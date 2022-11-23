乌水坝遭毁后洪水泛滥 数万民众逃命

淹没了村庄

大坝部分决堤后，第聂伯河的水位上升至12米。超过900平方公里的土地被洪水淹没。被淹没的大部分地区位于乌克兰南部，受俄方控制的地区。奥列斯基（Oleschky）遭受的打击尤其严重。根据俄罗斯发布的数据，到目前为止有近4300人被带到安全地带，超过1.4万房屋被毁。