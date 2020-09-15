 乐施会：富人对气候的破坏更大 | 科技环境 | DW | 27.09.2020

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科技环境

乐施会：富人对气候的破坏更大

乐施会（Oxfam）的一项研究结果显示：人类越富裕，对气候的长期破坏就越大。

Bangladesch I Flusserosion zerstört ganzes Dorf in Dhaka, Keraniganj (Sony Ramany/NurPhoto/picture-alliance )

孟加拉深受气候变暖的影响，水土流失严重

(德国之声中文网) 将于周二（9月22日）开始的第75届联合国大会一般性辩论前夕，乐施会发表的一份报告显示，全球最富有的约1%的人口（约6300万人）于1990年至2015年间的二氧化碳排放量超过世界上最穷50%人口（31亿人）的两倍以上。

名为"对抗碳排放量不平等"（Confronting Carbon Inequality）的研究分析了不同收入阶层的二氧化碳排放量。分析时间从1990年至2015年，在此期间，全球范围的二氧化碳排放量增加了一倍。乐施会强调，此一增长主要是由于最富有的10%的人口（6.3亿），而不是大家通常所假设的全球中产阶级。调查的年份中，富有人口占了一半以上（52％）的二氧化碳排放量，光是最富有的1％人口就排放了15％，而世界上最贫穷的一半人口仅排放了7％的二氧化碳。

乐施会认为，贫富差距在加速气候危机中是关键。根据该报告，自1990年以来，德国最富有的10％人口（830万人）占二氧化碳排放量的26％，德国人口中较大、较贫穷的一半人口仅使用了29％。

Nordafrika I Marokko I Ausgetrocknetes Flussbett im Atlas-Gebirge (Ashley Cooper/Global Warming Images/picture-alliance )

摩洛哥近些年来降雨量锐减约75%

德国乐施会社会不平等问题分析师埃姆克（Ellen Ehmke）强调："气候危机的灾难性后果已经在许多地方都感受得到。这必须归咎于刺激消费的政策，保证了经济持续增长，却也在经济上将世界分为了赢家和输家。"最穷人口替少数富有人口的疯狂消费付出了代价。

乐施会呼吁富人减少排放二氧化碳，并对公共基础设施进行更多投资，以气候友好的方式重建经济。

杨宇/李鱼（德新社、福音新教通讯社）

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