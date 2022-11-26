乌鲁木齐火灾引发中国网络和线下抗议浪潮

(德国之声中文网)从11月25日白天开始，乌鲁木齐火灾的相关视频在微博、微信、小红书等平台都得到大量转发，微信公众号文章在几个小时内就能获得十万赞，评论则多为对中国政府疫情防控措施的不满和对新闻发布会上"部分居民自防自救能力弱"言论的愤怒。官方叙述中小区为"低风险区，居民可以下楼活动"的说法，和死亡人数等也都收到了广泛的质疑。这些视频和文章很快被删除而不可见。

2022年11月23日晚，封控了一百多天的乌鲁木齐市吉祥苑小区发生火灾，根据央视新闻发布的情况通报，该火灾造成10人死亡。与此同时，火灾现场的视频开始在中国的互联网上发酵，好几条视频中都显示，消防车到达小区后，被小区门附近的防疫用围栏困住，接着又因为许多车辆久不使用无法点火，而耗费时间挪车，耽误了救火。

在11月25日晚上，中国各大官方媒体同时发布了男星吴亦凡案的审判结果，该新闻很快占据了微博热搜，虽然从阅读量和转发数量来看，网民们显然更关心的是乌鲁木齐的火灾。官媒的这一行为又放大了网民原本的愤怒情绪。当许多文章都被删除后，微信公众号"六维数据"发布了一篇名为《好好好好好好好--好好好好好好好好好好好好好好！》的文章，立刻得到了网民的大量转发。该文章全篇只有一个"好"字，没有任何其他内容。连这篇文章也被删除后，其他微信公众号又模仿该文章，发了全篇只有"中"，只有"对"，甚至只有黑色实心框的文章，全都得到了大量转发。

25日晚和26日凌晨，也有一段话在中国网络上广泛流传，这段话写道："跳了楼的是我，在侧翻的大巴车里的是我，走路离开富士康的是我，被拒诊的是我，几个月没收入的是我，死于火灾的是我。如果都不是我，那么下次可能就是我。"这段话提到了疫情发生以来，激起民愤的几件大事，包括9月18日凌晨，贵州市转运涉疫人员去往隔离成场所时发生侧翻事故，27人死亡，20人受伤；郑州的富士康工厂的大量员工因为惧怕疫情爆发和基本生活用品得不到保障而步行离场返乡；若干起因为忍受不了严格的疫情防控措施和疫情期间收入锐减而轻生的事件。可见网民的愤怒并不仅仅是因为乌鲁木齐火灾这一单一事件，而是来自过去三年里，正常生活被严格的疫情防控限制的愤怒、绝望和无措。

上海市民在乌鲁木齐路集会抗议

人们表达愤怒的方式不仅仅局限于在网络上进行评论和转发，在短短一天内，多个城市都发生了线下的集会，集会既有对于火灾死者的悼念，也有对自由和民主的期盼，甚至有对执政党抗议。

乌鲁木齐当地居民于25日晚间爆发抗议，各个小区的居民纷纷响应，人们挥舞国旗，高唱国歌。网络上有视频显示，有部分民众前往了市政府要个说法，激动的民众围住了乌鲁木齐市委副书记马志军。

26日，抗议和悼念活动在全国各个城市展开。南京传媒学院有两名学生手持白纸，从白天开始就一直站在校园内。越来越多的学生聚集起来支持这两名学生，并开始悼念火灾中的死者。推特账号"李老师不是你老师"发布的多个视频中能看到，当夜幕降临，这两名学生仍然手持白纸站立，而现场已经聚集了很多学生，并逐渐聚集到了这两名同学的身边。同学们纷纷打开手机上的电筒，齐唱国歌，并齐声高喊"人民万岁！逝者安息！"

记者看到朋友圈中，不少在中国的媒体，出版行业的前辈纷纷呼吁要保护这些年轻的传媒学生，并希望如果这些学生因为勇于发声而遭遇到处罚，业内能够为他们提供工作。在微博上，"杨潇在西南大后方"，"咆哮女郎柏邦妮"等相关行业人士也呼吁保护这些学生。站出来发生的学生并不局限于南京传媒学院，根据网络图片，西安外国语大学、浙江万里学院、中国政法大学、中央美术学院、暨南大学、吉林大学、深圳大学、四川电影电视学院、西安理工大学等多所城市的多所院校都有学生在发声。

26日晚上，上海人走上乌鲁木齐中路，进行了悼念火灾逝者的活动。一名据称在现场的网友写道"现场很肃穆"，"现场有人在外放歌"，"警察进到人群里了，蹲下来问一个女生，这个活动谁组织的。那个外放音乐的女生说，自发地。"一名匿名的活动参与者对记者表示，活动持续时间很长，人们喊了许多不同的口号，大多数都是自发的，都是表达当下内心的感受。口号中的诉求包括"取消审查，取消404"，"电影自由，表达自由"，"反对核酸"等许多。最后，人群开始高呼"共产党下台！习近平下台！"该参与者表示在场的年轻人都"非常勇敢"。在中国发生的抗议活动，很少有将矛头直接对准执政党和国家主席习近平的。该参与者也证实了昨晚的活动中，有人被警察带走。

