“乌鲁木齐中路”导演陈品霖被判3年半

（德国之声中文网）据中国“维权网”周二（1月7日）消息，上海宝山法院法庭第三法庭周一下午开庭审理陈品霖公诉案，他被指控“明知是编造的虚假讯息，在讯息网路上散布，造成公共秩序严重混乱；转发引用辱骂国家领导人言论，损害国家形象、严重危害国家利益”。

“乌鲁木齐”为何成禁忌?

2022年11月24日，新疆乌鲁木齐一栋住宅发生火灾导致多人死亡。由于当时中国政府严格实施旨在控制新冠疫情的清零政策，不少舆论将罹难者无法及时逃脱的原因指向死板的封控措施。随后上海、北京等城市都出现民众在街头自发性聚集悼念，这一过程进一步演变为要求包含中国当局解封和其他政治诉求的“白纸运动”，期间更是一度有民众喊出“习近平下台”的口号。

当时人在上海乌鲁木齐中路的陈品霖在现场拍摄了大量影片素材，制作成纪录片“乌鲁木齐中路”，并在一年后、白纸运动一周年之际，将纪录片发布在多个社群平台，获得数十万人次的观看。陈品霖则是在影片发布不到一周后便被刑事拘留，并于2024年正式以涉嫌“寻衅滋事”被批补起诉。

陈品霖被捕后，国际人权组织多次呼吁中国当局将其释放。记者无疆界组织去年3月透过声明声援陈品霖，呼吁民主国家加大对中国政府的压力，确保包括陈品霖以及其他120名被中国拘留的新闻自由捍卫者得到释放。

运动飘散后，白纸青年今何在？ To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

(综合报道)

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