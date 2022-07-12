乌总统解雇大批情报官员 第一夫人美国求助

乌克兰总统泽连斯基对本国情报部门的工作感到不满，并解雇了大量员工。同时，第一夫人泽连斯卡娅目前正在美国与高层会晤，为乌克兰争取更多援助。
（德国之声中文网）在解除情报局长伊万-巴卡诺夫（Iwan Bakanow）的职务后，乌克兰总统泽连斯基宣布进一步解雇该机构的相关人员。基辅的领导层显然对该国情报部门的工作不满意，并提及了背叛的问题。
泽连斯基决定，乌克兰特工部门SBU的28名雇员必须离开。 这位乌克兰总统在周一晚上的日常视频讲话中说，遭解雇者的职位和职能非常不同，"但原因是相似的：工作结果不令人满意"。前一天，他已经暂停了他的情报机构主管和童年好友巴卡诺夫以及总检察长维内迪克托娃（Iryna Wenediktowa）的职务。
现在，泽连斯基提出了对整个情报工作进行审查的计划。他最近对乌克兰安全局和总检察长办公室的60多名雇员留在被占领区感到愤怒。基辅认为这就是叛国。然而，媒体也指出，47岁的巴卡诺夫作为一个非专业人员，在情报局中几乎没有什么权威。
同时，泽连斯基的妻子奥琳娜-泽连斯卡娅（Olena Zelenska）周一在美国会见了该国国务卿布林肯，并于周二会晤美国第一夫人吉尔·拜登。美国务院发言人普赖斯表示，布林肯向泽连斯卡娅保证了美国对乌克兰的支持。布林肯还称赞她与平民们努力应对战争造成的创伤和其它破坏。
周三，乌克兰的这位第一夫人将在美国国会发表演讲，寻求更多帮助。美国是乌克兰的最大武器供应国。乌克兰武装部队总司令周一感谢美国武装部队参谋长联席会议主席米利(Mark Milley)交付的海马斯（Himars）高机动火箭火炮火箭系统。这些都有助于稳定前线的局势。
在乌克兰高层和美国互动频繁的同时，匈牙利总理奥尔班对欧盟的制裁政策提出了明确的批评。本周一召开的欧盟外交部长会议决定针对俄罗斯制定第七套制裁方案，包括对俄罗斯实施黄金禁运。而在此之前，匈牙利总理奥尔班通过该国广播电台表示：有关针对俄罗斯的制裁，最初他认为欧盟只是"射中了自己的脚"，但现在很明显，被射中的其实欧洲经济的肺，让这个经济体挣扎着难以呼吸。
根据欧盟的规定，任何制裁只有在全体成员国一致同意的情况下才能执行。这意味着最新的对俄制裁方案需要获得匈牙利政府的支持。相关话题也在欧盟国家共同体内部引起辩论。针对包括匈牙利方面发出的批评声音，欧盟首席外交官博雷尔(Josep Borrell)提出了明确反驳。他表示，欧盟将坚持其政策。如今，第七轮欧盟对俄制裁决议正处于细节审议的过程。
（德新社、美联社）
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根据7月15日公布的一项民调结果，70%的德国人愿意继续支持乌克兰，即使这意味着能源价格上涨；22%的人持反对态度，以期能源价格回落。此外，另一项民调显示，51%的受访德国人认为，制裁给德国带来的伤害目前大于对俄罗斯。
在俄军血腥袭击乌克兰城市文尼察的第二天，基辅政府称，乌克兰各地受到俄军导弹袭击，在第聂伯罗、克雷门楚克和敖德萨地区都发生爆炸事件。与此同时，乌克兰总统泽连斯基表示，这次侵略战争会重创俄罗斯公民社会，数代人将“灵魂残缺”。