乌总统：挪威是其他国家的榜样！

（德国之声中文网）欧盟和美国计划进一步采取措施，防止规避制裁通过第三国支持俄罗斯的行为。欧委会主席冯德莱恩和美国总统拜登在白宫举行见面后发布了联合声明，其中表示，两国将采取更多措施，针对帮助俄罗斯逃避制裁的第三国行为者。冯德莱恩在新闻发布会上强调，重点是防止俄罗斯规避制裁。

德新社指出，联合声明中并没有提到具体措施，也没有提到中国。如果证实北京向俄罗斯提供武器支持，欧盟和美国或对中国进行制裁。

两国还表示在支持乌克兰方面的团结一致。拜登说，美国和欧盟站在“勇敢的乌克兰人民”一边，愿向基辅提供军事援助，并对俄罗斯实施“历史性的制裁”。两人发表的联合声明指出，双方正在步调一致地努力限制俄罗斯的收入，同时确保新兴国家和发展中国家的能源供应。但没有提到具体的措施。

乌总统感谢挪威军援

乌克兰总统泽连斯基称赞挪威在军事援助方面是一个特殊的欧洲盟友。这个北约成员国宣布将在今后5年内向乌克兰提供总额70亿美元的援助。泽连斯基与挪威国防部长格拉姆（Bjorn Arild Gram）在基辅见面后，在一段视频讲话中表示，挪威为其他国家做出了榜样。挪威还表示愿意向乌克兰提供8辆豹2坦克。

乌克兰士兵接受豹2坦克培训

泽连斯基也提到了数月以来陷入激战的巴赫穆特市(Bakhmut)。他感谢士兵的坚守并表示将会增援巴赫穆特守军。该地区具有重要的战略意义，乌克兰认为，这座城市是防止俄军深入内陆的一个关隘。

俄罗斯入侵乌克兰之后一度出现葵花籽油短缺，目前问题已经得到解决。德国的油籽加工协会（Ovid）表示，尽管冲突仍在继续，但食用油的供应已经正常化。该协会发言人表示“ 乌克兰出口的葵花籽、葵花油和油菜籽几乎已经恢复到战前水平，也正在运抵德国”。俄乌战争之前，乌克兰曾是世界上最大的葵花籽油出口国。

（德新社，路透社，美联社，法新社）

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