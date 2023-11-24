乌拉圭与中国关系提升 重申推动自贸协定

（德国之声中文网）11月22日，中国国家主席习近平同来华进行国事访问的乌拉圭总统拉卡列（Luis Lacalle Pou）举行会谈，并共同宣布将中乌关系提升为全面战略伙伴关系，即比肩中国与巴西和阿根廷的关系。

11月23日，中国国务院总理李强也与乌拉圭总统拉卡列会面，并在会后发表《中华人民共和国和乌拉圭东岸共和国关于建立全面战略伙伴关系的联合声明》。

声明中称，"双方祝贺中乌自贸协定联合可行性研究顺利完成，注意到可行性研究的结论，重申将致力于推动自贸伙伴关系建设。同时，双方愿推动中国-南方共同市场自贸对话。"

北京被认为对与南方共同市场（Mercosur）达成自由贸易协定特别感兴趣，因为这可能会给南美最后一个与台湾有外交关系的国家巴拉圭带来压力，令其不得不重新考虑与台湾的关系。

乌拉圭想与中国签订自贸协议

拉卡列于2021年首次提议与中国签署双边自由贸易协定，以确保其出口商享有和智利、哥斯达黎加、厄瓜多尔及秘鲁出口商类似的机会。中国已对这些国家免征关税。

联合国商品贸易统计数据显示，2022年，乌拉圭对中国的出口占其总出口额的27%。占乌拉圭对华出口额三分之二的牛肉目前需缴纳12%的关税。相比之下，与中国签订了自由贸易协定的其他主要牛肉出口国澳大利亚和新西兰对华出口牛肉的关税分别为3.3%和零关税。

根据乌拉圭国家肉类研究所2021年的一项研究，如果中国与乌拉圭签署自由贸易协定，乌拉圭肉类行业可实施优惠的零关税，那么将减少1.5亿美元的关税。

南方共同市场其他成员反对

但是，尽管乌拉圭致力于推动与中国签订自贸协定，但它将面临南方共同市场其他成员国--阿根廷、巴西和巴拉圭的强烈反对。

南方共同市场成立于1991年，由阿根廷、乌拉圭、巴西和巴拉圭四国组成。根据2000年引入的"南方共同市场规则"，其成员国必须与第三方共同谈判集体贸易协议。然而，去年7月，乌拉圭官员表示，无论有没有南方共同市场其他的合作伙伴加入，乌拉圭都将与中国达成自由贸易协定。阿根廷、巴西和巴拉圭去年11月警告说，如果乌拉圭继续推进与中国单方面谈判自由贸易协定的计划，他们可能会对乌拉圭采取"措施"。

2006年，乌拉圭差点与美国签署自由贸易协定，但当时的乌拉圭政府最终拒绝了该协议，因为担心这样做会被逐出南方共同市场。

巴西和阿根廷也与中国建立了全面战略伙伴关系。巴拉圭则是台湾在南美洲唯一的邦交国。这三国担心，如果与中国签署自贸协议，中国产品以优惠关税进入，可能会威胁自身的产业。此外，南方共同市场与欧盟旷日持久的自由贸易协定谈判目前正处于关键阶段。巴西总统卢拉表示，与欧盟的谈判应优先。

（路透社等）

©2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。