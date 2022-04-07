乌车站死伤人数增加 泽伦斯基要求更多武器援助

（德国之声中文网）乌克兰东部城市克拉马托尔斯克（Kramatorsk）火车站周五（4月8日）遭俄军导弹袭击，死伤人数持续增加，最新资料显示已有52人死亡、300人受伤，其中包含许多妇女和儿童。克拉马托尔斯克位于乌克兰东部的顿涅茨克地区。自亲俄分离主义分子在2014年接管顿涅茨克以来，该市一直是该地区的的实质行政中心。

「蓄意袭击平民」

乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）指责莫斯科制造了这次对平民的蓄意袭击，同时呼吁「我们期望全球对这一战争罪行作出坚定的反应」，要求各国向乌克兰运送更多的武器。他说：「在向乌克兰提供......武器方面的任何拖延、任何拒绝，只能说明有关政客更想帮助俄罗斯领导人而不是我们。」

乌克兰总统泽连斯基的演讲金句 “如果俄罗斯不受严惩，其他国家可能会更胆大妄为” 泽连斯基在3月31日通过视讯向澳大利亚议会发表演讲。据路透社报道，这位乌克兰总统警告，如果不严惩莫斯科，可能会鼓励其他国家对邻国发动战争。他说：“如果我们现在不阻止莫斯科、不追究莫斯科的责任，那么世界上其他一些同样觊觎对邻国发动类似战争的国家，可能会认为，这样的事情是可行的。”泽连斯基没有具体说明他担心哪些国家会受到莫斯科启发。他提出，应对俄罗斯实施更严厉的制裁。泽连斯基也在他16分钟的讲话中要求澳方向乌克兰提供更多的军事援助，特别是提供装甲车。澳大利亚总理莫里森4月1日表示，澳大利亚将向乌克兰提供进一步的军事支持，包括布什马赫装甲车。

乌克兰总统泽连斯基的演讲金句 “乌克兰人非常喜欢日本的文化” 乌克兰总统泽连斯基3月23日傍晚以在线方式在日本国会发表演讲。日经新闻分析报道说，在日本的演讲中，泽连斯基既没有提出严苛的要求，也没有引用日本领导人等的名言。他在演讲中赞扬日本是亚洲第一个对俄罗斯施压的国家，“要阻止侵略的海啸，必须引入禁止与俄罗斯贸易的措施”。他说，“乌克兰人非常喜欢日本的文化”。最后他用日语说了“谢谢”，结束了演讲。

乌克兰总统泽连斯基的演讲金句 “阻止一个人，就能让数百万人活下去” 乌克兰总统泽连斯基在向意大利议会发表视讯讲话时发出了一些呼吁，其中包括不应该再允许俄罗斯船只停靠外国港口，就像西方国家对俄罗斯航班关闭领空一样。他说：“你们知道是谁发起了战争，是谁在下令轰炸，是谁在做政治宣传。”泽连斯基呼吁意大利冻结俄罗斯方面的资产，没收游艇等奢侈品。他说，这对于阻止俄罗斯领导人普京来说是必要的，“你们只需要阻止一个人，就能让数百万人活下去”。在谈到俄罗斯军队时，他补充说：“他们不会停止杀戮。”泽连斯基提到了正受到俄方猛烈轰炸的马里乌波尔，提到了这座黑海港口城市人民的苦难，将其与意大利城市热那亚相类比。“想象一下，热那亚被完全摧毁。……俄罗斯军队想进入欧洲。绝不能让这种野蛮行径得逞！”

乌克兰总统泽连斯基的演讲金句 “冷漠会杀人，算计会杀人” 乌克兰总统泽连斯基3月20日通过视讯连线向以色列国会发表讲话。他呼吁以色列协助击退俄罗斯对乌克兰的攻击，对以色列不愿向乌克兰出售先进的导弹防御系统提出质疑。具有犹太血统的泽连斯基在15分钟的演讲中表示：“我们知道你们懂得如何保护自己的利益，保护乌克兰人和乌克兰的犹太人。但我们要问，我们为什么没有收到你们的武器？为什么你们没有对俄罗斯以及俄企进行制裁？”这位乌克兰总统也在周日的演讲中将当下的乌克兰与80年前的犹太人相类比，表示“冷漠会杀人，算计会杀人”，他说，“国家之间可以斡旋，但善与恶之间不行。……乌克兰在80年前做出了拯救犹太人的选择。现在是以色列做出选择的时候了。”

乌克兰总统泽连斯基的演讲金句 “请推倒这堵墙” 3月17日，泽连斯基在向德国联邦议院发表的视频讲话中，提醒人们不要忘记二战的破坏：“德国政治家们每天都在说‘再也不会了'。而现在我们看到，这些话毫无意义。”他对德国政府在北溪2号上的犹豫不决以及德国企业和俄罗斯密切的经济关系提出批评，并称这已“成为一堵将我们隔开来的墙”。泽连斯基呼吁道，“亲爱的肖尔茨总理，请推倒这堵墙，给德国应有的领导地位”。

乌克兰总统泽连斯基的演讲金句 “生命一定会战胜死亡” 3月1日，俄罗斯入侵乌克兰的第6天，泽连斯基向欧洲议会发表视讯演说，向前一天在砲火袭击中丧命的16名孩童致哀。他针对普京控诉说：“昨天你杀了16个孩子 ...... 这是什么特别行动？”泽连斯基指出，乌克兰人民正为自由、生命及生存而战，“生命一定会战胜死亡，光明一定会战胜黑暗。”