27日，各地的抗议活动并未停止。甚至在北京、重庆等不少城市的小区中也出现了居民和防疫政策的执行人员争吵并对峙的情况，希望减少疫情管控措施。在上海的乌鲁木齐路，人们继续聚集在一起，表达哀思和进行抗争，记者从在现场的人士发来的视频中看到，有一定数量穿着黄色背心的警察将活动参与者带上警车，现场的参与者大喊："不要抓人"！"打人啦！"在习近平的母校清华大学里，先是一位女学生举起了白纸，接着不少同学加入了进去。视频中，学生们高呼"民主法制，表达自由"。

网络上的相关帖子越来越快被删除，但网民们依然找到办法发声。有不少人用"香蕉皮"指代"习近平"（因为两者中文拼音首字母相同），发帖道："香蕉皮，你睡了吗，你睡得着吗？"

欲罢不能：中国防疫“清零”还能撑多久？ 封城改“静默” 今年上海、成都等大都市封城的惨痛经历令人记忆犹新。10月中，中国国家卫健委表示未来要尽量避免为防疫实施“全域”封控。地方政府取而代之的说法包括 “静态管理”、“闭环管理”、“全域静默”、“非必要不外出”等。而一旦出现感染，社区、楼宇仍会被封控，居民无法正常生活工作，紧急情况下甚至曾酿成人道悲剧。

欲罢不能：中国防疫“清零”还能撑多久？ 四通桥抗议与回响 "不要核酸要吃饭，不要封控要自由，不要谎言要尊严，不要文革要改革，不要领袖要选票，不做奴才做公民"，"罢课罢工罢免独裁国贼习近平"——中共20大开幕前夕，一名彭姓男子在北京四通桥挂出上述标语后被捕。事件引起国际关注，之后中国多个城市公厕等隐蔽公共场所出现抄写口号，海外中国留学生也以公开集会、张贴海报发放传单等多种方式呼应这一抗议行动。在响应者看来，过度防疫管控是独裁专制的一种表现方式。

欲罢不能：中国防疫“清零”还能撑多久？ 隔离恐慌致员工逃离、生产停摆 在全球最大的iPhone制造厂郑州富士康，10月下旬，因防疫隔离带来的混乱，大批工人在恐慌下逃离厂区(图)，甚至徒步返乡，造成生产停顿。苹果公司本月已降低了对iPhone14出货量的预测。此后有中国媒体报道，为维持生产，河南省一些地方政府只好动员退役军人和基层干部到郑州富士康工厂工作。

欲罢不能：中国防疫“清零”还能撑多久？ 经济复苏前景渺茫 不仅大公司，大量涉及居民生计的小企业和餐饮、娱乐、旅游等服务行业也濒临困境。10月份的一系列经济数据低于原本已保守的预期。出口下滑，新的银行放贷骤减，房地产市场的进一步低迷。中国今年的经济增长预计为3%，无法实现5.5%的目标。青年人口失业率高达20%。

欲罢不能：中国防疫“清零”还能撑多久？ 地方财政不堪重负 今年4月以来中国各地大中城市实施"常态化核酸检测"，可谓劳民伤财，耗费了庞大的医疗和财政资源。一些地方政府明显已无力承担这一无底洞般的巨大开支，开始变免费为自费。9月以来，贵州、四川、甘肃和广东的一些地区已宣布对常态化核酸检测收费。另一些城市减少了检测网点。由于进入一些公共场所和搭乘公共交通时需要核酸阴性证明和健康码绿码，意味着民众要花费额外的时间和财力。

欲罢不能：中国防疫“清零”还能撑多久？ 20条措施指向何方？ 11月11日，中国官方公布了进一步优化新冠疫情防控工作的“20条措施”，包括缩短隔离时间、不再追踪“次密接”、取消中风险区、取消入境航班熔断等。此举被解读为放松防疫的信号，一度引起股市高涨。但防控措施放松的时间表和调整的标准仍不得而知。香港大学医学院病毒学家金冬雁对德国之声表示，新的措施“并不是要真的放开，不是要取消动态清零，而是把已经证明无效的一些措施删掉”。

欲罢不能：中国防疫“清零”还能撑多久？ 放松复收紧 “20条”推出后，一些地方开始调整管控措施。河北省石家庄率先宣布取消全员强制核酸检测，开始关闭一些常态化检测点，进出公共场所和搭乘公共交通也不再查验核酸。但几天之后，关闭的一些免费核酸点又恢复运行，一周后甚至再度启动全员核酸检测。其它一些城市也出现令人无所适从的政策反复。人们对松绑的期待再度落空。此前中共二十大上强调的依然是坚持“动态清零”、“外防输入、内防反弹”的既有防疫路线。



© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。