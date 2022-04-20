 乌总统：美国务卿和防长周日访问基辅 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 24.04.2022

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时政风云

乌总统：美国务卿和防长周日访问基辅

乌克兰总统泽连斯基对外宣布，美国国务卿布林肯和国防部长奥斯汀会在本周日访问基辅。他表示，这将是2月24日乌克兰战争爆发以来美国官员对该国的最高级别访问。不过白宫方面并未对这一访问计划做出证实。

Washington Außenminister Blinken und Verteidigunsminister Austin

（德国之声中文网）昨天（4月23日），乌克兰总统泽连斯基在一处地铁站召开的新闻发布会上对媒体表示："我不认为这是什么大秘密。明天我将与美国国防部长奥斯汀（Lloyd Austin）以及国务卿布林肯会面。"

他说，他将与奥斯汀和布林肯就"必要的武器清单以及交付速度"进行讨论。

过去几周，欧洲多国政府首脑和欧盟委员会主席冯德莱恩都曾访问过基辅。

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德国将向乌克兰输送重型武器吗？

泽连斯基昨天还在新闻发布会上说："我们希望能获得强大的重武器。一旦我们拥有了（更多的武器），一旦拥有了足够的武器，相信我，我们会立刻重新夺回这里或者那里暂时被占领的领土。"

泽连斯基希望可以借助美国向德国施压，"这样他们（德国）就可以开始提供他们拥有但是暂时并未使用的武器了"。

德国联合执政的绿党和自民党也在不断扩大对社民党籍总理肖尔茨的压力，要求德国向乌克兰提供重型武器。

三天前，美国总统拜登宣布，美国将向乌克兰提供额外8亿美元军事援助和额外5亿美元经济援助。

  • Ukraine Krieg | Mariupol

    马里乌波尔：昔日的繁荣港口 今日的战后废墟

    战前忙碌的港口

    这是2018年10月的照片。那时，马里乌波尔港除了是个可以放松的地方，也有重要经济意义，港口给不少当地人提供了工作机会。

  • Ukraine Krieg | Mariupol Hafen

    马里乌波尔：昔日的繁荣港口 今日的战后废墟

    战后的港口

    在俄罗斯开始其侵略战争两个月后，该港口几乎见不到任何船只。俄罗斯国防部长曾说：「该市的重要基础设施，包括海港和航道都被布雷、被浮动吊车封锁了。」

  • Ukraine Krieg | Mariupol

    马里乌波尔：昔日的繁荣港口 今日的战后废墟

    战前充满欢笑的公园

    这张照片拍摄于2019年6月的照片，显示出孩子们正在公园内快乐地玩耍，远处有座教堂。

  • Ukraine Krieg | Mariupol

    马里乌波尔：昔日的繁荣港口 今日的战后废墟

    战后的公园

    从图片上方的教堂能看出这是同个公园，但景色已完全不同了。

  • Ukraine Krieg | Mariupol

    马里乌波尔：昔日的繁荣港口 今日的战后废墟

    战前人来人往的歌剧院

    这张拍摄于2014年8月30日的照片中，可以看到手持乌克兰国旗的年轻人在抗议俄罗斯进攻。那一年，俄罗斯吞并了克里米亚。但那时，即使乌克兰东部局势紧张，该歌剧院仍是一个文化交流的场所。

  • Ukraine Krieg | Mariupol Theater

    马里乌波尔：昔日的繁荣港口 今日的战后废墟

    战后的歌剧院

    今年3月中旬，尽管当时有几百名平民在里面避难，俄罗斯士兵仍对这座歌剧院展开空袭，导致许多平民死伤。

  • Ukraine Krieg | Mariupol

    马里乌波尔：昔日的繁荣港口 今日的战后废墟

    战前正常运作的钢铁厂

    亚速公司在马里乌波尔经营着欧洲最大的钢铁厂之一，该公司是除了港口之外，该市的另一个重要雇主。

  • Ukraine Krieg | Mariupol Stahlwerk

    马里乌波尔：昔日的繁荣港口 今日的战后废墟

    战后的钢铁厂

    而这是2022年4月17日的景象，尽管很像电影场景，但却是遭到俄军轰炸的结果。在战后很长时间里，乌克兰士兵都在钢铁厂内坚守。

  • Ukraine Krieg | Mariupol

    马里乌波尔：昔日的繁荣港口 今日的战后废墟

    战前生气蓬勃的住宅区

    这张2018年夏天的照片让人们看到了俄罗斯入侵前的马里乌波尔街道，照片中的市民庆祝着从俄罗斯分离主义分子手中解放该市四周年的游行。

  • Ukraine Krieg | Mariupol

    马里乌波尔：昔日的繁荣港口 今日的战后废墟

    战后的住宅区

    现在的马里乌波尔只剩一片荒芜，树木几乎无一例外地被烧毁，公寓和房屋被摧毁。许多媒体照片显示尸体横在大街上，人们把死去的亲友埋在他们的院子里。

    作者: Greta Hamann


（路透社、美联社）

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