乌克兰总统泽连斯基的演讲金句 “生存还是毁灭？”——“绝对是生存” 3月8日，泽连斯基透过视频向英国下议院发表演讲，誓言绝不投降，将战斗到底。他引用英国大文豪莎士比亚名句描述俄罗斯入侵后乌克兰处境：“生存还是毁灭（to be or not to be），这是我们现在的问题”。他说， “在过去的13天里，这个问题一直存在。但现在我可以给你们一个明确的答案。是的，绝对是生存。”

乌克兰总统泽连斯基的演讲金句 “我们将继续为我们的土地而战，不惜一切代价” 在向英国下议院发表演讲时，泽连斯基还引用了丘吉尔抗击纳粹德国时的名言：“我们将在海上、在空中战斗到底。我们将继续为我们的土地而战，不惜一切代价。我们将在森林里、田野里、海岸上和街道上作战。”泽连斯基向英国首相约翰逊表示感谢，并请求英国加大对俄罗斯的制裁压力，将俄罗斯定性为“恐怖主义国家”。

乌克兰总统泽连斯基的演讲金句 “现在是选择的时候了。选择乌克兰。为了和平!” 3月12日，泽连斯基向聚集在佛罗伦萨等地广场上的意大利民众和欧洲人民发表视频讲话，呼吁继续支持乌克兰卫国战争。他说，成千上万的人在战争中死亡，79名儿童已经在战争中死亡，79个乌克兰家庭被这场可耻的战争——俄罗斯的入侵所摧毁。他呼吁欧洲社会团结一致，“现在是选择的时候了。选择乌克兰。为了和平! 为了我们所有人的利益。荣耀归于乌克兰!”

乌克兰总统泽连斯基的演讲金句 “你能想像多伦多国家电视塔被俄罗斯炸弹击中吗？” 3月15日，泽连斯基向加拿大国会发表演讲，恳求加拿大能支持设立禁飞区，助乌克兰人民度过这场浩劫。他说，“你能想像多伦多著名的国家电视塔被俄罗斯炸弹击中吗？当然，我不希望这会发生，但这是我们所处的现实。”他指出，如果乌克兰垮掉，不仅是乌克兰人民的悲剧，也是对国际秩序和民主的严重威胁。

乌克兰总统泽连斯基的演讲金句 “你必须成为世界的领导者” 3月16日，泽连斯基通过视讯向美国国会发表近20分钟讲话，呼吁美国在乌克兰“最黑暗的时期”“采取更多行动”。他也向美国总统拜登喊话道：“今天，仅仅成为一个国家的领导人是不够的。今天，你必须成为世界的领导者。如果你是世界的领导者，你就是和平的领导者。”



欧盟递交入会问卷

欧盟委员会主席冯德莱恩（Ursula von der Leyen）和欧盟外交政策负责人博雷利（Josep Borrell）周五协同欧盟驻乌克兰代表团团长马西科斯（Matti Maasikos）搭乘火车抵达基辅。此行的目的是向乌克兰表示声援。

冯德莱恩在一场联合新闻发布会上向泽伦斯基递交了该国加入欧盟的文件，并表示：「这是你们走向欧盟之路的开始。」、「俄罗斯将在经济、金融和技术方面衰落，而乌克兰却在向欧洲的未来迈进。」

冯德莱恩将加入欧盟的问卷交给泽伦斯基

她补充：「我们准备好随时支持你们填写这份问卷」，完成这一步骤，「不会像往常一样，需要几年的时间，而是几周的时间」。这份调查问卷构成了意见基础，将会被传递给欧洲理事会。冯德莱恩提到，她打算今年夏天向欧洲理事会提交乌克兰的申请。

另外，博雷利提到，与泽伦斯基会谈议程上的另一个话题是进一步的制裁，以「孤立俄罗斯」。欧盟本周批准了新的制裁方案，包括欧盟对俄罗斯煤炭进口的禁运，以及对俄罗斯木材和伏特加的进口禁令。他还表示，欧盟将提供750万欧元用于培训乌克兰检察官，以调查俄罗斯被指控在该国犯下的战争罪行。

德总统：对普京的疯狂行为感到震惊

德国总统施泰因迈尔（Frank-Walter Steinmeier）最近因其与俄罗斯的密切关系而受到抨击。他曾在前总理默克尔（Angela Merkel）任期间两度担任外交部长，最近一次是2013年至2017年。

在接受德国《明镜》（Der Spiegel）杂志采访时，施泰因迈尔强调，俄罗斯总统普京（Vladimir Putin）和外交部长拉夫罗夫（Sergey Lavrov）应该面临战争罪的审判。他表示：「任何对这些罪行负有责任的人都必须解释清楚」，包括士兵和负有政治责任的官员。

他说：「我一直是俄罗斯政治变化的见证者，但说实话，我仍然希望普京保持一些理性。」他补充说：「没有预料到俄罗斯总统会冒着他的国家在政治、经济和道德上完全毁灭的风险，采取一种（帝国式的）疯狂行为。这次入侵让我感到震惊。」

这位德国现任总统和前外交部长本周稍早承认，近年来德国对俄罗斯的政策应该更加谨慎和持怀疑态度。他向《德国电视二台》（ZDF）表示：「我们在很多方面都失败了，我们确实应该更认真地看待我们东欧伙伴的警告。」

（综合报导）

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