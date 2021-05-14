乐施会：新冠两年，全球 10名最富者财产翻倍

（德国之声中文网）世界经济论坛--达沃斯会议召开前夕，乐施会周一（1月17日）公布一项研究报告指出， 新冠大流行瘟疫期间，贫困和不平等再度加剧，去年一年，全球10 位最富有男子的个人财富以日增 13 亿美元的速度从 7000 亿美元升至 1.5 万亿美元（1.314 万亿欧元），而在亿万富翁们的财产飙升的同时，全球最贫者却面临更不堪境遇。

根据取名为《不平等的杀戮》（"Inequality Kills" ）的这份报告，将有超过 1.6 亿人陷入赤贫。

受疫情影响，本年世界经济论坛再度以视频方式举行。

"经济暴力撕裂世界"

乐施会报告指出，日益加剧的经济、性别和种族不平等，以及国家之间存在的差距"正在撕裂这个世界"。 报告强调，"这不是偶然现象，而是一种人为选择的结果："当为最富有和最有权势的人做出结构性政策选择时，就会出现这种'经济暴力'，伤害我们所有人，尤其直接伤害最贫者、妇女和女孩、少数民族群体。"

乐施会总干事加布里埃拉·布彻（Gabriela Bucher）表示，大瘟疫期间，各国央行向金融市场注入数万亿美元支撑经济，其中很大一部分却流入并导致股市繁荣，落入亿万富翁腰包。

她认为，各国政府应对超级富豪在疫情期间获得的收益征税，并将所得资金用于医疗保健系统、支付疫苗费用、打击歧视以及应对气候危机。

她强调，"经由征税等方式削减精英们的权力和极端财富、纠正那极不平等的导致经济暴力的错误，将资金重新投入实体经济并拯救生命，比过去任何时候都紧要。"

布彻还指出，新冠大流行瘟疫暴露了人的贪婪动机、不慎的政治和经济手段的后果。她称，"极端不平等已成为一种经济暴力工具。"

该报告撰写人呼吁实行累进税制、行之有效的消除不平等措施以及经济/社会的权力转移来遏制极端财富。

根据财富杂志《福布斯》所列的一份排行表，全球前 10 大富豪分别是：特斯拉和 SpaceX 首席执行官马斯克、亚马逊总裁贝佐斯、谷歌创始人佩奇和布林、脸书总裁·扎克伯格、微软前首席执行官盖茨和鲍尔默、甲骨文前首席执行官埃里森，美国投资大亨巴菲特和法国奢侈品集团LVMH老板阿尔诺。

观看视频 02:27 福布斯公布亿万富豪榜 有钱人变得更富了！

（德新社，美联社）

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