乌边防局：32名外逃乌克兰男子在匈牙利被捕

为了抵御俄罗斯的侵略，乌克兰需要不断将新的士兵送往战争前线。自从5月实行新的动员法之后，越来越多乌克兰男子试图逃往国外以躲避兵役。

（德国之声中文网）根据乌方提供的消息，有32名乌克兰人乘坐一辆货车从该国西部穿越边界逃到匈牙利。乌克兰国家边防局发言人德姆申科（Andrij Demtschenko）周一表示：“邻国方面通报称，他们发现了一辆汽车，并且逮捕了32名乌克兰公民。”

据称，这辆货车不是来自乌克兰军方。此前由于流出的一些照片显示车身刷了绿漆且有黑色军用车牌照，因此媒体对车辆来源做出了一些猜测。目前匈牙利方面尚未对此事予以证实。

乌克兰反抗俄罗斯侵略的保卫战争已经持续两年有余。该国目前处于战时状态，政府于5月18日颁布了新的军队动员法。自此之后，该国所有18到60岁之间的男性公民都有义务在60天之内到征兵中心登记，他们只有在很少数的特例情况下才被允许离开乌克兰。

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为了躲避兵役，不少乌克兰男性试图通过所谓的绿色边界逃到接壤的欧盟国家，或者是去摩尔多瓦。在流经乌克兰和罗马尼亚等欧盟国家的边界河蒂萨河，以及横贯乌克兰和波兰、罗马尼亚等国的喀尔巴阡山脉，经常能发现逃亡乌克兰男子的尸体。

自从乌克兰收紧征兵规定之后，社交媒体上流传着越来越多的有关乌克兰强制征兵的消息，其中甚至不乏一些残酷的招募手段。



（德新社）

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