乌称击中俄军重要舰艇 俄称俘虏乌军官兵千人

（德国之声中文网）俄罗斯黑海舰队最重要的舰艇“莫斯科”号导弹巡洋舰在一次爆炸中严重受损。俄罗斯国防部对外通报称，军舰搭载的弹药发生了大爆炸，导致该舰遭到严重损毁。全体船员已经获救，目前正在对爆炸原因进行调查。

俄罗斯国防部对外通报前几个小时，基辅方面表示，乌克兰的一枚反舰导弹击中了“莫斯科”号导弹巡洋舰。乌克兰总统顾问阿列斯托维奇（Olexij Arestowytsch）周三（4月13日）在接受媒体采访时说，这艘战舰上有超过500名俄军官兵。还有消息称，“莫斯科”号导弹巡洋舰在7周前参加了针对乌克兰蛇岛的军事占领行动。

乌克兰内政部顾问赫拉先科（Anton Heraschtschenko）在社交媒体上表示，“莫斯科”号导弹巡洋舰被乌军使用的一枚“海王星”岸舰导弹击中。“海王星”岸舰导弹为乌克兰自行研发，射程可达280公里。

路透社报道，“莫斯科”号导弹巡洋舰是俄罗斯入侵乌克兰以来已知的第二艘严重受损的军舰。上个月，乌克兰方面曾表示摧毁了当时正位于亚速海的俄罗斯一艘大型登陆支援舰“奥尔斯克号”(Orsk)。

俄罗斯新闻媒体报道称，1983年开始服役的“莫斯科”号导弹巡洋舰配备了16枚“沃尔肯”（Vulkan）反舰巡航导弹，射程至少700公里。

俄军称俘虏1026名乌克兰军人

俄罗斯方面称，俄军在乌克兰马里乌波尔俘虏了乌克兰海军陆战队第36旅1026名军人，其中包括162名军官。俄方还称，马里乌波尔市已完全在俄军的控制之下。但是乌克兰国防部发言人表示，他没有关于马里乌波尔海军陆战队投降的信息。

如果占领了马里乌波尔亚速钢铁工业区，俄罗斯就控制住乌克兰在亚速海最重要的港口。这将有利于加强俄军在乌克兰南部的陆地走廊，并扩大其对乌克兰东部的占领。

本周一（4月11日）乌克兰海军陆战队在脸书上发表的一个帖子称，该部队正在准备在马里乌波尔进行最后一场战斗，由于弹药已经耗尽，这场战斗将以牺牲或被俘为结局。

这篇贴文写道：“今天可能将是最后的战斗，因为没有弹药了。除此之外：并肩作战。除此之外，对一些人来说是死亡，对另一些人来说是被俘。”

乌克兰官方当时辟谣说，这个帖子可能是假的。乌克兰军队仍在坚持战斗。

观看视频 02:49 逃离马里乌波尔的女医生：那里比布查更惨烈

（路透社）

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