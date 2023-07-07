乌战况更新：美国可能向乌克兰提供集束炸弹

（德国之声中文网）捷克总理菲亚拉周五（7月7日）表示，他相信乌克兰的未来在于欧盟和北约，乌克兰的安全对欧洲的安全至关重要。

捷克总理菲亚拉：将为乌克兰提供更多支持

菲亚拉在布拉格会见乌克兰总统泽连斯基后表示，将为乌克兰提供更多支持，包括更多军用直升机，帮助基辅击退入侵的俄罗斯军队。

此外，菲亚拉表示，欧盟国家正在寻找使用冻结的俄罗斯资产来支付乌克兰重建费用的方法。他同时承认，从法律角度来看，这样做并不是一件简单的事情。泽连斯基则表示，基辅需要远程武器来防御俄罗斯的入侵。

他在与菲亚拉举行的联合新闻发布会上说：“如果没有远程武器，不仅难以执行进攻任务，而且也难以进行防御行动。”

国际原子能机构：检查扎波罗热核电站 “取得进展”

国际原子能机构（IAEA）主席格罗西周五（7月7日）表示，该机构在检查扎波罗热核电站的核反应堆方面“取得进展”。

该电站据称被安置爆炸物之后，引发更多的担忧。 格罗西说：“我们已经完成了对冷却池和其他地方的观看。”他说，目前“没有看到任何爆炸物或地雷的迹象。”

他补充说，国际原子能机构官员尚未获得访问该设施屋顶的授权。 他指出：“这是一个战区，是一个活跃的战区，因此有时可能需要一两天才能获得授权。” 基辅和莫斯科互相指责对方策划对这座欧洲最大核电站进行“危险挑衅”。

欧盟国家就长期为乌克兰提供武器达成协议

欧盟国家代表已就增加对乌克兰的长期弹药和导弹供应达成协议。

乌克兰有哪些防空武器装备？它们有效吗？

5月，欧盟委员会提出了一项旨在为国防工业提供财政激励措施以提高生产能力的计划。

该计划将从欧盟联合预算中获得 5 亿欧元（5.44 亿美元）的资金。

现任欧盟轮值主席国西班牙的国防部长罗伯斯（Margarita Robles）表示：“这再次证明欧盟坚定不移地支持乌克兰。”

罗伯斯补充说，该计划还旨在加强欧盟的国防技术和工业基础，以确保欧盟公民和国家的长期安全。

欧盟委员会主席冯德莱恩表示：“这将在战争的关键阶段加快向乌克兰运送弹药的速度。”

欧盟成员国和议员正式批准之后该协议才能生效。有媒体报道称，该计划可能在本月底前正式通过。

泽连斯基将与埃尔多安举行会谈

据土耳其官媒阿纳多卢通讯社报道，乌克兰总统泽连斯基将于周五前往伊斯坦布尔与土耳其总统埃尔多安举行会谈。

阿纳多卢通讯社表示，泽连斯基与埃尔多安的会谈将重点讨论延长将于7月11日到期的黑海谷物协议。泽连斯基的团队尚未对此消息发表评论。去年，土耳其在促成该协议的过程中发挥了关键作用。该协议确保海上粮食运输通道在战争中免受损害。

两位领导人还将讨论下周在立陶宛举行的 2023 年北约峰会相关问题。在成员国土耳其去年放弃反对后，北约正式邀请瑞典和芬兰加入该联盟。乌克兰也希望收到加入北约的邀请，尽管北约秘书长已经排除了在下周的峰会上向基辅发出正式邀请的可能性。

来自尼科波尔的报道：担忧俄军轰炸 更忧核灾难

美国可能向乌克兰提供集束炸弹

有官员透露，拜登政府将宣布一项价值约 8 亿美元的对乌克兰军事援助计划，其中将首次包括备受争议的集束炸弹。

该计划预计将于周五宣布，可能会招致反对使用集束炸弹的盟国和人道主义组织的批评。

五角大楼发言人莱德（Pat Ryder）被问及这一消息时，表示他没有任何信息可以分享，但补充道：“如果我们确实提供这种能力，我们将仔细选择哑弹率较低的弹药，我们有最近的测试数据。”

“哑弹率”的降低意味着导致平民意外死亡的未爆炸弹药将会大大减少。集束炸弹是将小型炸弹集合成一般空用炸弹与炮弹的型态，利用数量的特性增加涵盖面积和杀伤范围，每个小型炸弹又称为子炸弹。

据国际红十字会称，它们可以通过飞机、大炮和导弹发射。除了弹药在撞击时造成的最初伤害外，子炸弹的爆炸失败率也很高，在最近的一些冲突中高达40%。

这就是集束炸弹备受争议的原因。反对使用集束炸弹的人士认为，这种武器给平民造成“巨大伤害”，“可以在冲突结束后几十年仍在伤害平民”.

（路透社、法新社、美联社、德新社）

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