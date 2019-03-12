乌烟瘴气 英国会否决无协议脱欧

(德国之声中文网) 英国下议院13日投票决定是否完全排除无协议脱欧，以防止英国在3月29日没有任何协议的情况下退出欧盟。

德国外长马斯 (Heiko Maas)也针对英国脱欧最新投票做出评论，认为这是理性的决定。

他在推特上说:「下议院至少表明，大多数人都不想要无协议。因为我们已经一次次明确表示，没有人能从无协议获益......但是英国人现在要清楚说明他们想要什么，才能让英国脱欧圆满落幕 ，因为时间已经不多了。」

英国国会议员日前以压倒性票数否决了首相特蕾莎梅与欧盟协商过后的协议。在拒绝无协议脱欧后，英国国会将决定是否要求布鲁塞尔延迟英国脱欧的日期。这个投票将在14日举行。

特蕾莎梅所提出的协议将在3月20日举行第三次投票。如果英国国会议员再次否决，特蕾莎梅说，她将争取把英国脱欧期限延至6月30日。不过欧盟理事会不可能在没有明确原因下同意将脱欧期限延后。就算英国决定延后脱欧，也需要得到欧盟其他27个会员国的一致同意。欧盟高官表示，他们需要有确切的理由才会同意英国的要求。

夏立民/罗法 (美联社、法新社、德新社、路透社)