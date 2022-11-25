乌鲁木齐：“一场大火换来了社会面基本清零”？

（德国之声中文网）据路透社报道，在乌鲁木齐市一高层住宅发生火灾造成人员伤亡之后，新疆自治区发生了在中国较为罕见的抗议事件，要求当局结束严格的防疫政策。

中文互联网上流传的视频显示，大批民众走上乌鲁木齐街头，高呼“结束封城！”的口号，向空中挥舞着拳头。路透社称，相关视频可以验证确实是在乌鲁木齐发布。

在视频中，聚集在广场上的示威者高唱中华人民共和国国歌“起来，不愿做奴隶的人们”，还有不少人在高喊要求解除封城的口号。

路透社获取的11月25日乌鲁木齐街头抗议画面

新疆自治区的大部分地区已经持续封城数月，其中首府乌鲁木齐市的大约400万民众已经在所谓“静默”状态下生活了100天之久。近日来，中国不少地方的新增病例都在上升。

“责怪受害者”

路透社指出，引发此次乌鲁木齐抗议事件的主要导火索是周四该市一幢高层建筑火灾，这场事故造成了10人死亡。

当地政府表示，该建筑中部分居民“自防自救能力弱”，对安全出口位置不熟悉，火灾发生时未进行有效的扑救和及时的逃生自救。而很多网民则指出，之所以酿成这一悲剧，是因为该住宅楼当时处于部分封控之中。但官方否认防疫封控措施对居民的逃生造成障碍，并表示将进一步调查。

芝加哥大学政治学者杨大利对路透社表示，政府的“责怪受害者”态度只能进一步激化民怨。在微博上，充斥着各种批评和抱怨之声。

《环球时报》前主编胡锡进也于11月25日发文指出，“把大量市民关在小区里好几个月，这实在超过了人们的承受力，综合负作用很大，这是公众强烈不满的跟。”胡锡进还强调，“长期封控积累的民怨”加上火灾引发的震惊和愤怒，会形成“更大的舆情海啸”。

“一场大火换回了社会面基本清零？”

11月26日，新疆乌鲁木齐市政府新闻办公室召开疫情防控工作新闻发布会通报称，乌鲁木齐社会面基本清零，将分阶段有序恢复低风险区居民生活秩序。乌鲁木齐市委常委、宣传部部长隋荣在发布会上说：“经过和广大市民朋友一起耐心坚守，不懈努力，特别是经过最近一段时间的集中攻坚，乌鲁木齐市疫情防控工作取得重大阶段性成果”。

这一决定也引发了网友的热议。不少人对于官方这么轻易就结束了乌鲁木齐长达100天的封控状态感到难以置信，感慨“这就是中国速度吧”；更有网友指出，这样的“社会面基本清零”防疫成果是用“一场大火换回来的，真讽刺啊”。还有网友讽刺道：“这病毒不大可怕啊，突然清零了”。

此外还有人提出，如果疫情真的严重，不管有没有大火都应该继续封控；而现在这样放开，则更令人怀疑到底有没有在尊重科学，实事求是。



（路透社等）

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

富士康冲突折射中国“清零”困境