饿现象急剧恶化

（德国之声中文网）根据乐施会的这份报告，6年来，在世界气候变化热点地区，面临严重饥饿人数增加一倍以上。

报告称，阿富汗、布基纳法索、吉布提、危地马拉、海地、肯尼亚、马达加斯加、尼日尔、索马里和津巴布韦的极端饥饿现象增加了123%，这是联合国在极端天灾背景动下发出对之提供援助呼吁数量最多的10个国家。

根据该报告，这些国家中估计共有4800万人处于严重饥饿状态，危及生存和生命。2018年，相关数字尚为2100万人。

乐施会国际事务负责人布赫（ Gabriela Bucher ）指出，"气候变化不再是一枚定时炸弹，而是正在我们眼前爆炸，正在使干旱、飓风和洪水等极端天气--50年来增加了4倍--更频繁，更致命。"

呼吁国际行动

乐施会在报告中指出，气候变化导致的饥饿现象实际是 "全球不平等之鲜明表现"，因为，恰恰是污染最少的国家受干旱、洪水和其它极端天气事件的影响最大。

高温大火干旱 极端天气横扫各地 高温迫使伦敦取消火车客运 在伦敦希思罗机场，周二气温先是39,1度，很快数字变成40,2度，突破40大关！路上行人钻进地铁，挤进车厢已不是易事。周二，大片航班取消，火车因铁轨变形无法开动。看来，英国显然没有为这般极端炎热天气做好准备。

高温大火干旱 极端天气横扫各地 此前预报高温，英国进入紧急状态 英国上周预测本周将迎来破纪录高温天气，于是启动红色预警，这是英国史上首次！周一、周二两天，英国南部地区出现40度高温。伦敦政府宣布进入紧急状态。哦，这是周末的海滩。

高温大火干旱 极端天气横扫各地 马德里一清洁工中暑身亡 一旦连续4天气温超过38.6度，西班牙政府自动启动一套防暑计划，福利机构上门探望老人和病人，解决防暑问题。即便如此，马德里一名60岁清洁工人室外扫街3小时后中暑身亡。

高温大火干旱 极端天气横扫各地 西班牙森林大火: 萨莫拉成了地狱 西班牙30多处森林大火已持续数天，数十万公顷森林已全部覆灭。旅游胜地萨莫拉“成了地狱！” 内陆多地已连续9天气温超过40度界限。天气预报称，本周气温有下降趋势，人们真心期盼这回预报是准确的！因为希望没有泯灭，政府没有延长高温警报。

高温大火干旱 极端天气横扫各地 葡萄牙：先出去躲避一阵 邻国葡萄牙的情形相似，国内森林有16处燃点。持续一周多的大火到目前已毁灭3万公顷森林。对当地居民而言，三十六计，走为上。

高温大火干旱 极端天气横扫各地 法国西南部烈火熊熊 法国西部大西洋沿岸地区宣布进入高温最高级红色警备。今年再破炎热纪录已是铁板钉钉。更不幸的是，波尔多以南出现森林大火，连续多日无法扑灭。数万公顷森林葬身火海，数十万人不得不暂时离开家园。

高温大火干旱 极端天气横扫各地 意大利瓜果歉收70% 干旱缺水让意大利菜农、果农损失70%的收成，辣椒、西瓜、杏、番茄、茄子等等全部遭殃。西西里岛和撒丁岛燃起森林大火，至今尚未扑灭。

高温大火干旱 极端天气横扫各地 德国尚未突破40图度 南欧的热浪渐渐向德国转移。周二多地气温将升至高峰，但未能突破40度。最热的城市是杜伊斯堡，38,1度。但好消息是，周三影响到德国的冷封面将形成，气温会随之降低。但愿这是真的。

高温大火干旱 极端天气横扫各地 中国6月来持续高温 6月以来中国大部地区进入高温，9亿人口受影响，涉及6成国土面积。这是重庆江北国际机场工地的建筑工人。

高温大火干旱 极端天气横扫各地 热成这样！ 中国有70多个气象站报告突破历史最高气温值。华北连续多日测出40多度的气温。刚游了一轮的这位，一定是觉得地面更凉爽些。



布赫表示，西方国家应减免债务，以释放受影响国家的资源，并提供资金应对气候导致的全球饥饿问题。

布赫说，西方发达国家应资助低收入国家采取对应措施并弥补其损失，而且应相应联合国的呼吁，立即提供资金，拯救生命，帮助受影响最严重国家。

联合国为2022年发出的人道援助呼吁资金为490亿美元。乐施会指出，以过去50年来平均日利润为计算基础，此金额仅为全球化石燃料企业不到18天的利润。

气候变化凸显贫富差距

（德新社，法新社）

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