 乌烟瘴气 英国会否决无协议脱欧 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 14.03.2019

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

时政风云

乌烟瘴气 英国会否决无协议脱欧

英国国会议员以321对278票，完全排除无协议脱欧的可能性，即便在3月29日之后。德国外交部长称之为理性的决定。

London: Brexit Proteste am 12. März (picture-alliance/Zumapress)

英国愈来愈接近脱欧期限，不过现在英国国会既不想要首相的脱欧计划，又不希望无协议脱欧。全球关注的人都想问，英国人要的到底是什么?

(德国之声中文网) 英国下议院13日投票决定是否完全排除无协议脱欧，以防止英国在3月29日没有任何协议的情况下退出欧盟。

德国外长马斯 (Heiko Maas)也针对英国脱欧最新投票做出评论，认为这是理性的决定。

他在推特上说:「下议院至少表明，大多数人都不想要无协议。因为我们已经一次次明确表示，没有人能从无协议获益......但是英国人现在要清楚说明他们想要什么，才能让英国脱欧圆满落幕 ，因为时间已经不多了。」

英国国会议员日前以压倒性票数否决了首相特蕾莎梅与欧盟协商过后的协议。在拒绝无协议脱欧后，英国国会将决定是否要求布鲁塞尔延迟英国脱欧的日期。这个投票将在14日举行。

特蕾莎梅所提出的协议将在3月20日举行第三次投票。如果英国国会议员再次否决，特蕾莎梅说，她将争取把英国脱欧期限延至6月30日。不过欧盟理事会不可能在没有明确原因下同意将脱欧期限延后。就算英国决定延后脱欧，也需要得到欧盟其他27个会员国的一致同意。欧盟高官表示，他们需要有确切的理由才会同意英国的要求。

夏立民/罗法 (美联社、法新社、德新社、路透社)

相关内容

Großbritanien | Theresa May spricht im Unterhaus | Brexit | London

欧盟允修细项 英国脱欧协议仍遭否决 12.03.2019

英国首相特蕾莎·梅宣称，针对爱尔兰边境问题已经取得具法律约束力的保障。然而，这项保证却没有转换成支持的票数，为脱欧僵局解套: 英国国会再次否决了特蕾莎梅的脱欧协议。

Taiwan Taipei Chinesische und Taiwanesische Flagge

墙外文摘：没有压迫，才有和平协议 10.03.2019

有评论认为，北欧国与国之间关系才是真正的“和平”。两岸之间为推导“具中国特色的和平”的一干人，恐怕真混淆了什么是人性真实。

Antonio Tajani, Präsident des Europäischen Parlaments

欧洲议会主席：英国脱欧只能再拖数周 09.03.2019

有关英国脱欧的争议仍在继续。现在欧盟议会议长塔贾尼对此发话。虽然他没有提出什么新内容，但是这位欧洲议会主席反对无限期拖延英国脱欧事宜。

广告

时事评论

Vatikan-Missbrauchskonferenz Papst Franziskus (AP)

评论：佩尔性侵案事关整个教会

当年，教宗方济各使这位澳大利亚红衣主教成为梵蒂冈第三号人物；现在，佩尔（George Pell）获刑多年。德国之声评论员Christoph Strack认为，对教会而言，此乃一终极信号。  