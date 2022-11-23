乌水坝遭毁后洪水泛滥 数万民众逃命

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乌克兰卡霍夫卡大坝近日遭到攻击，导致水坝部分决堤，第聂伯河的河水倾泻而出，附近居民四处逃散。尽管遭遇洪灾，该地区的战争仍在继续。
本周二（6月6日）开始，乌克兰南部俄乌战争地区赫尔松遭受洪灾困扰。位于该地的卡霍夫卡大坝遭袭导致部分决堤，作为天然屏障第聂伯河的河水倾泻而出，数米高的河水溢出河岸，人们四处逃散，超过4万居民受到影响。
这张空中拍摄显示了第聂伯水电站围墙处大坝断裂的画面。乌克兰和俄罗斯继续相互指责对方破坏水坝。突如其来的洪水和泥浆让附近村庄的居民措手不及。
大坝部分决堤后，第聂伯河的水位上升至12米。超过900平方公里的土地被洪水淹没。被淹没的大部分地区位于乌克兰南部，受俄方控制的地区。奥列斯基（Oleschky）遭受的打击尤其严重。根据俄罗斯发布的数据，到目前为止有近4300人被带到安全地带，超过1.4万房屋被毁。
一名来自赫尔松的女性抱着她在最后一刻从家里带出来的两小盒东西涉水而行。数以千计的居民试图从水中找到他们的财物。然而，许多人只求自保，抛下了一切。
图中是在前线地区赫尔松忙于疏散民众的士兵和志愿者。这些行动非常危险，因为多次有炮弹从俄罗斯一方飞来。
救援人员的努力被民众看在眼里。在这场洪水中，许多仍住在赫尔松市的老人特别需要帮助。出于感激之情，一位乌克兰妇人吻了救援人员的脸颊。
获救的也包括灾区的宠物。志愿者们从洪水中抱出狗、猫和其他宠物，并将它们带到安全的地方。
图中是遭遇洪水的蜂巢。对这个住在有乌克兰国旗图样蜂屋里的蜜蜂来说，任何帮助恐怕都太迟了。
大坝上游第聂伯河水位下降，在一些地方造成了大规模的鱼类死亡。大坝下游，工业和农业地区的洪水可能会释放出污染物，造成巨大的环境污染。
在赫尔松地区的霍拉-普利斯坦（Hola Prystan），这座教堂被洪水淹没，该地区的文化遗址和博物馆都因为洪水遭到破坏。根据乌克兰文化部的初步报告，大坝爆裂摧毁或部分毁坏的建筑有20多座。
俄罗斯靠近乌克兰边境地区遭到了猛烈的攻击，居民纷纷逃离家园，恐慌和恐惧的情绪蔓延。克里姆林宫试图进行淡化，专家认为，袭击事件彻底摧毁了普京军队不可战胜的神话。
乌克兰南部一座重要水坝崩塌，俄乌互指是对方所为。德国总理肖尔茨（Olaf Scholz）称，此事符合俄国发动此次战争的模式，美国则称暂无法确定发生了什么事。
俄罗斯首都莫斯科本周二（5月30日）清晨遭到无人机袭击，俄方称乌克兰对其发动“恐袭”。本周二，乌克兰首都基辅再次遭到俄罗斯新一轮大规模空袭。
与乌克兰接壤的俄罗斯别尔哥罗德州境内的军事行动仍在继续。俄罗斯当局指责乌克兰“破坏分子”入侵俄罗斯。基辅方面对此予以否认。由俄罗斯公民组成“俄罗斯自由军团”等组织声称对别尔哥罗德州的袭击事件负责。
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