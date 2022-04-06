 乌火车站遭炮击平民死伤 欧盟联合国将重返基辅 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 08.04.2022

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时政风云

乌火车站遭炮击平民死伤 欧盟联合国将重返基辅

俄军炮击火车站，造成多位逃难平民死伤。欧盟和联合国表示，将带领团队回到基辅，重启办事处。此外，从6月1日起，来自乌克兰的难民将能够在德国获得医疗、德语课程和就业协助等基本福利。

Bilderchronik des Krieges in der Ukraine | Kramatorsk

克拉马托斯克火车站被導彈击中，超过30人死亡、100人受伤

（德国之声中文网）本周五（4月8日），两枚俄军导弹击中了乌克兰东部城市克拉马托斯克（Kramatorsk）的火车站，据乌克兰国家铁路公司称，超过30人死亡、100人受伤。该市市长Oleksander Honcharenko说，火车站被击中时，大约有4000人在火车站，其中大部分是老人、妇女和儿童。这些平民原先预计搭火车疏散到乌克兰较安全的地区。

「没有底限的邪恶」

乌克兰总统泽连斯基（Volodymyr Zelenskyy）在脸书上发文称，俄罗斯军队以Tochka-U导弹袭击了满是平民的克拉马托斯克火车站。他写道：（俄罗斯人）正在摧毁平民。这是一种没有底限的邪恶。如果不惩罚他们，他们不会罢手。 」

不过，俄罗斯否认策划此次袭击，也没有立即对袭击的报道或伤亡人数发表评论。事实上，自2月24日入侵乌克兰以来，莫斯科一直否认以平民为目标。

冯德莱恩、博雷利搭火车前往基辅

在乌俄战争开始后的隔天，欧盟代表机构从乌克兰撤离。今天，欧盟驻乌克兰代表团团长马西科斯（Matti Maasikos）启程回到乌克兰，他将带着一个小团队，继续在首都基辅履行其职务。

一起搭乘火车前往基辅的还有欧盟委员会主席冯德莱恩（Ursula von der Leyen）和欧盟外交政策负责人博雷利（Josep Borrell）。他们此行的目的是向乌克兰表示声援，并与该国总统泽连斯基会面。冯德莱恩和博雷利将出席周六在华沙举行的「为乌克兰站出来」（Stand Up for Ukraine）募款活动，替乌克兰难民筹措资金。

联合国秘书长古特雷斯（António Guterres）的发言人杜亚里克（Stephane Dujarric）说，在临时重新部署关键人员后，联合国也将在基辅重新设立机构。

德国拨款20亿欧元助乌克兰难民

德国各联邦州的领导人周四（4月7日）就支持和安置乌克兰难民的费用分担机制达成一致。德国总理肖尔茨（Olaf Scholz）说，从6月1日起，来自乌克兰的难民将能够在德国获得基本的福利待遇。

联邦政府将提供的20亿欧元，用于支持德国各州安置和融合乌克兰难民，其中包含基本生活津贴、医疗、德语课程和就业协助等项目。肖尔茨补充说，纳入德国的基本社会保障体系将使乌克兰难民更容易融入和留在德国。

Ukraine-Konflikt - Flüchtlinge in Berlin

柏林主火车站排队领取手机SIM卡的乌克兰难民

根据德国警方的数据，到目前为止，德国已经登记了大约31.6万名乌克兰难民，其中约有6万名乌克兰难民居住在首都柏林。

（综合报导）

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