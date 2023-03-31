 乌拉圭寻求与中国自贸协定 引邻国担忧 | 经济纵横 | DW | 10.04.2023

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经济纵横

乌拉圭寻求与中国自贸协定 引邻国担忧

南美小国乌拉圭正寻求加快与中国的自贸谈判进度。不过，该国的这一动向却引起了地区邻国的警觉。

中国汽车厂商吉利设在乌拉圭的生产基地

中国汽车厂商吉利设在乌拉圭的生产基地

（德国之声中文网）乌拉圭正悄然向中国靠拢，这个以农产品出口贸易著称的南美小国，有意通过一份自由贸易协定加强与中国的经贸联系。乌拉圭天主教大学国际商务研究所所长巴特萨奇(Ignacio Bartesaghi)对德国之声表示，目前已经有多项学术研究证明，与中国的自贸协定能够让乌拉圭受益。"乌拉圭的经济规模非常小，但是其农业部门以及某些服务业部门的竞争力非常高。所以和中国的贸易对乌拉圭经济构成了有益的补充。"

在这位经济学家眼中，乌拉圭与中国如果能签署自贸协定，其意义并不局限于贸易，而是为进一步在投资等领域深化双边经贸关系打开了大门。

拉丁美洲社会科学院(FLACSO)的高级研究员拉吉奥(Andrés Raggio)进一步指出，从地缘政治角度而言，"作为小国的乌拉圭必须与所有大国保持对话沟通，因为这是在国际关系充满不确定性的今天平衡各方经贸与政治分歧的关键。"

阿根廷国际关系委员会的南美共同市场协调员贝尔廷

阿根廷国际关系委员会的南美共同市场协调员贝尔廷

然而，乌拉圭试图靠拢中国的动向，引起了南美邻国的警觉。后者认为，一旦乌拉圭和中国的自贸协定正式签署，将给整个地区带来不良后果。阿根廷国际关系委员会(CARI)的南美共同市场(Mercosur)协调员贝尔廷(Pablo Bertin)就指出，乌拉圭和中国的双边协议将对现有的南美共同市场（又译南方共同市场）构成破坏。他认为，某些南美共同市场成员国与第三国谈判以及合作的方式不太恰当，"尽管各成员国之间在市场规模、生产结构、参与国际贸易体系方面存在着结构性的不对称，但是这并非是处理这些问题的正确方式。"

阿根廷罗萨里奥国立大学的政治学教授奥维多

阿根廷罗萨里奥国立大学的政治学教授奥维多

长年研究亚洲议题的阿根廷罗萨里奥国立大学的政治学教授奥维多(Eduardo Daniel Oviedo)也在接受德国之声专访时说："理想情况下，南美共同市场的四个成员国（巴西、阿根廷、巴拉圭、乌拉圭）应当和中国签署一份贸易协定，而非自贸协定。这份贸易协定应当扩大对华贸易规模，同时也提高南美国家面对中国时的谈判地位。而乌拉圭则想一只脚踩在南美共同市场，另一只脚跨入对华自贸协定。但是乌拉圭迟早必须做出抉择。"奥维多指出，届时，乌拉圭要么舍弃南美共同市场奔向中国怀抱，要么就向当初搁置与美国自贸协定那样也冻结与中国的自贸谈判。

智利学者、阿根廷布宜诺斯艾利斯省中央大学的政治学教授伯纳尔-梅萨

智利学者、阿根廷布宜诺斯艾利斯省中央大学的政治学教授伯纳尔-梅萨

智利经验值得效仿?

智利并非南美共同市场的正式成员，而是该组织的"联系国"。这个矿产资源丰富的南美国家早在2006年就和中国签署了自贸协定。智利学者、阿根廷布宜诺斯艾利斯省中央大学的政治学教授伯纳尔-梅萨(Raúl Bernal-Meza)对德国之声表示，智利与中国的自贸协定"强化了智利在亚太地区的经贸地位。"他认为，智利与中国谈判并达成协议"二十年来一直堪称典范"。尽管双方有着巨大的国力差距，"但中国一直认为智利是一个对其全球扩张有帮助的国家。"

伯纳尔-梅萨建议乌拉圭不妨参考智利的经验。"而巴西和阿根廷这两个国家明明知道乌拉圭十年来一直对两国有着贸易逆差，但是却并没有提议采取措施来恢复平衡。"

乌拉圭天主教大学国际商务研究所所长巴特萨奇

乌拉圭天主教大学国际商务研究所所长巴特萨奇

乌拉圭经济学者巴特萨奇也对南美邻国喊话说："为了实现乌拉圭想要的发展速度，开放进程非常关键。南美共同市场的伙伴们必须给我国一些喘息的空间和自由。"巴特萨奇认为，和中国签订自贸协定非但不会破坏南美共同市场，反而会产生积极影响。"我相信对华自贸协定将把南美共同市场从长期昏睡中唤醒。"

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