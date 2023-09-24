乌波矛盾有转机？泽连斯基突访波兰表现友好

（德国之声中文网）在华沙和基辅之间的紧张气氛持续多日之后，乌克兰总统泽连斯基在未提前对外公布的情况下到访波兰。在从美国和加拿大出访回来的途中，他在波兰东部城市卢布林经停。

“在返回乌克兰的路上，我有幸能够到卢布林来，向两位波兰志愿者——比安卡·扎勒夫斯卡（Bianka Zalewska）和达米安·杜达（Damian Duda）授予乌克兰国家奖。”泽连斯基9月23日在社交平台X（过去的推特）上发帖写道。

“达米安是一名平民志愿者和医务工作者，他召集了一支医疗队，为前线附近的受伤士兵提供救治。他创建了一个基金来协助医务人员、提供培训并提供重要的医疗援助。”泽连斯基还对波兰“为捍卫我们整个欧洲的自由而提供的宝贵支持和声援”表示感谢。

粮食禁运令引发两国龃龉

上周，波兰延长了对于乌克兰粮食的禁运令，以保护本国农民的利益——这一举动无异于和基辅公开对峙。随后，乌克兰就在世贸组织（WTO）提交了诉讼，针对的除了波兰之外，还有匈牙利和斯洛伐克。这两个国家也都宣布不再遵守欧盟委员会此前做出的有关停止对乌克兰粮食实施贸易限制的决定。

这几个东欧国家认为，来自乌克兰的廉价粮食和其他商品本应向更远的西方流通，但实际上最终却在当地销售。这使得本国农民受到廉价粮食的冲击。

几天前，泽连斯基曾在联合国发言时批评道，一些国家只是和乌克兰“假装团结”，实际上却在间接地支持俄罗斯。在那之后，波兰就召见了乌克兰驻波大使。最终华沙政府宣布，未来对乌克兰的武器援助将只局限于已经达成协议的部分。

自俄罗斯开始入侵乌克兰以来，波兰是向这个邻国提供最多帮助的国家之一。此外，其它西方盟友送往乌克兰的武器也经常需要在波兰进行中转。波兰还接纳了大约一百万乌克兰难民。

波兰不是乌克兰的铁杆兄弟吗？他们吵什么？

俄外长：西方在“直接与我们作战”

在纽约参加联合国大会之余，俄罗斯外长拉夫罗夫指责西方国家“直接”与俄罗斯作战。“随便您怎么去定义，但其实他们（西方国家）就是在和我们作战，直接与我们作战”，拉夫罗夫主要提到了西方给乌克兰运送的大量军备，以及西方军事顾问在乌克兰的存在。

美国和欧洲国家则一直强调，西方没有与俄罗斯宣战，而只是为受到侵略的国家提供自卫援助。

拉夫罗夫在联合国大会一般性辩论上发言时强调，俄罗斯不想要打一场“大的战争”，但是乌克兰提交的和平计划以及联合国提出的有关重新恢复粮食运输协议的提案是“不现实的”。

这位俄罗斯外长表示，如果乌克兰及其西方伙伴非得要坚持基辅提出的十点和平计划，那么这场冲突就只能在战场上见分晓。而在重启粮食协议方面，莫斯科则坚持以西方取消对一家俄罗斯银行的制裁作为前提条件。



（德新社、法新社等）

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