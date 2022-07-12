乌总统解雇大批情报官员 第一夫人美国求助

（德国之声中文网）在解除情报局长伊万-巴卡诺夫（Iwan Bakanow）的职务后，乌克兰总统泽连斯基宣布进一步解雇该机构的相关人员。基辅的领导层显然对该国情报部门的工作不满意，并提及了背叛的问题。

泽连斯基决定，乌克兰特工部门SBU的28名雇员必须离开。 这位乌克兰总统在周一晚上的日常视频讲话中说，遭解雇者的职位和职能非常不同，"但原因是相似的：工作结果不令人满意"。前一天，他已经暂停了他的情报机构主管和童年好友巴卡诺夫以及总检察长维内迪克托娃（Iryna Wenediktowa）的职务。

泽连斯基童年好友巴卡诺夫(左)和总检察长维内迪克托娃（Iryna Wenediktowa 右 ）被双双解雇

现在，泽连斯基提出了对整个情报工作进行审查的计划。他最近对乌克兰安全局和总检察长办公室的60多名雇员留在被占领区感到愤怒。基辅认为这就是叛国。然而，媒体也指出，47岁的巴卡诺夫作为一个非专业人员，在情报局中几乎没有什么权威。

第一夫人的国会演讲

同时，泽连斯基的妻子奥琳娜-泽连斯卡娅（Olena Zelenska）周一在美国会见了该国国务卿布林肯，并于周二会晤美国第一夫人吉尔·拜登。美国务院发言人普赖斯表示，布林肯向泽连斯卡娅保证了美国对乌克兰的支持。布林肯还称赞她与平民们努力应对战争造成的创伤和其它破坏。

周三，乌克兰的这位第一夫人将在美国国会发表演讲，寻求更多帮助。美国是乌克兰的最大武器供应国。乌克兰武装部队总司令周一感谢美国武装部队参谋长联席会议主席米利(Mark Milley)交付的海马斯（Himars）高机动火箭火炮火箭系统。这些都有助于稳定前线的局势。

"不是射中脚 而是射中肺"

在乌克兰高层和美国互动频繁的同时，匈牙利总理奥尔班对欧盟的制裁政策提出了明确的批评。本周一召开的欧盟外交部长会议决定针对俄罗斯制定第七套制裁方案，包括对俄罗斯实施黄金禁运。而在此之前，匈牙利总理奥尔班通过该国广播电台表示：有关针对俄罗斯的制裁，最初他认为欧盟只是"射中了自己的脚"，但现在很明显，被射中的其实欧洲经济的肺，让这个经济体挣扎着难以呼吸。

根据欧盟的规定，任何制裁只有在全体成员国一致同意的情况下才能执行。这意味着最新的对俄制裁方案需要获得匈牙利政府的支持。相关话题也在欧盟国家共同体内部引起辩论。针对包括匈牙利方面发出的批评声音，欧盟首席外交官博雷尔(Josep Borrell)提出了明确反驳。他表示，欧盟将坚持其政策。如今，第七轮欧盟对俄制裁决议正处于细节审议的过程。

不要开枪！俄罗斯-乌克兰摄影展 再见列宁！ 策展人弗尔（Michael Fuhr）表示，科辛的这件作品是他的最爱。照片上，带一把长柄镰刀的一农妇骑车经过一辆卡车，车厢内，横梗一座用绳子捆住的被拆下的列宁雕像。农夫显然刚从地里回来，挂在车把上的蓝色大口袋里装着刚收来的庄稼。

不要开枪！俄罗斯-乌克兰摄影展 加里宁格街道一景 维舍米尔斯基的这张照片上，加里宁格勒一游行乐队正在为表演做准备。这块俄罗斯飞地位于波兰和立陶宛之间，是这位摄影师的故乡。

不要开枪！俄罗斯-乌克兰摄影展 分裂的遗产 在《原谅我，加里宁格勒》 系列中，维舍米尔斯基探索了该地区的文化多样性和复杂历史。从17世纪直到1946年，该地属于德国，名为“柯尼斯堡 ” （德文：Königsberg）。

不要开枪！俄罗斯-乌克兰摄影展 在柏林的抗议活动 今年2月24日，俄罗斯入侵乌克兰，在全球范围引发反战抗议浪潮。维舍米尔斯基拍摄的这张照片3月份摄于柏林，显示示威者以一面巨大的乌克兰国旗表达对该国人民的声援。

不要开枪！俄罗斯-乌克兰摄影展 孩子们嬉戏 维舍米尔斯基摄下孩子们在一所房子前玩耍的情景。他说自己是“持俄罗斯护照的乌克兰人”。他一家在俄罗斯出生，遭受政治迫害，被迫迁徙。最终，全家在加里宁格勒定居。

不要开枪！俄罗斯-乌克兰摄影展 水中的夏天 科辛的这幅作品上，一群男孩儿在河中玩耍，反映2022年2月24日俄国人入侵乌克兰之前乌克兰儿童的正常生活。战争伊始，俄军就轰炸了他的家乡伊尔平（Irpin），不久，科辛徒步逃往基辅，最后来到波兰边境城市克拉科夫（Krakau）。

不要开枪！俄罗斯-乌克兰摄影展 处于战火中的国家——2014年以来 逃难途中，科辛只带了所能携带的东西，包括一个图片硬盘。尽管本图主题并不新颖，但它代表了饱受战争摧残的乌克兰今天的现实。弗伦斯堡博物馆 “不要开枪！”（PHOTO no SHOOTING!）摄影展上，还将展出科辛和维谢米尔斯基的更多摄影作品，展期至2022年10月23日。 作者: Manasi Gopalakrishnan



（德新社、美联社）

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